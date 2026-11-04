ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם תחזית חלשה לרבעון הרביעי מפילה את מניית סולאראדג' בטרום מסחר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סולאראדג'

תחזית חלשה לרבעון הרביעי מפילה את מניית סולאראדג' בטרום מסחר

בעוד מניות האנרגיה הסולארית מזנקות בוול סטריט, סולאראדג' מאבדת גובה בעקבות תחזית הכנסות נמוכה משמעותית מתחזיות האנליסטים • החברה, שמפטרת כ-200 עובדים, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 326 מיליון דולר וצמצמה הפסדים, אך מזהירה כי חוסר הוודאות בשוק נמשך • המנכ"ל שוקי ניר: "נוקטים בצעדים נחושים להפחתת עלויות ומאיצים מאמצים בשוק חוות השרתים ל-AI"

שירי חביב ולדהורן 14:35
הנפקת סולראדג' בנאסד''ק / צילום: נאסד''ק
הנפקת סולראדג' בנאסד''ק / צילום: נאסד''ק

בעוד שמניות האנרגיה הסולארית נסחרות בטרום מסחר בוול סטריט בעליות, על רקע ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - מניית סולאראדג' נחלשת אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה. הסיבה המרכזית, כך נראה, היא התחזית לרבעון הרביעי: סולאראדג' מצפה לרשום בו הכנסות של 245-275 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לכ-318 מיליון דולר. באמצע טווח התחזית מדובר על ירידה של 22.5% ביחס לרבעון המקביל. סולאראדג' צופה גם רווחיות גולמית (Non-GAAP) של 17%-21% ברבעון הרביעי, בזמן שברבעון השלישי השנה היא הייתה 34.7%. אגב, בשבוע שעבר מניית סולאראדג' נחלשה כשהמתחרה המרכזית אנפייז פרסמה תחזית חלשה לרבעון הרביעי.

חברת השבבים שרוכבת על טירוף ה-AI עם "נראות היסטורית"
נייס מורידה את תחזית הצמיחה בענן; המניה מתרסקת במסחר

שוקי ניר, מנכ"ל סולאראדג', מסר: "חוסר הוודאות בשוק נמשך בטווח הקרוב, ובהינתן תחזית ההכנסות הנמוכה לרבעון הרביעי אנחנו נוקטים בצעדים נחושים להפחתת עלויות, חידוד הפוקוס שלנו ותמיכה ברווחיות על רקע ביקושים חלשים יותר. במקביל, אנחנו מאמינים שהחדשנות שלנו במוצרים, כולל מומנטום חזק ב-Nexis ואימוץ מוגבר של מערכות אחסון, מעמידות אותנו במצב שיאפשר לנו למנף התאוששות בשוק". הוא הוסיף שהחברה מאיצה את המאמצים שלה בשוק תשתיות החשמל של דאטה סנטרים ל-AI וחווה עניין גובר בתחום.

כזכור, בגלובס נחשף לאחרונה שסולאראדג' מפטרת 200 עובדים.

ברבעון השלישי, הכנסות החברה הסתכמו ב-326 מיליון דולר, בהתאם לתחזיות אך ירידה של 4.1% לעומת הרבעון המקביל. מתחילת השנה ההכנסות רשמו צמיחה של 15.7% לכ-983 מיליון דולר.

בשורה התחתונה סולאראדג' רשמה הפסד נקי רבעוני של 8.4 מיליון דולר, צמצום לעומת 50.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, ומתחילת השנה ההפסד הנקי הצטמצם ב-64.7% ביחס להפסדי התקופה המקבילה והגיע ל-96.5 מיליון דולר.

כמו ברבעון הקודם גם ברבעון השלישי החברה הציגה רווח תפעולי על בסיס Non-GAAP, שהסתכם ב-23.9 מיליון דולר, וזאת בהשוואה להפסד תפעולי של 23.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 21.1 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עמד על 31.8 מיליון דולר.

סולאראדג' נסחרת בנאסד"ק ולפני פרסום הדוחות שווי השוק שלה היה כ-2 מיליארד דולר. המניה הייתה במהלך התאוששות מרשים ברבעונים האחרונים, אחרי נפילה חדה מהשיא קודם לכן, אך המהלך נקטע והיא איבדה 58% מאז השיא האחרון של חודש יוני.