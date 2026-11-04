הסכסוך והתחזית: כך איבדה אמדוקס 3 מיליארד דולר בלילה אחד

מניית חברת התוכנה, אמדוקס , התרסקה במסחר המאוחר כמעט בחצי אחרי שפרסמה תחזית חלשה במיוחד, שהפתיעה לרעה את האנליסטים. החברה הופכת לעוד חברת תוכנה שנפגעת בעקבות מהלך של אחד מלקוחותיה הגדולים, כפי שקרה גם לפריון נטוורק הישראלית.

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אמדוקס, בניהולו של שמעי הורטיג, הפתיעה לרעה את המשקיעים כשדיווחה כי בשנת הכספים הקרובה היא צופה ירידה של 14.3% עד 18% בהכנסות, בעוד האנליסטים ציפו דווקא לצמיחה של יותר מ-3%. המשמעות היא שאמדוקס תכניס כ-750 מיליון דולר פחות מאשר בשנה שעברה.

במקביל, דיווחה החברה על ירידה של 9.6% בצבר ההזמנות לשנה הקרובה, לסכום של 3.5 מיליארד דולר. הצבר הוא מה שבסופו של דבר מתורגם להכנסות, והוא כולל הכנסות צפויות מחוזים, משירותים מנוהלים, ממכתבי הצהרת כוונות ומשירותי תחזוקה ותמיכה שוטפת.

הסכסוך עם T-Mobile

הסיבה לפגיעה המשמעותית היא סכסוך מתוקשר עם חברת התקשורת T-Mobile. שתי החברות טוענות כי הצד השני ביצע "הפרה מהותית" של לפחות אחד מההסכמים ביניהן, ובהודעות שפרסמו אף מופיעים איומים לבטל את כל ההסכמים. באמדוקס מסבירים כי "נסיבות אלה נלקחו בחשבון בגיבוש הנחות התחזית השמרניות שלנו לשנת הכספים 2027, לרבות במקרה של סיום ההסכמים עם T-Mobile".

עד כמה T-Mobile משמעותית לאמדוקס, וכמה קשה תהיה הפגיעה אם ההסכם יסתיים, אפשר ללמוד מכך שבשנת 2025 היא הייתה אחראית ל-19.9% מכלל הכנסות החברה. היא הלקוחה השנייה בגודלה, אחרי הענקית AT&T.

טל ליאני, אנליסט בנק אוף אמריקה, העלה בשיחת האנליסטים הלילה חשש שהמשבר עם T-Mobile אינו בהכרח אירוע נקודתי. "מאחורי הסיפור של T-Mobile עומדות בעיות יסודיות. לא מדובר רק בלקוח שהחליט לעזוב, אלא בלקוח שהחליט לפעול בדרך אחרת", אמר. ליאני תהה מה הסיכון שלקוחות גדולים נוספים של אמדוקס יבחרו בדרך דומה ויסיימו את ההתקשרות עמה. הורטיג השיב כי מדובר במקרה מבודד, והדגיש כי החברה דווקא מרחיבה את פעילותה עם לקוחות אחרים, ובהם AT&T.

כזכור, אצל פריון ההחלטה של מיקרוסופט לשנות את ההתקשרות עימה הייתה הסמן הראשון לכך שחברת הפרסום צפויה להיפגע קשות. המניה התרסקה, ופריון נמכרה השבוע באקזיט מאכזב של 420 מיליון דולר בלבד. ההבדל הוא שאצל פריון, מיקרוסופט הייתה הלקוחה העיקרית.

מנגד, תוצאות הרבעון הרביעי ושנת הכספים 2026 כולה היו סבירות ועמדו בצפי האנליסטים, אך זה כמובן לא מספק את המשקיעים. החברה דיווחה על הכנסות של 1.19 מיליארד דולר ברבעון, גידול של 3.8% לעומת הרבעון המקביל, והרווח המתואם הסתכם ב-1.98 דולר למניה, בהתאם לתחזיות.

בסיכום השנה כולה רשמה אמדוקס הכנסות של 4.7 מיליארד דולר, גם כאן בהתאם לצפי. הרווח השנתי הסתכם ב-7.41 דולר למניה, מעט מתחת לצפי האנליסטים. החברה אמנם הודיעה על הגדלת הדיבידנד הרבעוני ב-3%, ל-0.586 דולר למניה, אך זו כמובן נחמת עניים.

ההימור החדש: ביטוח

אמדוקס הודיעה גם על הארכת החוזה האסטרטגי עם לקוחתה הגדולה ביותר, AT&T, בשמונה שנים נוספות, לצורך הטמעת פלטפורמת ה-aOS, לצד זכיות אסטרטגיות נוספות בבריטניה ובאירואסיה.

אז מה עושים כשהמצב בעייתי? אמדוקס החליטה להמציא את עצמה מחדש ולהיכנס לשוק הביטוח, באמצעות רכישת חברת EIS ב-340 מיליון דולר. באמדוקס מסבירים כי מדובר בחברה עם "פלטפורמת ליבה מבוססת AI ומומחיות בתחום הביטוח". החברה מדגישה כי עד היום התמקדה ב"תעשיית הטלקו", וכעת היא נכנסת גם לביטוח. לדבריה, EIS היא חברה ש"מציעה פלטפורמה מודרנית מבוססת ענן ואג'נטית, התומכת במגוון ענפי ביטוח וכוללת מערכות לניהול פוליסות, חיובים, תביעות וקשרי לקוחות. הרכישה מסמנת את הצעד הראשון בכניסתה של אמדוקס לתעשיית הביטוח, מרחיבה משמעותית את השוק הפוטנציאלי שאליו היא פונה ומבססת את תחום הביטוח כהזדמנות אסטרטגית לצמיחה ולגיוון פעילותה בטווח הארוך".