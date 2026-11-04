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גלובלי ושוקי עולם "נהנים מהגידול בביקוש ל-AI": קמטק עם תחזית אופטימית להמשך
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קמטק

"נהנים מהגידול המהיר בביקוש ל-AI": קמטק עם תחזית אופטימית להמשך

קמטק מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 161 מיליון דולר ורווח שעמד בתחזיות האנליסטים • למרות שהמניה איבדה 46% מאז חודש מאי על רקע החולשה הכללית בענף, החברה מאשררת את תחזיות הצמיחה האגרסיביות ל-2026 ול-2027 • המנכ"ל רפי עמית: "נהנים מהגידול המהיר בביקוש לבינה מלאכותית, לראשונה בתולדותינו יש לנו נראות עסקית לשנה קדימה"

שירי חביב ולדהורן 14:12
קמטק. תשואת מניה בתשפ''ג +139% / צילום: יח''צ
קמטק. תשואת מניה בתשפ''ג +139% / צילום: יח''צ

לפני מספר שבועות, קמטק העלתה את תחזית ההכנסות השנתית וסיפקה תחזית ראשונית לשנת 2027. עם פרסום הדוחות הכספיים היום, החברה חוזרת על התחזיות הללו וממשיכה לצפות להכנסות של 595 מיליון דולר השנה, צמיחה של כ-40% משנה קודמת, ולהכנסות של מעל 800 מיליון דולר ב-2027, צמיחה של 35% מ-2026.

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קמטק מייצרת מערכות בדיקה לתהליכי ייצור של שבבים, והיא נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 5.2 מיליארד דולר. מניית קמטק רושמת תשואה חיובית מתונה של כ-6% מתחילת השנה, אחרי שנחלשה ב-46% מהשיא שאליו הגיעה בחודש מאי, בהתאם לחולשה הכללית בתעשיית השבבים כולה.

קמטק רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 28% להכנסות של כ-161 מיליון דולר, דומה לתחזיות האנליסטים, ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-13.1% ל-416 מיליון דולר (החברה כבר ציינה בעבר שהמחצית השנייה תהיה חזקה יותר מהראשונה). לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי ברבעון היה 42.8 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל, ומתחילת השנה הוא הסתכם ב-97.8 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי ברבעון היה 47.5 מיליון דולר ומתחילת השנה - 115 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה היה ברבעון השלישי 99 סנט, בהתאם לתחזיות בשוק.

רפי עמית, מנכ"ל קמטק, אמר: "תוצאות השיא ברבעון השלישי משקפות את העוצמה יוצאת הדופן של פעילותנו ואת המומנטום העסקי שנמשך ברבעון הרביעי של 2026 ולתוך 2027. התוצאות מחזקות את המסרים שחלקנו לאחרונה באירוע המשקיעים והאנליסטים. קמטק פועלת בכמה מהתחומים הצומחים ביותר בתעשיית השבבים, ובפרט בתחום המארזים המתקדמים לשבבים עתירי ביצועים, שנהנה מהגידול המהיר כתוצאה מהביקוש לבינה מלאכותית".

לדברי עמית, המומנטום העסקי בחברה נמשך בכל המדדים המרכזיים, והוא הוסיף כי "לראשונה בתולדות קמטק, יש לנו נראות עסקית לטווח של כשנה קדימה, והיא מחזקת את ביטחוננו בתחזית הצמיחה ובהמשך מגמת הצמיחה של החברה".