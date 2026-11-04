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טאבולה

טאבולה אכזבה את המשקיעים ומתרסקת ב-20% במסחר המקדים

חברת המלצות התוכן הישראלית רשמה ירידה של כ-7% בהכנסות הרבעון השלישי, לצד קפיצה ברווח הנקי שעמד בתחזיות • עם זאת, הורדת התחזית השנתית להכנסות נטו (Ex-TAC) ולרווח מתואם שולחת את מניית החברה לירידות בטרום המסחר בנאסד"ק • המנכ"ל אדם סינגולדה: "מתמקדים בצירוף פבלישרים ובתחומי צמיחה משלימים"

שירי חביב ולדהורן 13:49
חמי פרס ואדם סינגולדה בהנפקת טאבולה בנאסד''ק / צילום: טאבולה
חמי פרס ואדם סינגולדה בהנפקת טאבולה בנאסד''ק / צילום: טאבולה

מניית טאבולה נופלת בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר שהחברה, המספקת המלצות תוכן, רשמה רווח נקי בהתאם לתחזיות האנליסטים אך הפחיתה את התחזית השנתית. הכנסות טאבולה ברבעון השלישי היו כ-462 מיליון דולר, ירידה של 6.9% לעומת הרבעון המקביל ונמוך מעט מתחזיות האנליסטים. לעומת זאת, ההכנסות נטו (Ex-TAC, בנטרול עלויות טראפיק) צמחו ב-6.8% והסתכמו ב-189 מיליון דולר. הרווח הנקי של החברה קפץ פי 3.5 ל-18.4 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח של 39.9 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה 56 מיליון דולר, גידול של 16.1% לעומת הרבעון המקביל.

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טאבולה צופה הכנסות שנתיות Ex-TAC שיגיעו ל-595-604 מיליון דולר בעוד שהתחזית הקודמת הייתה ל-605-615 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם יסתכם ב-212-221 מיליון דולר, ירידה לעומת תחזית קודמת של 228-240 מיליון דולר, והרווח הנקי Non-GAAP יגיע ל-151-160 מיליון דולר, לעומת 168-176 מיליון דולר.

מנכ"ל ומייסד טאבולה אדם סינגולדה מסר: "ככל שהרשת הפתוחה ממשיכה להתפתח, אנחנו מתמקדים בשלושה תחומים: צירוף פבלישרים נוספים מהשורה הראשונה לפלטפורמה שלנו, הגדלת ההכנסות שאנחנו מייצרים עם הפבלישרים הקיימים, והשקעה בתחומי צמיחה משלימים כמו Taboola News וסושיאל קומרס. אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה שלנו, הדאטה שלנו, קנה המידה של פעילותנו ומערכות היחסים העמוקות שלנו עם השותפים ממצבים אותנו היטב כדי לעזור לפבלישרים ומפרסמים לנווט בשינויים ולמנף הזדמנויות עתידיות".

לפני פרסום הדוחות טאבולה נסחרה בנאסד"ק לפי שווי שוק של 919 מיליון דולר, אחרי עלייה מינורית במחיר המניה בשנה האחרונה.