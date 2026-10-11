אור עופר, מייסד ומנכ"ל סימילרווב , הודיע בחודש מאי האחרון שבכוונתו לפרוש מהתפקיד אחרי קרוב ל-20 שנה. לפני כשבועיים, סימילרווב הודיעה על מינוי מחליף, מייקל אקרמן, שייכנס לתפקיד בנובמבר, ובשבוע שעבר החברה פרסמה את התגמול שאקרמן יקבל, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות.

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סימילרווב פיתחה פלטפורמה לבחינת התנהגות גולשים באינטרנט, והנתונים שהיא מספקת ללקוחותיה מאפשרים להם לזהות הזדמנויות עסקיות, איומים תחרותיים וכדומה. בתפקידו האחרון כיהן אקרמן כמנהל העסקים הראשי של חברת האדטק Digital Turbine, וקודם לכן כיהן בתפקידים בכירים בעוד חברות, ביניהן גם UBER ו-Pinterest. בסימילרווב ציינו שבתחילת הקריירה שלו הוא כיהן בתפקיד מנהל מכירות ואסטרטגיה בסטארט-אפ הישראלי Kenshoo (כיום Skai).

כעת מבקשים בחברה לאשר לאקרמן שכר בסיס שנתי של 550 אלף דולר, בונוס שעשוי להגיע עד 550 אלף דולר לשנה בכפוף לעמידה ביעדים וכן מענק הצטרפות חד-פעמי בסך 500 אלף דולר - סה"כ 1.6 מיליון דולר במזומן.

נוסף על כך, יקבל אקרמן יקבל תגמול הוני שמחולק לשלושה חלקים בהיקף מקסימלי של 10 מיליון דולר. הראשון כולל מניות חסומות בשווי 3 מיליון דולר, ש-50% מהן יבשילו אחרי שנה והיתר יבשילו בהמשך מדי רבעון, בהנחה שיישאר בתפקיד.

השני הוא חבילת מניות חסומות שיבשילו על בסיס עמידה ביעדים, בשווי 5 מיליון דולר והשלישי כולל מניות חסומות בשווי 2 מיליון דולר שיבשילו על בסיס מחיר המניה של סימילרווב - מחציתן יבשילו כשהמניה תגיע ל-15 דולר ומחציתן ב-20 דולר (לעומת 9.05 דולר כיום). במקרים שבהם המניה תגיע ל-5-30 דולר הוא יקבל 150%-200% מהסכום.

בדירקטוריון סימילרווב סבורים שלאקרמן יש את הכישורים, הניסיון והחזון האסטרטגי שנדרשים להובלת החברה לשלב הצמיחה הבא שלה, ומציינים שלפי ניתוח השוואתי חיצוני, תנאי התגמול המוצעים ממקמים אותו באחוזון ה-25-50 בהשוואה לחברות דומות.

המייסד אור עופר יפרוש בחודש הבא מתפקיד המנכ"ל בחברה שהוביל מהקמתה, דרך ההנפקה בניו יורק ב-2021, נפילת המחיר עם ירידת ההייפ הטכנולוגי, ההתאוששות ואז החשש מפני ה-AI שהפיל שוב את מניות התוכנה.

באפריל האחרון המניה הגיעה לשפל שממנו היא התאוששה וזינקה ב-288% לשווי נוכחי של כ-800 מיליון דולר. עופר, יחד עם דירקטורים בחברה, הביעו אז אמון ורכשו מניות, ובדיעבד נהנו מרווח מכובד שרובו עוד "על הנייר".

עופר רכש במאי-יוני מניות במחירים של 3.2-4.15 דולר ובסה"כ תמורת כ-407 אלף דולר. באוגוסט-ספטמבר הוא מכר מניות בכ-6.7 מיליון דולר במחיר יותר מכפול של כ-7.7-8.9 דולר, הרוב במסגרת תוכנית "מכירה עיוורת".