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שוק ההון והשקעות בזכות הזינוק בביקושים: קמטק מעלה את תחזית ההכנסות
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קמטק

בזכות הזינוק בביקושים: קמטק מעלה את תחזית ההכנסות - והמניה מזנקת

קמטק צופה הכנסות של כ-595 מיליון דולר ב-2026 - צמיחה של 20% לעומת אשתקד • תחזית ראשונית ל-2027 מצביעה על זינוק של 35% והכנסות של מעל 800 מיליון דולר • המנכ"ל רפי עמית: "הביקוש חזק מאוד בתחום המארזים המתקדמים ליישומי AI"

שירי חביב ולדהורן 16:07
רפי עמית, מנכ''ל קמטק / צילום: רענן טל
רפי עמית, מנכ''ל קמטק / צילום: רענן טל

יצרניות מערכות הבדיקה לייצור שבבים, קמטק , מעלה את התחזיות שלה, והמניה עולה בנאסד"ק ובתל אביב. החברה, בניהולו של רפי עמית, פרסמה היום (ד') נתונים ראשונים מדוחות הרבעון השלישי שיפורסמו בתחילת נובמבר, לצד העלאת התחזית השנתית וכן תחזית ראשונית לשנת 2027.

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קמטק, שצפתה קודם לכן הכנסות של 158-160 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעדכנת שתדווח על הכנסות של 160-161 מיליון דולר. השנה כולה תסתיים עם הכנסות של כ-595 מיליון דולר - צמיחה של כ-20% לעומת 2025; קודם החברה צפתה שבמחצית השנייה ההכנסות יצמחו ביותר מ-30% ביחס למחצית הראשונה, מה שגזר הכנסות שנתיות של סביב 586 מיליון דולר.

קמטק מציינת שמתחילת השנה היא קיבלה הזמנות בהיקף של למעלה מ-800 מיליון דולר, שנועדו לאספקה בשנים 2026 ו-2027. לאור זאת היא מספקת תחזית ראשונית ל-2027. קודם לכן קמטק ציינה שגם ב-2027 תימשך הצמיחה, אך לא סיפקה נתונים מספריים, וכעת קמטק מעדכנת שהיא צופה הכנסות של מעל 800 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 35% לעומת ההכנסות הצפויות ב-2026.

לדברי המנכ"ל רפי עמית: "אני נרגש מרמות השיא בהכנסות. היקף ההזמנות יוצא הדופן שחווינו השנה, המונע מביקוש חזק מאוד לתחום המארזים המתקדמים ליישומי AI, מאפשר לנו לבנות צבר הזמנות וצנרת הזמנות חזקים ונותן לנו ראות (visibility) ל-2027. אנחנו מצפים שהצמיחה תמשיך להיות מונעת על-ידי מוצרי הדור הבא שלנו Hawk ו-Eagle G5, וממשיכים להרחיב את קיבולת הייצור שלנו כדי לענות על הביקושים".

הנתונים מתפרסמים על רקע השתתפותה של קמטק בכנס של התעשייה בסן פרנסיסקו. החברה נסחרת בנאסד"ק ובת"א לפי שווי של כ-6.7 מיליארד דולר.