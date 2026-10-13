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אודות המדור "מבט עולמי" "מבט עולמי" היא סקירה המופצת ללקוחות בנק הפועלים ותתפרסם בגלובס מעת לעת

1 ארצות הברית מקפלת את הנוכחות בעיראק

השבוע הנוכחי מסמן נקודת מפנה היסטורית: לראשונה מאז אירועי ה־11 בספטמבר, ארצות הברית השלימה את נסיגתה המוחלטת מהמוקדים שבהם ביססה נוכחות צבאית בעקבות המתקפה. לאחר הפינוי מאפגניסטן וצמצום הכוחות בסוריה, השלימה ארה"ב את יציאתה הסופית גם מעיראק. מבט השוואתי מדגיש את עומק המהפך: בעוד שבשנת 1987 (שלהי המלחמה הקרה) שהו מחוץ לארה"ב למעלה מ־520,000 חיילים, כיום (בשנת 2026) מספר החיילים המוצבים בבסיסים ובמשימות בחו"ל עומד על כ־160,000 עד 175,000 חיילים בלבד. ארה"ב מוותרת הלכה למעשה על תפקיד השוטר העולמי ומשאירה ואקום אסטרטגי עמוק שמעצב מחדש את המזרח התיכון.

חגיגות בעיראק בעקבות עזיבת כוחות ארה''ב / צילום: Reuters, Alaa Al-Marjani

2 השפעות השקעת הענק של ארה"ב ב־AI

השקעות הענק בתשתיות בינה מלאכותית בארצות הברית צפויות להגיע לסכום פנומנלי של 10.3 טריליון דולר עד שנת 2032, היקף חסר תקדים העולה אפילו על סך ההשקעות ההיסטוריות במסילות רכבת ובמערכות החשמל גם יחד. תנופת הקמת מרכזי הנתונים מחוללת מהפכה כלכלית כפולה: מחד גיסא היא מייצרת מאות אלפי משרות יוקרתיות, אך מאידך היא מאיצה התייקרות חדה במחירי החשמל והקרקעות ומעלה את עלויות המימון לטווח ארוך. במקביל, גוברים החששות בוול סטריט מפני סיכונים פיננסיים מערכתיים, הנובעים מתלות קריטית במספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה המממנות את התשתיות באמצעות גיוסי חוב שאינם חשופים במלואם לציבור.

בדרך לרובוטים, חוות השרתים כבר משנות את הכלכלה / אילוסטרציה: Shutterstock

3 אלי לילי מטפסת בשוק ההרזיה

ענקית התרופות אלי לילי ממשיכה לבסס שווי שוק דמיוני החוצה את רף הטריליון דולר, על בסיס שוק תרופות המאבק בנגע ההשמנה והסוכרת הגלובלי המזנק לכיוון 150 מיליארד דולר בשנה. החברה הודיעה לאחרונה על צעדי ענק בבניית הדור הבא של מוצריה, ובראשם תוצאות מבטיחות מניסויי השלב המתקדם של תרופת ה־EloraTZP, שהציגה ירידה דרמטית של עד 23.3% במשקל המשתתפים. לצד ההכנסות העצומות מתרופות קיימות כמו מונג'רו וזפבאונד, לילי מתמודדת עם תחרות אגרסיבית מצד נובו נורדיסק ועם אתגרי נטישה של מטופלים בשל תופעות לוואי.

השווי של אלי לילי ממשיך לעלות / צילום: Shutterstock, Jonathan Weiss

4 טיקטוק נכנעה: תשלם 100 מיליון

המדיה החברתית טיקטוק הגיעה להסדר פשרה תקדימי עם מדינת אלבמה, במסגרתו תשלם 100 מיליון דולר, סכום העשוי לזנק עד ל־300 מיליון דולר אם מדינות נוספות יצטרפו למתווה.

טיקטוק, נכנעה ללחץ המשפטי / צילום: Reuters, FW1FP/Alex Smith

ההסדר גובש על רקע טענות קשות כי האלגוריתם של הפלטפורמה ממכר, חושף קטינים לתכנים פוגעניים ומוביל למשבר בריאות נפשי בקרב צעירים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה להגביל את זמן המסך של בני נוער לשעתיים ביום, לאסור שימוש בשעות הלילה ולהטיל בקרות גיל קפדניות יותר.

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