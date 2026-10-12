100 אלף דולר בממוצע: עובדי דרייבנטס נפגשים שוב עם כסף

עובדי דרייבנטס מרעננה, חברת שרתי התקשורת הישראלית, צפויים להיפגש עם כ-40-50 מיליון דולר נוספים במסגרת סיבוב סקנדרי - מכירת מניות שניונית למשקיע מוסדי חדש, כך נודע לגלובס. הסיבוב יאפשר לעובדים ותיקים שהספיקו להמיר אופציות למניות ולעובדים בכירים להיפגש עם מזומן - עוד לפני שהחברה יוצאת להנפקה או למכירה, כל זאת בזכות כניסה מסיבית של החברה לשרתי AI.

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דרייבנטס (Drivenets), שהקימו עידו סוסן והלל קוברינסקי, היא חברת הייטק פרטית וותיקה שהוקמה לפני 11 שנים ומעסיקה כיום מעל ל-500 עובדים. בשל הזמן הרב שעבר מאז הקמתה, החברה עורכת מדי פעם סבבים למכירת מניות כדי לתגמל את העובדים הותיקים שחיכו שנים רבות לאקזיט.

על פי ההערכה, לא מדובר בסבב הסקנדרי הראשון של החברה בשנים האחרונות. בשנה שעברה ביצעה החברה עסקת סקנדרי עבור המשקיעים שבמסגרתה נמכרו 15% ממניות המשקיעים - בהם פיטנגו, בסמר וגופים מוסדיים כמו הראל ופועלים אקוויטי - לענקית התקשורת AT&T, בהיקף של 750-800 מיליון דולר לפי שווי חברה של 5 מיליארד דולר.

דרייבנטס נחשבת לחברה ותיקה - אך רק בשנים האחרונות, בעקבות כניסתה לתחום עיבוד AI, קיבלה תנופה מכיוון לקוחות חדשים ומשקיעים, שהפכו אותה לחברה הפרטית השלישית בשווי השוק שלה בהייטק הישראלי. זאת במסגרת סבב גיוס שנחשף רק לפני ארבעה חודשים - עם שווי של 8.5 מיליארד דולר, ולפניה רק חברת הסייבר סייארה עם שווי של 12 מיליארד דולר וואסט דאטה (VAST Data) שקיבלה בחודש אפריל תג שווי של 30 מיליארד דולר.

מיליארד דולר בחמש שנים

דרייבנטס פיתחה נתבי תקשורת המבוססים על שבבים מוזלים ביחס לשבבי אנבידיה, המאפשרים להעביר מידע ולבצע עיבוד בינה מלאכותית באמינות גבוהה, המתחרה בזו של סיסקו ומלאנוקס. לפני שנה נחשף בגלובס כי החברה החלה לשרת גם את שוק הניאו-עננים, חברות שעוסקות בהשכרת שירותי עיבוד AI ושטחי חוות שרתים, נוסף על לקוחות מסורתיים מתחום התקשורת כמו AT&T, קומקסט, NTT ו-KDDI. בעקבות ההתרחבות לתחום הבינה המלאכותית, החברה מצפה לצבר הכנסות של מיליארד דולר לפחות במשך חמש השנים הקרובות.

בין המשקיעים המובילים בחברה קרן בסמר האמריקאית, שאת ההשקעה מטעמה מוביל השותף הישראלי אדם פישר, וקרן אטריידס (Atreides) המיוצגת בדירקטוריון על ידי גאווין בייקר - משקיע סדרתי בחברות ישראליות בתחום ה-AI. לסיבוב הצטרפו משקיעים חדשים - כמו ענקית השבבים AMD שהחלה לשתף פעולה עם הסטארט-אפ הישראלי, רד דוט הישראלית, וכן משקיעים קיימים כמו פיטנגו ו-D1.

בשנה וחצי האחרונות - מאז שנכנסה לעסקי ה-AI, נחשבת החברה לרווחית ובעלת תזרים מזומנים חיובי, עם סך עסקאות חתומות בהיקף של מעל למיליארד דולר ועתיד של צמיחה - כאשר בענף מעריכים כי שוק התקשורת לחוות שרתי AI (נטוורקינג) יגיע ל-200 מיליארד דולר עד סוף שנת 2030. אנבידיה לבדה מייצרת בתחום הכנסות בקצב שנתי של 70 מיליון דולר, באמצעות פעילות מלאנוקס לשעבר.

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