"אני חושב שאנחנו קרובים לזה". כך הזהיר השבוע ריי דליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר, מפני התפוצצות אפשרית של בועת הבינה המלאכותית. בכנס המנכ"לים הגלובלי של פורבס בסינגפור, הגדיר דליו את המתרחש בשוק כ"בועה קלאסית", והצביע על עליית הריבית כאחד הגורמים שעלולים להתחיל לפוצץ אותה. החשש שלו נובע, בין היתר, מהיקפי ההשקעה העצומים בתשתיות AI ומהחוב שנצבר כדי לממן אותם.

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דליו הדגיש כי יש הבדל בין טכנולוגיה מהפכנית לבין השקעה מוצלחת: העובדה שהבינה המלאכותית עשויה לשנות את העולם אינה מבטיחה שהחברות שמובילות את המרוץ נסחרות במחיר מוצדק.

אבל דליו לא הסתפק באזהרה. בימים האחרונים הוא גם פירט כיצד לדעתו משקיעים צריכים להיערך לתרחיש של טלטלה בשווקים.

בכתבה שפורסמה ב־MarketWatch, והתבססה על ריאיון שנתן לעיתונאית הפיננסית ג’וליה לה רוש בפודקאסט שלה, The Julia La Roche Show, הוא הציג כמה עקרונות לבניית תיק בתקופה מסוכנת: להחזיק 5%-15% מהתיק בזהב, לשקול אג"ח צמודות אינפלציה ולהגביל את החשיפה לביטקוין לכ־1% בלבד.

ההמלצה להחזיק זהב אינה חדשה אצל דליו. הוא רואה בו נכס שעשוי לספק פיזור והגנה בתקופות של שחיקת ערך הכסף, חוסר ודאות ומתחים גיאופוליטיים.

בכל הנוגע לבינה מלאכותית, המסר שלו אינו בהכרח להתרחק מכל מה שקשור לתחום. דליו אף מצביע גם על הזדמנויות בחברות שמשתמשות ב־AI כדי להשתנות ולהשתפר, ולא רק בחברות שמפתחות את הטכנולוגיה. מבחינתו, השאלה היא מי יצליח לתרגם את המהפכה הטכנולוגית לערך כלכלי ולא רק מי נהנה רק מההייפ.

דליו מזהיר מפני הסיכונים בשווקים כבר שנים. בינואר 2020, למשל, הוא אמר כי "מזומן הוא זבל" - והתנגד לרעיון של יציאה מהשוק למזומן בתקופה של הדפסת כסף. במקום זאת, הוא המליץ על תיק גלובלי ומפוזר ועל החזקת זהב.

גם בתחום ה־AI האזהרה הנוכחית אינה הראשונה: דליו התריע כבר בשנה שעברה מפני התחממות בשוק הבינה המלאכותית, אך בתקופה האחרונה החריף את המסר והחל לתאר את המצב כבועה שעלולה להתפוצץ.

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