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בינה מלאכותית

צה"ל מקים זרוע חדשה לבינה מלאכותית ולמערכות רובוטיות

כחלק ממהלך רחב להרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בשדה הקרב, צה"ל מקדם הקמת זרוע חדשה לבינה מלאכותית ולמערכות בלתי מאוישות

מיטל וייזברג 19:50
בינה מלאכותית / צילום: Shutterstock
בינה מלאכותית / צילום: Shutterstock

צה"ל מקדם הקמת זרוע חדשה לבינה מלאכותית ולמערכות בלתי מאוישות, כחלק ממהלך רחב להרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בשדה הקרב. כך עולה מדבריו של הרמטכ"ל אייל זמיר, בכנס מיוחד שהתקיים היום (ב’) בקריית התקשוב החדשה בבאר שבע, בהשתתפות פורום המטה הכללי ומפקדי חטיבות.

במסגרת הכנס הוצגו תוכניות לשילוב בינה מלאכותית במערכות ההגנה וההתקפה של צה"ל, לצד פיתוח תפיסת לחימה חדשה המשלבת בין לוחמים אנושיים למערכות בלתי מאוישות.

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