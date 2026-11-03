טראמפ: סיכמתי עם נתניהו על עצירת הסיוע האמריקאי לישראל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען בריאיון לפוקס ניוז כי הגיע להסכמה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת הסיוע הכספי האמריקאי לישראל. "נתניהו ואני סיכמנו שאנחנו נותנים לישראל 4 מיליארד דולר בשנה, וכבר לפני חודשים הגענו להסכם שלפיו נפסיק לשלם להם", אמר טראמפ. "הם בסדר עם זה. הם לא צריכים אותנו. אנחנו לא נשלם יותר לישראל".

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מדברי הנשיא לא ברור מתי אמורה הפסקת הסיוע להיכנס לתוקף, האם מדובר במהלך הדרגתי או בהפסקה מיידית, והאם ההסכמה מתייחסת לכל מרכיבי הסיוע הביטחוני. הדברים מגיעים על רקע הצהרות קודמות של נתניהו בדבר רצונו להביא להפחתה הדרגתית של התלות בסיוע האמריקאי.

הסכם הסיוע הנוכחי צפוי להסתיים בשנת 2028

כיום מקבלת ישראל מארה"ב סיוע ביטחוני שנתי בהיקף של 3.8 מיליארד דולר, במסגרת מזכר הבנות שנחתם ב2016 בין ממשל ברק אובמה לממשלת ישראל. ההסכם, שתקף לשנים 2028-2019, כולל סיוע מצטבר של 38 מיליארד דולר לאורך 10 שנים. מתוכם, 33 מיליארד דולר מיועדים בעיקר לרכש ביטחוני, וחמישה מיליארד דולר נוספים מיועדים לתוכניות משותפות להגנה מפני טילים, ובהן כיפת ברזל, קלע דוד וחץ. העברת הכספים כפופה לאישור תקציבי של הקונגרס האמריקאי מדי שנה.

לפי נתוני הסיוע האמריקאי לישראל, בין השנים 1946 ל-2025 הסתכמו ההתחייבויות של ארה"ב לסיוע לישראל בכ-175 מיליארד דולר, במונחים נומינליים וללא התאמה לאינפלציה. מתוך הסכום, כ-124.5 מיליארד דולר יועדו לסיוע צבאי, כ-34.3 מיליארד דולר לסיוע כלכלי וכ-16.1 מיליארד דולר לתוכניות הגנה מפני טילים.

בשנים האחרונות עמד הסיוע השוטף על 3.8 מיליארד דולר בשנה, אך במקרים מסוימים אישרה וושינגטון תוספות חריגות. בשנת 2022 הסתכם הסיוע ב-4.8 מיליארד דולר, וב-2024, בעקבות המלחמה שפרצה לאחר טבח ה-7 באוקטובר, הוא זינק ל-12.5 מיליארד דולר. מתוך הסכום באותה שנה, 6.8 מיליארד דולר יועדו לסיוע צבאי ו-5.7 מיליארד דולר להגנה מפני טילים. בשנת 2025 חזר היקף הסיוע לרמתו השנתית הרגילה, 3.8 מיליארד דולר.

נתניהו כבר הצהיר בעבר על רצונו לצמצם את התלות הישראלית בסיוע הביטחוני האמריקאי, ואף הציג יעד להפסקתו בתוך עשור. הרעיון הוא להחליף בהדרגה את מודל הסיוע במערכת יחסים המבוססת על שיתוף פעולה ביטחוני, פיתוח טכנולוגי ורכש הדדי.

הסכם הסיוע הנוכחי צפוי להסתיים בספטמבר 2028, חודשים ספורים לפני תום כהונתו השנייה של טראמפ. לכן, אחת השאלות המרכזיות בעקבות דברי טראמפ היא האם ההסכמה שעליה הוא מדבר נוגעת לתקופה שלאחר פקיעת ההסכם הקיים, או שמא מדובר בכוונה לשנות גם את הסדרי הסיוע הנוכחיים.