בניו מד מתעקשים: עסקת הגז בת 6.7 מיליארד הדולרים מבוטלת

בחודש ספטמבר, ניו מד ביטלה עסקת גז עצומה בת 6.7 מיליארד דולר לאורך 20 שנה מול שתי תחנות כוח חדשות של יצרנית החשמל דליה, זאת לאור מחלוקות מול רשות התחרות על תנאי העסקה. רשות התחרות אישרה לבסוף את כל סעיפי העסקה, ובכל זאת, על פי דיווחי דליה וחברת האם שלה משק אנרגיה לבורסה, ניו מד מתעקשת שהעסקה מבוטלת. טרם ברור מה הסיבה לכך.

העמדה הרשמית שפורסמה לבורסה היא אי־עמידה בתנאים המתלים לאישור העסקה. התנאים הם קבלת אישור למימון העסקה, וקבלת אישור מרשות התחרות. האישור מרשות התחרות התעכב, ובפגישה מכריעה רשות התחרות אף פירטה מספר הסתייגויות משמעותיות שיש לה מההסכם. אך בסופו של דבר, היא חזרה בה מכולן: למשל, משך העסקה הארוך (בין 2030 ל-2050 ללא סעיף יציאה) נחשב בעייתי.

על פי ההסכם, לדליה תהיה את הזכות לנהל מחדש מו"מ על המחיר ב-2041, כשהמחיר יוכל להשתנות בעד 10% לכל כיוון. אם דליה לא תהיה מרוצה מהמחיר, היא תוכל להפחית את הצריכה ב-30%, ולהשלים את השאר משדה גז אחר, למשל. כל הגז יסופק במנגנון "קח או שלם" שמקובל בענף, אך מגביל את תחנת הכוח. רשות התחרות אישרה את שני הסעיפים הללו במלואם.

בעיה נוספת שעלתה היא לגבי המכר לצד ג', שדליה רשאית לבצע במקרה שהיא לא צריכה את כל הגז שיסופק אליה ברגע מסוים. על פי תנאי העסקה, דליה רשאית למכור הלאה עד 15% מהגז שהיא רוכשת. לגבי כך, רשות התחרות אישרה לצדדים לבצע "הערכה עצמית לפטור סוג", או במילים פשוטות - אישרה את הסעיף, אך שמרה לעצמה את הזכות להתערב בהמשך אם יעלה הצורך.

ובכל זאת, למרות שרשות התחרות ויתרה בפועל על כל דרישותיה לשינוי מהותי בתנאי ההסכם, בניו מד מתעקשים עדיין שהעסקה מבוטלת: על פי הודעה שפרסמה דליה, "התקבלה הודעת ניו מד, לפיה חוזרת ניו מד על טענתה כי הודעת ביטול ההסכם שניתנה על ידה ביום 24 ב-ספטמבר 2026 נעשתה בהתאם להוראות ההסכם, מאחר ולטענתה תנאי ההסכם לא התקיימו במועדם". טרם ברור מה מטרת ניו מד בכך, והאם היא מעוניינת בשינויים נוספים בהסכם.

ומה עכשיו? דליה מתעקשת שההסכם בתוקף: "עמדת החברה היא כי הודעת הביטול ניתנה שלא בהתאם להוראות ההסכם והדין וכי ההסכם נכנס לתוקף עם התקיימות התנאים המתלים שבו. בכוונת החברה לפעול למימוש כלל זכויותיה על פי ההסכם והדין ותעדכן בדבר ההתפתחויות בהמשך". זאת, כנראה, כולל קרב משפטי אם יהיה בכך צורך.

תגובת ניו מד טרם נמסרה.