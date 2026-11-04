גוגל מרחיבה את תוכנית הפרישה מרצון לעובדים בחמש מדינות

גוגל מרחיבה את תוכנית הפרישה מרצון לעובדיה ברחבי העולם, בניסיון לצמצם עלויות ולהפנות משאבים לתחומי פעילות מרכזיים, ובראשם הבינה המלאכותית. לפי דיווח שפורסם היום (ד’) ברויטרס, ענקית הטכנולוגיה אישרה כי ביוני האחרון הרחיבה את התוכנית לחמש מדינות נוספות: קנדה, צרפת, גרמניה, יפן ושווייץ.

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במסגרת התוכנית מציעה החברה לעובדים מסוימים חבילות פרישה הכוללות פיצויים כספיים בתמורה לעזיבתם מרצון. המהלך מגיע בתקופה שבה החברה האם אלפאבית מגדילה את השקעותיה בתשתיות בינה מלאכותית ובמרכזי נתונים, במקביל לניסיונות לרסן את העלייה בהוצאות. בהצהרה שנמסרה לרויטרס, אישרה גוגל את הרחבת התוכנית. "בשנת 2025 כמה מהצוותים שלנו השיקו תוכנית פרישה מרצון שכללה פיצויים", מסר דובר החברה. "ביוני האחרון הרחבנו את התוכנית לכמה מדינות נוספות ברחבי העולם, כדי לתמוך בעבודה החשובה שעומדת לפנינו".

מענקים של עד 12 משכורות

בשווייץ, שבה מעסיקה גוגל כ־5,000 עובדים ומפעילה מרכז פיתוח משמעותי בציריך, הוצעו לעובדים מענקי פרישה בגובה משכורת חודשית אחת עבור כל שנת עבודה, עד לתקרה של 12 משכורות. לפי שלושה מקורות ששוחחו עם רויטרס, התוכנית הוכרזה באמצע יוני, והעובדים שבחרו לקבל את ההצעה החלו לעזוב באוגוסט. אחד המקורות סיפר כי בצוות שמנה כ-50 עובדים, לפחות ארבעה נענו להצעה. על פי הדיווח, התוכנית אינה כוללת ככל הנראה עובדים בחטיבות הבינה המלאכותית והענן, ובהן גוגל דייפ מיינד וגוגל קלאוד, שלא נכללו גם בתוכניות פרישה קודמות. סמנכ"לית הכספים של אלפאבית, ענת אשכנזי, הדגישה בעבר כי תחומים אלה נמצאים בראש סדר העדיפויות של החברה בכל הנוגע לגיוס עובדים.

תוכנית הפרישה הנוכחית היא המשך למהלכים שהחלה גוגל ב־2025 בארה"ב ובבריטניה. ברויטרס מציינים כי במקרה אחד לפחות, לאחר שהוצעה לעובדים אפשרות לפרוש מרצון, ביצעה החברה גם סבב פיטורים באותה חטיבה. המהלך מצטרף לצעדי התייעלות דומים בענף הטכנולוגיה. בשבוע שעבר דווח כי מיקרוסופט הציעה תוכניות פרישה מרצון לכ-60 אלף עובדים, בניסיון לשלוט בהוצאות על רקע ההשקעות הנרחבות בבינה מלאכותית. בשלב זה גוגל לא חשפה כמה עובדים קיבלו את הצעות הפרישה בחמש המדינות או כמה מהם נענו להן.