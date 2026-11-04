מעל מיליארד דולר נמחקו בחודשיים: מה הוביל לפיטורים בחברת הרחפנים

אחרי מחיקת ערך מהירה, חברת הרובוטיקה Xtend AI Robotics (אקסטנד) מפטרת לפי הערכות כ־10% מ־267 עובדיה. אקסטנד, שמנוהלת ע"י אחד ממייסדיה, אביב שפירא, מתמקדת בטכנולוגיה לעולמות הביטחוניים, בעיקר בהקשר של רחפנים והיא פועלת מת"א, ארה"ב, אירופה ואסיה־פסיפיק.

בתחילת ספטמבר היא השלימה מיזוג עם חברת JFB מארה"ב, שעוסקת בתחומי הבנייה, ובעקבות המהלך התחילה להיסחר בבורסת ניו־יורק. המיזוג הוכרז לפני מספר חודשים לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר.

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מחיר המניה קפץ ב־25% ביום המסחר הראשון שלאחר השלמת המיזוג, אך קבלת הפנים החיובית לא נמשכה והמניה איבדה מאז כ־80% מערכה, כך שאקסטנד נסחרת כיום בשווי של 324 מיליון דולר בלבד (מחיקת ערך של יותר ממיליארד דולר).

בראיון לגלובס לאחר השלמת המיזוג, סיפר המנכ"ל שפירא שהחברה לא מתמקדת ברובוט או ברחפן אלא דווקא בתוכנה ובמערכת ההפעלה שלו, והיא שואפת להיות "האנדרואיד של עולם הרובוטיקה". החברה מציעה פלטפורמה פתוחה, כך שכל אחד יכול לפתח אפליקציה שמתאימה לצרכים שלו. אקסטנד עובדת, בין היתר, עם צה"ל ומשרד ההגנה האמריקאי.

בחודש שעבר החברה דיווחה על הזמנה בסך 40.5 מיליון דולר לרכישת 6,000 מערכות STRIKER (מערכות רחפנים רובוטיות שמבוססות על מערכת ההפעלה של אקסטנד המיועדות למשימות טקטיות) עבור צבא ארה"ב, כחלק מתוכנית Drone Dominance של משרד המלחמה האמריקאי. בשבוע שעבר הודיעה על הזמנה של 2.35 מיליון דולר מלקוח צבאי מהמזה"ת.

בד בבד, אקסטנד פרסמה בשבוע שעבר תוצאות ראשוניות משלושת הרבעונים הראשונים של 2026, בהם ההכנסות היו 24.5־26.5 מיליון דולר - רחוקות מהתחזיות שפורסמו בדיווחים לקראת המיזוג. אקסטנד ציפתה לסיים את 2026 עם הכנסות של 85.6 מיליון דולר, יותר מפי 4 לעומת 2025, יעד שנראה לא ריאלי על רקע התוצאות הראשוניות של שלושת הרבעונים הראשונים.

"רה־ארגון אסטרטגי לפעילות"

במכתב למשקיעים כתב שפירא כי בחברה עוברים מפרויקטים מותאמים ללקוח, למוצרים. לדבריו, כחלק מהמהלך החברה מרחיבה את הייצור בארה"ב, בריטניה ומקסיקו. המהלך מגיע עם "רה־ארגון אסטרטגי של הפעילות שלנו", כתב שפירא וציין את ייעול מבנה העלויות, אופטימיזציית משאבים, וכן "בניית ארגון רזה יותר ובעל יכולת התרחבות טובה יותר, הערוך לצמיחה לטווח ארוך". הוא ציין שיהיו "החלטות קשות, שישפיעו על קולגות שעזרו לבנות את אקסטנד" והודה להם.

מאקסטנד נמסר כי "לאחר השלמת הרישום למסחר והתקדמות מסחרית משמעותית הכוללת חוזה עתק, החברה הודיעה שהחלה בביצוע התאמות במבנה הפעילות שלה, כחלק מהאסטרטגיה לשיפור היעילות התפעולית.

"במסגרת התהליך, החברה פועלת לייעול מבנה העלויות, למיקוד המשאבים ולבניית ארגון ממוקד ויעיל יותר, שיוכל לתמוך בצמיחה ארוכת טווח. ההתאמות מתמקדות בפעילות הרובוטיקה וההשקעות שלה בפלטפורמת XOS, שכבת התוכנה וההפעלה עבור מערכות אוטונומיות, בפלטפורמות רובוטיות מבוססות XOS, ובהרחבת יכולות הייצור והאספקה ללקוחותיה. ככל שיש היבטים של כוח אדם, החברה תתנהל באחריות וברגישות, ובהתאם לדרישות הדין המקומי".