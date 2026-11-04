תחזית חלשה לרבעון הרביעי מפילה את מניית סולאראדג' בטרום מסחר

בעוד שמניות האנרגיה הסולארית נסחרות בטרום מסחר בוול סטריט בעליות, על רקע ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - מניית סולאראדג' נחלשת אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה. הסיבה המרכזית, כך נראה, היא התחזית לרבעון הרביעי: סולאראדג' מצפה לרשום בו הכנסות של 245-275 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לכ-318 מיליון דולר. באמצע טווח התחזית מדובר על ירידה של 22.5% ביחס לרבעון המקביל. סולאראדג' צופה גם רווחיות גולמית (Non-GAAP) של 17%-21% ברבעון הרביעי, בזמן שברבעון השלישי השנה היא הייתה 34.7%. אגב, בשבוע שעבר מניית סולאראדג' נחלשה כשהמתחרה המרכזית אנפייז פרסמה תחזית חלשה לרבעון הרביעי.

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שוקי ניר, מנכ"ל סולאראדג', מסר: "חוסר הוודאות בשוק נמשך בטווח הקרוב, ובהינתן תחזית ההכנסות הנמוכה לרבעון הרביעי אנחנו נוקטים בצעדים נחושים להפחתת עלויות, חידוד הפוקוס שלנו ותמיכה ברווחיות על רקע ביקושים חלשים יותר. במקביל, אנחנו מאמינים שהחדשנות שלנו במוצרים, כולל מומנטום חזק ב-Nexis ואימוץ מוגבר של מערכות אחסון, מעמידות אותנו במצב שיאפשר לנו למנף התאוששות בשוק". הוא הוסיף שהחברה מאיצה את המאמצים שלה בשוק תשתיות החשמל של דאטה סנטרים ל-AI וחווה עניין גובר בתחום.

כזכור, בגלובס נחשף לאחרונה שסולאראדג' מפטרת 200 עובדים.

ברבעון השלישי, הכנסות החברה הסתכמו ב-326 מיליון דולר, בהתאם לתחזיות אך ירידה של 4.1% לעומת הרבעון המקביל. מתחילת השנה ההכנסות רשמו צמיחה של 15.7% לכ-983 מיליון דולר.

בשורה התחתונה סולאראדג' רשמה הפסד נקי רבעוני של 8.4 מיליון דולר, צמצום לעומת 50.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, ומתחילת השנה ההפסד הנקי הצטמצם ב-64.7% ביחס להפסדי התקופה המקבילה והגיע ל-96.5 מיליון דולר.

כמו ברבעון הקודם גם ברבעון השלישי החברה הציגה רווח תפעולי על בסיס Non-GAAP, שהסתכם ב-23.9 מיליון דולר, וזאת בהשוואה להפסד תפעולי של 23.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 21.1 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עמד על 31.8 מיליון דולר.

סולאראדג' נסחרת בנאסד"ק ולפני פרסום הדוחות שווי השוק שלה היה כ-2 מיליארד דולר. המניה הייתה במהלך התאוששות מרשים ברבעונים האחרונים, אחרי נפילה חדה מהשיא קודם לכן, אך המהלך נקטע והיא איבדה 58% מאז השיא האחרון של חודש יוני.