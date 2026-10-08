מתחילת השנה הצטרפו לבורסה בת"א חמש חברות חדשות במסגרת הרישום הכפול, שהבולטת ביניהן היא ענקית הסייבר פאלו אלטו , שמאז הצטרפותה בחודש פברואר זינקה בכ-180%.

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חברה נוסף שהצטרפה היא אודיסייט (Odysight.ai), שפיתחה פלטפורמה מבוססת AI, הכוללת חיישנים, חומרה ותוכנה ומיועדת לניטור רכיבים קריטיים בזמן אמת.

בניגוד לרוב החברות האחרות שהצטרפו לת"א השנה במסגרת הרישום הכפול, מניית אודיסייט איבדה 58% משוויה מאז תחילת המסחר בת"א בחודש אפריל, והחברה נסחרת בשווי 175 מיליון שקל.

זאת למרות ששני בנקי השקעות אמריקאיים שמסקרים אותה, ממליצים על המניה בפרמיה של מעל 100% על מחירה כיום. כך, לפני חודשיים החל בנק Chardan לסקר את אודיסייט בהמלצת "קנייה" ומחיר יעד המשקף פרמיה של 157% על מחירה הנוכחי. בבנק ציינו שהחברה מתרחבת בשוקי התעופה והביטחון, והם מצפים לצמיחה משמעותית בצבר ההזמנות שלה בשנה-שנתיים הקרובות.

לאודיסייט הסכמים עם גופים גדולים כמו בואינג , האניוול , חיל האוויר הישראלי, הצי האמריקאי ו-NASA. נוסף על כך יש לה בעלי מניות מוכרים כמו המיליארדר מורי ארקין (בעל המניות הגדול באודיסייט עם 33.1%), חברה של שמואל חרל"פ המנוח (5.7%) והיזם הסדרתי, בנעד גולדווסר (יו"ר אודיסייט).

מנכ"ל החברה בשלוש השנים האחרונות הוא יהוא עופר, בעברו מפקד בסיס שדה דב, נספח צה"ל באיטליה ובכיר באלביט. בתקופתו אודיסייט הונפקה בנאסד"ק, נרשמה למסחר בת"א וביצעה שינוי אסטרטגי, עם הפיכתה לחברת מוצר, שמספקת את התוכנה, החומרה והאלגוריתמיקה של המוצר. זה מתאים גם לתחום הביטחוני וגם לתחום האזרחי - לדוגמה לניטור ברכבות ובמעליות. תחום הפעילות המרכזי שלה הוא עולם התעופה.

מה מסביר את החולשה במניה מאז נרשמה למסחר בת"א? בראיון לגלובס אומר עופר שהוא מבין את המשקיעים, "אבל אני אומר להם: חבר'ה, תחזיקו מעמד". הוא אופטימי מאוד בנוגע לעתיד: "המניה והשווי לחלוטין לא מבטאים את הערך. יש אמירה מאוד ברורה מצד המשקיעים המרכזיים: גייסנו לאחרונה 11 מיליון דולר, ומורי ארקין שיושב בדירקטוריון ומכיר היטב את החברה השקיע ושמר על חלקו, ולא רק הוא.

"דבר נוסף הוא שיש לנו הסכם במיליוני דולרים עם בואינג, אחרי שעברנו איתם שנתיים פלוס של תהליך כדי להוכיח שהמוצר והטכנולוגיה בשלים וייחודיים. כל חברה הייתה 'מתה' שזה יקרה לה, ואנחנו מתקדמים גם עם האניוול".

עופר מדגיש שכל מה שהחברה אמרה קורה, ולדבריו ההתקדמות הבאה תהיה מכירות והסכמים בסקייל גדול. "זה הדבר הבא ואני בטוח שהמניה תתאים את עצמה ותעוף בשווי", הוא מעריך. מתי זה יקרה? החברה לא מפרסמת עדיין תחזיות, אבל עופר מבטיח שלא מדובר בטווח של שנים, וכי כבר ב-2027 החברה תעבור מהוכחת היתכנות להסכמים משמעותיים.

תעודת זהות - אודיסייט Odysight.ai פעילות:

מספקת פלטפורמה מבוססת AI לניטור רכיבים קריטיים בזמן אמת. היסטוריה:

הוקמה ב-2013 כפיצול מחברת מדיגוס, בהובלת היו"ר פרופ' בנעד גולדווסר. נסחרה מעבר לדלפק בוול סטריט, הונפקה בנאסד"ק ב-2025 ונרשמה למסחר בת"א ב-2026. נסחרת בשווי של 175 מיליון שקל. נתונים:

מטה החברה יושב ברמת גן, היא מעסיקה 55 עובדים ומנוהלת על-ידי יהוא עופר. לקוחות ושותפים בולטים שלה כוללים את NASA, בואינג, האניוול, חיל האוויר הישראלי, חיל הים האמריקאי, אלביט מערכות

"מומחיות יוצאת דופן"

גם המשקיע הבולט באודיסייט, מורי ארקין, מביע אופטימיות: "יש לנו אמון גדול בהנהלת אודיסייט ובצוות שמוביל אותה - אנשים בעלי מומחיות יוצאת דופן, בפרט בעולם התעופה, שמכירים היטב גם את צורכי הלקוחות.

"אנחנו מבינים שהשוק והמשקיעים מחכים לראות הזמנות משמעותיות, וזה טבעי. מבחינתנו, המדד המרכזי בשלב הזה הוא לא מחיר המניה, אלא ההתקדמות לקראת התקשרויות וחוזי אספקה לטווח בינוני וארוך עם לקוחות ושותפים אסטרטגיים משמעותיים.

"בהיבט הזה אנחנו רואים עניין רב והתקדמות טובה מאוד, ומאמינים שהדבר יתורגם להזמנות משמעותיות כבר בעתיד הקרוב". ארקין מוסיף שאמר בעבר שהוא מאמין שאודיסייט תהיה יוניקורן (חברה בשווי מעל מיליארד דולר), "ואני בהחלט עומד מאחורי האמירה הזו - וזה גם לא ייקח יותר מדי זמן".

לדברי המנכ"ל עופר, גורם אחד שהכביד על המניה הוא מנגנון ATM שנועד לאפשר לה למכור מניות תמורת עד 20 מיליון דולר. בשיחות עם משקיעים מישראל הבינו באודיסייט שהללו רואים בכך "חרב מעל הצוואר", והחליטו לבטל את המנגנון. במקומו החברה גייסה כאמור 11 מיליון דולר, שישמשו להאצת הצמיחה - רכישת מלאי, המשך פיתוח והגדלת יכולת המכירות.

עופר מעריך שהשוק "קצר סבלנות", ורוצה לראות תוצאות מהירות, אך הוא מדגיש שכחברה שמוכרת טכנולוגיה חדשה לחברות ענק, מחזורי המכירות לוקחים זמן ונדרש אורך רוח.

יהוא עופר, מנכ''ל אודיסייט / צילום: שלומי יוסף

"צורך חזק במערכות שלנו"

אגב, בדומה לחברות הביטחוניות הגדולות, גם אודיסייט סובלת מעיכוב תשלומים ממשרד הביטחון הישראלי. עופר לא נוקב בסכום ולא בא בטענות למשרד הביטחון. לדבריו "שני סבבים מול איראן האיצו מאוד את ההכרה העולמית בצורך במערכת שלנו. אם יש מל"ט מעל איראן ונדלקת נורית תקלה - עם המערכת שלנו אפשר לקבל החלטות מבצעיות מבוססות-דאטה אם צריך להחזיר אותו לתיקון או להמשיך להפעיל.

"מצד שני, התרגום של הצורך לעסקאות ולתקציבים לוקח זמן, כי כל המערכת עסוקה בלחימה - גם בארה"ב אגב - ואין כרגע תשומת לב להצטיידות". לחברה יש חוזה עם הצי האמריקאי, במסגרתו המערכת שלה מנטרת כבלי עצירה שעוצרים את המטוסים על נושאות המטוסים. במקביל, יש לה שיתוף פעולה עם קבלן משנה שעובד עם הצבא האמריקאי על הסבת מסוקים לאוטונומיים, ולדבריו "כלים אוטונומיים זה הווקטור הכי חזק בעולם, והטרנד רק מחזק את הצורך במערכות שלנו".

אתגר נוסף נובע מהסנטימנט נגד ישראל, בעיקר באירופה, אך עופר מרגיע שזה לא קורה בעולם הביטחוני: "למרות האקלים הפוליטי, יש לנו טכנולוגיה שמאוד רוצים אותה. זה לא עוצר אותנו, אבל יכול טיפה לעכב".

באודיסייט לא מתחרטים כלל על הרישום הכפול ומצפים לצירופה העתידי למדדים כמו ת"א ביטחוניות. עופר מציין יתרון בכך שגופים מקומיים שלא מסתכלים על חברות כמוה בנאסד"ק, משקיעים בה בת"א.

לדברי עופר, החברה בונה היום את היסודות כך שתמשיך להיות זריזה "גם בסקייל של מיליארדים".

כלומר אודיסייט תהי חברה של מיליארדים?

"חד משמעית, אין שאלה. אחרת לא הייתי פה. באתי לבנות משהו גדול".