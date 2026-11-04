נסגרה אקספלוריום החברה הקודמת שהקים מאור שלמה

שותפיו של מאור שלמה להקמת חברת אקספלוריום, עומר הר ואור טמיר, הודיעו על סגירת חברת הסטארט-אפ שהקימו השלושה - אקספלוריום (Exlporium) - לפני תשע שנים. מעל ל-70 עובדים שמעסיקה החברה (לפי רשת לינקדאין) צפויים לקבל הודעת פיטורים בשל כך.

החברה, שכמעט ונשכחה מהתודעה הציבורית, הגיעה בשיא ימי בועת הקורונה לשווי של 513 מיליון דולר, כששלמה, ששימש כמנכ"ל עד 2023, מגייס לה מעל ל-120 מיליון דולר מקרנות הון סיכון מובילות כמו אינסייט פרטנרס וזאב ונצ'רס. בשנת 2020 דורגה אקספלוריום במקום החמישי ברשימת עשר חברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס, לצד חברות שנמכרו מאז במיליארדי דולרים כמו מליו ו-Own וחברות צמיחה כמו אקסוניוס וקוונטום משינס. אז התנוססה תמונתו שלמה שהשתחרר מהצבא רק כמה שנים קודם לכן, לצד המייסדים האחרים בחברה שמבוגרים ממנו בעשור לפחות: אור טמיר ועומר הר.

ביולי 2023 מונה עומר הר לתפקיד המנכ"ל במקומו של שלמה, כשהוא מנסה לייצב את הספינה, בעוד ששלמה פנה לאחר מכן להקמת בייס44, חברת הווייב קודינג שנרכשה על ידי WIX והפכה לפעילות הצומחת ביותר שלה כיום.

"היום אנו משתפים חדשות קשות", כתבו הר וטמיר בפוסט ברשת לינקדאין הלילה (רביעי). "לאחר כמעט תשע שנים, Explorium מפסיקה לפעול. הקמנו את Explorium מתוך אמונה בכוח ה-AI לעסקים, ושה-AI טוב רק כמו הנתונים שמאחוריה.

תחילת הדרך

שלמה הקים את החברה ב- 2017 מיד לאחר שירות טכנולוגי ביחידה 8200, שם פיתח את אחת ממערכות למידת המכונה (ML) החשובות ביותר ביחידה כיום שמערכת שמשלבת סוגי מידע ממקורות שונים לכדי תמונה אינטגרטיבית וזכתה להצלחה בשורות הצבא.

אקספלוריום היתה אמורה להביא את המערכת שהקים בצבא - לעולם האזרחי. כך, למשל, בנק מסוים יוכל להעשיר את מאגר הנתונים המאפשר לו להעניק הלוואות ללקוחות עם מקורות מידע חיצוניים לבנק ועל ידי כך לאשר יותר הלוואות; רשתות קמעונאות יוכלו להשתמש לראשונה במידע חיצוני ממקורות מגוונים כדי לחשב את הסיכוי שלקוח ייטוש אותם או לחשב את המחיר הנכון למכירת סחורה שעליו יוכלו להתמקח. את גיוס הסיד הובילו קרנות הון סיכון כמו F2 ואימרג' (Emerge) שציוותה את שלמה הצעיר לשני יזמים מנוסים ממנו: לשלמה הצעיר, אז בן 22, צוותו אור טמיר, בכיר לשעבר בחברת הפרסום נטורל אינטליג'נס, אז בן 34 ועומר הר, המנכ"ל הנוכחי, שהיה אז בן 35, שהוביל את קבוצת הדאטה באיירון סורס לפני מכירתה.

תקופת הקורונה

שלוש שנים לאחר הקמת החברה הגיעה מגפת הקורונה שלאחריה חוותה התעשייה רעב גדול לטכנולוגיה, בפרט לאחר שמיליארדי צרכנים הסתגרו בבתים וגדל הצורך לשרת אותם מרחוק באמצעות אתרים ויישומים מקוונים. פפסיקו הפכה לאחת מלקוחות המפתח של החברה - בין השאר כדי להבין אילו חנויות בקליפורניה מוכרות את המוצרים שלהן טוב יותר, ועם ההצלחה נכנסו גם משקיעים אמריקאים מובילים, המרכזית שבהם היא קרן אינסייט פרטנרס (Insight Partners) - שבשנות הקורונה הפכה למשקיעה הפעילה ביותר בהייטק הישראלי, שמה על השולחן צ'ק שמן. במאי 2021, בשיא ימי בועת הטכנולוגיה של הקורונה, היא הובילה סיבוב בן 75 מיליון דולר לפי שווי של 513 מיליון, בסיבוב שכונה בדיעבד על ידי משקיע שמכיר את החברה כ"לא קשור לביצועים הפיננסיים של החברה, וכזה שקיבע את שווי החברה על שווי גבוה מדי עד היום". רבים טוענים כיום כי השווי הגבוה של החברה - 513 מיליון דולר, הפך לאבן ריחיים על שולחן המשקיעים, כיוון שכל אירוע גיוס נוסף דרש לעדכן את השווי שככל הנראה היה יורד למטה.

נקודת המפנה הגיעה בתחילת 2023. זמן קצר לאחר השקת ChatGPT על ידי OpenAI כמה חודשים קודם לכן, אותה השקה היסטורית שחנכה את עידן ה- AI. ההשקה, שהביאה לקדמת הבמה את מודלי השפה הגדולים (LLM) נתנו ללקוחותיה של החברה הישראלית ושל מתחרותיה את התחושה שהן יכולות להפיק תובנות עסקיות בעצמן תוך שימוש במודלים גם בלי לשלם על שירותי הפרימיום של אקספלוריום, מה שהכניס את הנהלת החברה למצב מגננה. עוד קודם לכן, במשבר עליית הריבית שהביא חברות הייטק רבות לקצץ בהוצאותיהן, היתה אקספלוריום ודומותיה, שנחשבו למוצרי "מותרות" לאנליסטים ולא לכלי תשתיתי לאלה שנחתכו מתקציבי הרכש. במקביל מתחרות רבות כמו סיילספורס או זום אינפו החלו להציע יכולות דומות ואקספלוריום מצאה את עצמה בתחרות הולכת וגוברת.

זו גם הייתה השנה שבא יצא שלמה למילואים: הוא גויס עם תחילת מלחמת חרבות ברזל ולמעשה מעולם לא חזר לחברה. האם עזב רק בגלל שירות המילואים שלו? האם החליט שלא לחזור לחברה בגלל המצב שאליה נקלעה? מנהלי החברה וגם שלמה שמרו על שתיקה עד היום בנושא זה, אך ההסכמה בקרב כל מי שמכיר את החברה מקרוב היא כי מאור ודירקטוריון החברה הסכימו על עזיבתו ועל מינוי סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה, עומר הר, לתפקיד המנכ"ל במקומו - תפקיד שבו הוא נושא עד היום. על פי עמוד הלינקדאין של שלמה, הוא עזב את החברה כבר באוקטובר 2023 והפך לדירקטור בה עד היום. אבל אם תשאלו את המנכ"ל הנוכחי, הר, הוא מונה בכלל למנכ"ל שלושה חודשים לפני יציאתו של שלמה למילואים, ביולי 2023. את בייס44 כחברה מסחרית הקים שלמה על פי הפרופיל שלו, רק כשנתיים לאחר מכן, ב- 2025.

עד מרץ האחרון רשמו בעלי המניות בבייס44, כאשר שלמה הוא בעל המניות העיקרי, 92 מיליון דולר, מהם 18 מיליון במזומן. בדוחות הרבעון השני של השנה הופרשו לבעלי המניות בבייס עוד 41 מיליון דולר - באופציות ומניות.

ההכוונה ל-AI גנרטיבי

"כשהלמידה המכונה תפסה, בנינו פלטפורמת העשרת נתונים שפתחה עולם של מקורות נתונים ואותות, וסייעה לאנשי נתונים לקבל תחזיות טובות יותר והחלטות חכמות יותר. כאשר למידת מכונה הפכה לסחורה והשוק השתנה, נכנסנו לתקופה של שינוי ובנייה מחדש. עם כניסתו של עומר הר לתפקיד המנכ"ל, פנינו מוקדם לכיוון AI גנרטיבי, מתוך אמון שסוכני AI יופיעו כסוג חדש של משתמשים, שזקוק לגישה רחבה לנתונים. השקנו את AgentSource בתחילת 2025, פלטפורמת הנתונים לעסקים הראשונה לסוכני כניסה לשוק, המשרתת גל חדש של חברות ופלטפורמות סוכנויות שיווק ומכירות. האמנו גם שצ'אט בינה מלאכותית יהפוך למשטח העבודה העתידי. השקנו MCP ראשון להעשרת נתונים עסקיים, שגדל במהירות ל-Vibe Prospecting: אפליקציית הלידים העצמאית הראשונה בצ'אט, שזכתה ל- 350 אלף משתמשים רשומים.

"תודות לצוות יוצא דופן, התקדמנו במהירות בשוק שהיה במצב של סערה אמיתית והמשכנו לגדול בשנה האחרונה. בסופו של דבר, זה עצוב לנו לומר שזה פשוט לא הספיק. יש הרבה אנשים להודות להם. ללקוחותינו, למשתמשים ולשותפים שלנו: תודה על האמון, על הבנייה לצידנו, ועל שדחפתם אותנו תמיד להשתפר עבורכם. עשינו כמיטב יכולתנו לשרת אתכם היטב, והצוות פונה ישירות לפרטים הקטנים. למשקיעים המובילים שלנו: תודה שהימרתם עלינו בגדול, גם כשהדרך הייתה לא ברורה. והכי אישית, לצוות המדהים שלנו: אתם הכי טובים שיכולנו לבקש. הכישרון, הנחישות והטוב לב שלך הפכו את אקספלוריום למקום מדהים, ותשפר כל מקום שתלך אליו בהמשך. בניית אקספלוריום הייתה זכות הקריירה שלנו".