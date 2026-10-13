האינפלציה בארה"ב צפויה להאיץ - מה צפוי במדד המחירים לצרכן?

מדד המחירים לצרכן בארה"ב (ה-CPI) לחודש ספטמבר 2026 יתפרסם מחר, ביום רביעי (14.10), ולפי תחזיות הכלכלנים הוא צפוי לעלות ב-0.6%, לאחר עלייה של 0.4% באוגוסט. אם התחזיות יתממשו, קצב האינפלציה השנתי צפוי להאיץ מ-3.4% ל-3.7%, לפי סקר רויטרס.

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העלייה הצפויה במדד נובעת בעיקר מהתייקרות מחירי האנרגיה, ובראשם מחירי הבנזין. מחירי הבנזין התקרבו בסוף ספטמבר ל-4.5 דולרים לגלון, המחיר הגבוה ביותר בארבעת החודשים האחרונים. גם מחירי הטיסות עשויים לתרום לעלייה, בעקבות התייקרות הדלק הסילוני. אם התחזית לעלייה חודשית של 0.6% תתממש, זו תהיה העלייה החדה ביותר במדד בחמשת החודשים האחרונים.

עם זאת, מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, מציג תמונה מורכבת יותר. לפי תחזיות הכלכלנים שפורסמה בלומברג, מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.2% בספטמבר, לעומת 0.3% באוגוסט. במונחים שנתיים, אינפלציית הליבה צפויה לעלות מעט מ-2.4% ל-2.5%.

האם הפד ימתין עם העלאת הריבית?

למדד המחירים לצרכן שיתפרסם מחר (ד') צפויה להיות חשיבות מיוחדת לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ב-28 באוקטובר, כשבועיים לאחר פרסומו ולאחר שהבנק המרכזי העלה את הריבית בספטמבר. אף שמדד האינפלציה המועדף על הבנק המרכזי הוא מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (ה-PCE), נתוני ספטמבר שלו יתפרסמו רק למחרת ההחלטה, ב29 באוקטובר. לפיכך, מדד המחירים לצרכן שיתפרסם ביום רביעי, יספק לפד ולמשקיעים אינדיקציה מוקדמת להתפתחות האינפלציה, עוד לפני פרסום המדד המועדף עליו.

השאלה המרכזית מבחינת הפד תהיה האם העלייה באינפלציה נובעת בעיקר מהתייקרות נקודתית באנרגיה, על רקע המלחמה במזרח התיכון והשיבושים באספקת הנפט דרך מצרי הורמוז ובאב אל מנדב, או שהיא מעידה על לחצי מחירים רחבים במשק.

בבלומברג מעריכים כי ההתייקרויות האחרונות מתרכזות במוקדים מסוימים, ואינן מעידות בהכרח על האצה רוחבית באינפלציה. אם מדד הליבה יתמתן בהתאם לצפי, הדבר עשוי לאפשר לפד להמתין עם העלאת ריבית נוספת, במיוחד לנוכח סימני ההתקררות בשוק העבודה האמריקאי.

מנגד, ברויטרס מדגישים כי המשקיעים יעקבו במיוחד אחר אינפלציית השירותים שממשיכה להכביד על המשק. מייקל ריינולדס, סגן נשיא לאסטרטגיית השקעות בחברת Glenmede, הזהיר כי נדרשת התמתנות משמעותית במחירי שירותי הליבה כדי להפחית את החשש מהמשך העלאות ריבית.

פרסום המדד מגיע ברקע הטלטלה בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב. בשבוע שעבר טיפסה התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים לכ-5.35%, בעוד שהתשואה ל-30 שנה הגיעה לכ־ 5.7% - רמות שלא נראו כבר 24 שנים. העלייה בתשואות, שמשמעותה ירידה במחירי האג"ח, נרשמה על רקע החשש מהשפעת מחירי האנרגיה הגבוהים על האינפלציה, לצד דאגות מהיקף החוב הממשלתי ומהאפשרות שהריבית תישאר גבוהה לאורך זמן.

נתוני האינפלציה הקרובים עשויים להשפיע גם על כיוון שוק האג"ח. הפתעה כלפי מעלה, במיוחד במדד הליבה, עלולה להוסיף ללחץ על התשואות. מנגד, התמתנות בלחצי המחירים עשויה להרגיע את המשקיעים. במקביל, התשואות הגבוהות עצמן מייקרות את האשראי למשקי בית ולעסקים, ובכך מהדקות את התנאים הפיננסיים גם ללא העלאת ריבית נוספת מצד הפד.