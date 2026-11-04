סגן נשיא ארה"ב ג’יי.די. ואנס פרסם בעקבות התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע ניתוח יוצא דופן של הסיבות להפסד. במקום להאשים את עצמו ואת הנשיא, את המועמדים, את התקשורת או את העובדה שהמפלגה המחזיקה בבית הלבן נוטה לאבד מושבים בבחירות האמצע, ואנס הצביע ישירות על מדיניות ממשל טראמפ, ובראש ובראשונה על המלחמה באיראן. אלא שהחלק המעניין, ואולי המדאיג, ביותר בדבריו, לפחות מנקודת מבט ישראלית, הופיע דווקא בסעיף הרביעי ברשימת הדרישות שייחס לבוחרים המאוכזבים - שינוי ביחסים בין ארה"ב לישראל.
● הכלכלה הכריעה: שני הצעדים של טראמפ שעלו לו בבחירות האמצע
● בתוך מסיבות הצפייה בתוצאות הבחירות, כשהדמוקרטים גרפו ניצחונות בבחירות אמצע הכהונה
ואנס סיפר כי סוקר בחירות שהוא סומך עליו הזהיר אותו שמצביעים שתמכו בטראמפ ב-2024 כועסים על הממשל ומתכוונים להצביע הפעם לדמוקרטים. לדבריו, אותם מצביעים הציגו ארבע דרישות מרכזיות: לסיים את המלחמה באיראן, לטפל ביוקר המחיה ובאינפלציה, להעמיד את האינטרסים של אמריקה בראש סדר העדיפויות ולשנות את מערכת היחסים עם ישראל.
עצם הכללתה של ישראל ברשימה הזאת ראויה לתשומת לב משמעותית. במשך עשרות שנים הייתה התמיכה בישראל אחד הנושאים שבהם שררה הסכמה רחבה יחסית בתוך המפלגה הרפובליקנית, גם כשהיו בה מחלוקות עמוקות בנושאי כלכלה, הגירה ומדיניות חוץ. כעת סגן נשיא רפובליקני מכהן בוחר להציג את היחסים עם ישראל כאחת הסוגיות שבגללן, לדבריו, מצביעים שהעלו את טראמפ לשלטון הפנו למפלגה עורף.
הבחירה של ואנס להבליט דווקא את הדרישה הזאת אינה מובנת מאליה, במיוחד כאשר היא מגיעה מאחד האנשים הבכירים ביותר בממשל.
ביקורות חוזרות על ישראל
זו אינה הפעם הראשונה שוואנס מותח ביקורת על היחסים עם ישראל. בחודשים האחרונים הוא טען כי מדיניות החוץ האמריקאית במזרח התיכון אינה יכולה להיות כפופה לאינטרסים של ישראל, ומתח ביקורת על גורמים בממשלת ישראל שלדבריו ניסו להשפיע על דעת הקהל האמריקאית כדי להאריך את המלחמה באיראן. בספטמבר אמר כי טראמפ הוכיח נכונות לחלוק על ראש הממשלה בנימין נתניהו כאשר הוא סבור שהאינטרסים האמריקאיים מחייבים זאת.
ההתבטאויות האלה עוררו אי נוחות בקרב חלק מהתומכים המסורתיים של ישראל במפלגה הרפובליקנית. בסוף אוגוסט הגיע ואנס לכינוס הקואליציה היהודית הרפובליקנית בלאס וגאס, בניסיון להפיג את החששות בנוגע לעמדותיו. שם דווקא הדגיש את חשיבותה של ישראל לביטחון הלאומי האמריקאי ואת הקשרים העמוקים בין המדינות. אלא שגם באותו אירוע הוא הכיר בכך שבקרב רפובליקנים צעירים גוברת הספקנות כלפי היחסים עם ישראל.
נראה שוואנס מבקש להפוך את הספקנות הזאת לחלק מהדיון על עתיד המפלגה. הוא לא מסתפק בטענה שהמלחמה באיראן פגעה ברפובליקנים, אלא מציג את היחסים עם ישראל כחלק מהחשבון הפוליטי שהמפלגה צריכה לעשות בעקבות ההפסד.
הדברים מעניינים במיוחד על רקע המאבק הצפוי על מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ב-2028. ואנס נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במרוץ האפשרי לרשת את טראמפ. בתוך המפלגה כבר מתנהל ויכוח בין האגף הבדלני, המזוהה עם דמויות כמו טאקר קרלסון, לבין רפובליקנים התומכים במדיניות חוץ אמריקאית תקיפה יותר, ובהם הסנאטור טד קרוז ומזכיר המדינה מרקו רוביו.
היחס לישראל ולאיראן הפך לאחד ממוקדי המחלוקת בין המחנות. בעוד קרוז ורוביו מדגישים את הצורך להתמודד בתקיפות עם האיומים במזרח התיכון, ואנס נוטה להדגיש את המחירים שמשלמת ארה"ב על מעורבות צבאית ממושכת ואת הצורך להעמיד את האינטרסים האמריקאיים במרכז.
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