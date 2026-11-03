אחרי מרד בלייבור: ממשלת בריטניה לא תחמיר את התנאים למהגרים

ממשלת בריטניה הודיעה אמש (ב') על ריכוך משמעותי של רפורמה שנועדה להקטין את מספר המהגרים המקבלים אישור שהייה קבוע לממלכה המאוחדת, ועל ידי כך להפחית את הוצאות הממשלה על רווחה. שרת הפנים שאבינה מחמוד, הודתה כי חזרה בה מרפורמה מקיפה שהוכרזה בשנה החולפת, לפיה מהגרים בעבודות בסיסיות, כמו מטפלים בקשישים ובבעלי צרכים מיוחדים, יצטרכו לחכות עד 15 שנה עד שיקבלו אישור תושבות קבע בבריטניה.

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מדובר בסיבוב פרסה מביך במיוחד משום שרק בחודש מרץ השנה, נימקה מחמוד את הרפורמה בכך ש"תחסוך 10 מיליארד ליש"ט למשלמי המסים". החוקים החדשים היו אמורים להיות תקפים לכל המהגרים בעבודות בסיסיות ולבני משפחותיהם, שזכאים להתגורר עמם בממלכה המאוחדת כל עוד הם מועסקים. הם כללו את הצורך להגיש בקשה לוויזה נוספת של חמש שנים אחרי חמש השנים הראשונות, ואולי אפילו עוד תקופת המתנה של חמש שנים. עד אז, הם לא זכאים לתנאים סוציאליים מסוימים.

ואולם, חברי פרלמנט וכן שרים בתוך מפלגת הלייבור מרדו במדיניות המחמירה יחסית שהוכרזה, ואמרו כי מדובר בצעד "לא-בריטי". לפחות מאה מהם דרשו את ביטול הרפורמה ואיימו להצביע נגדה. התוצאה: מחמוד נאלצה לרכך באופן משמעותי את הצעדים.

לפי הפרטים שהתפרסמו עד כה, רק 500 אלף מתוך 1.9 מיליון מהגרי העבודה, ייאלצו להמתין יותר מחמש שנים, שזהו המצב כיום. היתר ייהנו מהחרגות שונות, על בסיס שכר שנתי או העסקה, ורובם יוכלו לבקש אישור תושבות קבע אחרי חמש שנים בלבד. אחרי תושבות קבע הם יהיו זכאים לתמיכה סוציאלית וכן יוכלו להתחיל במסלול לאזרחות בריטית.

גל ההגירה הזה הוא חלק מהשלכות ה"ברקזיט", שבעקבותיו עזבו את בריטניה עובדים אירופיים רבים והגיעו עובדים ממדינות אחרות. השמרנים גינו היום את המהלך וטענו כי חישובים מראים כי מהגרים אלה "עולים" למערכת הרווחה לפחות 36 אלף ליש"ט לעומת מה שהם מכניסים לקופת האוצר. בסך הכל, טענו השמרנים, הנזק המצטבר ייאמד ב-10 מיליארד ליש"ט.