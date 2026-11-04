לאחר מערכת בחירות אמצע כהונה סוערת, שהתאפיינה בהוצאות שיא על פרסום ובמתקפות פוליטיות בלתי פוסקות, ביום שלישי הגיע תורם של הבוחרים האמריקאים לומר את המילה האחרונה. הדמוקרטים השיגו שליטה הן בבית הנבחרים והן בסנאט. מאנקורג' שבאלסקה ועד בנגור שבמיין, תומכי שתי המפלגות גדשו אולמות של איגודי עובדים, בתי מלון, ברים ומרכזי תרבות ואמנות. בברוקלין, סוציאליסטים דמוקרטים אף ארגנו ריצה קבוצתית.

● המפלה של טראמפ: למה בוול סטריט חוששים ומה המשמעות עבור ישראל?

● לא רק פוליטיקה: הסיפורים יוצאי הדופן של הבחירות בארה"ב

הבחירות היו מבחן דעת הקהל הארצי הראשון לכהונתו השנייה של הנשיא טראמפ, והבוחרים הביעו בקלפי את עמדותיהם בשלל סוגיות, מהמלחמה באיראן ועד הכלכלה ומרכזי הנתונים. בחדרים מקושטים בבלונים, הם הריעו או חרקו שיניים בציפייה לגלות כיצד ישתנה מאזן הכוחות בארה"ב.

סברינה רודריגז, אוסטין, טקסס

תומכיו של המועמד הדמוקרטי ג'יימס טלריקו חגגו במסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות מרגע שרשת CNN הכריזה על ניצחונו במרוץ לסנאט בטקסס על התובע הכללי הרפובליקאי של המדינה, קן פקסטון.

בני משפחה וחברים התחבקו, וכמה מהנוכחים נשמעו מביעים תדהמה מכך שהדמוקרטים הצליחו סוף סוף לנצח בבחירות כלל מדינתיות בטקסס, לראשונה זה יותר מ־30 שנה .

קריאות השמחה הרמות, ואצל חלק מהנוכחים גם הדמעות, התגברו כעבור רגעים אחדים, כאשר CNN הכריזה כי המועמדת הדמוקרטית לתפקיד מושלת טקסס, ג'ינה הינוחוסה, ניצחה את המושל גרג אבוט, שכיהן שלוש קדנציות.

"ידעתי שננצח כבר מתחילת הערב", אמרה קריסטן לוסיו, בת 47. "אתם יכולים להביא את אילון מאסק ואת דונלד טראמפ שינהלו עבורכם קמפיין ויתנו לכם מיליוני דולרים, אבל כאן מדובר בתנועה גדולה מהם בהרבה".

אליזבת פינדל, דאלאס

הקהל, שהיה דליל מלכתחילה, הלך והצטמצם ככל שהגיעו התוצאות המאכזבות למסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות של פקסטון. כמה עשרות אנשים, רבים מהם במגפי בוקרים אדומים ובכובעי MAGA הסתובבו באולם אירועים בבית מלון, לגמו משקאות ואכלו פופקורן ליד תותח ששימש סמל לקמפיין של פקסטון, שהתבסס על מוטיבים מהמהפכה הטקסנית.

משתתפים באירוע ליל הבחירות עוקבים אחר פרסום תוצאות הבחירות, לקראת הגעתו של המועמד הרפובליקני לסנאט, התובע הכללי של טקסס, קן פקסטון / צילום: ap

למרות זאת, תומכי פקסטון לא הביעו חרטה על כך שסייעו לו לזכות במועמדות הרפובליקאית על חשבון הסנאטור הוותיק ג'ון קורנין, שמנהיגי המפלגה סברו כי סיכוייו לנצח בבחירות הכלליות טובים יותר. קורין גרין, בעלת עסק מהעיר קלר הסמוכה, האשימה את המאבקים הפנימיים במפלגה הרפובליקאית בתוצאה המאכזבת, אך אמרה שהיא שמחה שקורנין הפסיד בפריימריז. "צריך להיפטר מהמפלגה האחת הזאת, בדרך זו או אחרת", אמרה גרין .

קמרון מקווירטֶר, אטלנטה

הסנאטור הדמוקרטי מג'ורג'יה, ג'ון אוסוף, זכה בקלות בכהונה נוספת לאחר שהביס את יריבו הרפובליקאי מייק קולינס בפער של יותר מ־20 נקודות אחוז. באירוע חגיגי וסוער של הדמוקרטים הריעו המשתתפים לאוסוף, אך גם לקישה לאנס בוטומס, שהפכה לאישה השחורה הראשונה בתולדות ארה"ב שנבחרה לתפקיד מושלת מדינה. הדמוקרטים ניצחו גם במרוצים לתפקידי מזכיר המדינה, התובע הכללי וסגן המושל בג'ורג'יה.

"לאנשים פשוט נמאס", אמרה מרילין בלקברן, בת 65 מסמירנה, פרבר של אטלנטה. "יוקר המחיה מטורף". חברתה, ריטה לאב אוונס, גם היא בת 65 ומתגוררת באטלנטה, אמרה שהבוחרים כעסו גם על מה שתפסו כשחיתות בממשל טראמפ.

האווירה הייתה שונה לחלוטין במלון בדאנוודי שבג'ורג'יה, שם האורחים החלו לעזוב את מסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות של קולינס. ברקע התנגן השיר "You Can't Always Get What You Want" של הרולינג סטונס.

ג'ושוע צ'אפין, ווסט פאלם ביץ', פלורידה

בסביבות השעה תשע בערב נשמעה צעקת שמחה במסעדת Eatalia Pizza Pasta & Grill. תומכי MAGA שהתאספו במקום קיבלו זה עתה בשורה טובה, מהסוג שהיה נדיר עבורם באותו ערב: רשת פוקס ניוז הכריזה על ניצחונו של הרפובליקאי ביירון דונלדס במרוץ לתפקיד מושל פלורידה.

"תודה לאל על הניסים הקטנים", קראה אחת הנשים.

אלא שהאווירה הכללית הייתה מרוממת פחות. המסיבה נערכה לכבודה של מג ויינברגר, חברת בית הנבחרים הרפובליקאית של פלורידה, שהפסידה במרוץ שלה למועמד דמוקרטי.

קריס מאהר, בית לחם, פנסילבניה

מאז ניצחונו הראשון של טראמפ בשנת 2016, מצביעים רבים ממעמד הפועלים נטו יותר ויותר ימינה. בוב ברוקס, אחד מארבעה דמוקרטים שהתמודדו על מושבים בבית הנבחרים שהוחזקו בידי רפובליקאים בפנסילבניה, העמיד למבחן את יכולתה של מפלגתו להשיב אליה את המצביעים האלה.

מאות אנשים התאספו למסיבת הבחירות של ברוקס במרכז אמנויות מול מפעל הפלדה הענק לשעבר של Bethlehem Steel. הם הריעו כשנודע שברוקס הדיח את חבר בית הנבחרים הרפובליקאי המכהן ראיין מקנזי במחוז הבחירה השביעי של פנסילבניה. גם שלושת המועמדים הדמוקרטים האחרים ניצחו במרוצים שלהם לבית הנבחרים.

ברוקס, כבאי לשעבר בעל זקן תיש וללא תואר אקדמי, הציג את עצמו במהלך הקמפיין כמי שמבין את הקשיים הכלכליים של מצביעים ממעמד הפועלים.

"הוא גדל בעוני, והוא מבין מאיפה אנחנו באים", אמרה ג'ודי ויינרייך, בת 77, שחבשה קסדת כבאים אדומה מפלסטיק. ויינרייך עבדה במפעלי הלבשה באזור אלנטאון במשך כמעט 40 שנה.

לדבריה, היא מקווה שהדמוקרטים יצליחו לרסן את הנשיא טראמפ. "מישהו חייב לרסן אותו, ומהר", אמרה.

רושאן פרננדז, ניו יורק

הסוציאליסטית הדמוקרטית דריאליזה אווילה שבלייה חוללה הפתעה בפריימריז לקונגרס בניו יורק ביוני, וביום שלישי נבחרה לבית הנבחרים.

במסיבת הניצחון השמחה שנערכה לכבודה, שלטים שעליהם נכתב "כשאנחנו מתארגנים, אנחנו מנצחים" ו"שחררו את פלסטין" קישטו את קירות הלבנים של הבר. חברי ארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה (DSA) קראו "למסות את העשירים" ורקדו לאורך כל הלילה. מנהלי הקמפיין עודדו את המשתתפים שאינם חברים בארגון לסרוק קודי QR שפוזרו ברחבי הבר ולהצטרף ל־DSA.

יאהנה ווטקינס, בת 31 וחברה בארגון, אמרה שהיא "שמחה לראות שאנשים מתחילים לשנות כיוון".

"אי אפשר להתווכח עם מה שאנשים מרגישים בכיס", חזרה ואמרה.

לסיום הערב אווילה שבלייה שאלה את תומכיה: "מי ניצח הלילה?" "אנחנו!" השיב הקהל. "ומי ימשול מחר?" "אנחנו!" צעקו בחזרה מאות מחברי הארגון.

אירוע ליל הבחירות, משתתפים עוקבים אחר פרסום התוצאות עבור חבר בית הנבחרים מייק לוולר, מהמפלגה הרפובליקנית, המייצג את מדינת ניו יורק / צילום: ap

לורה נלסון וג'ים קרלטון, אנקורג', אלסקה

כאשר מגישי החדשות של רשת NBC הכריזו בשעה 19:35 לפי השעון המקומי באנקורג' כי הדמוקרטים זכו בשליטה בבית הנבחרים ובסנאט, המשתתפים במסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות במרכז העיר פרצו בקריאות שמחה ובשריקות. אחד הנוכחים אף פלט קללה נלהבת: "פאק, כן!"

"כל העולם הופך לכחול", אמרה ג'ניס בנטה, עובדת סוציאלית בגמלאות, אף שהביעה אופטימיות זהירה בלבד בנוגע לסיכוייה של המועמדת הדמוקרטית לסנאט, מרי פלטולה.

במסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות של יריבה של פלטולה, הסנאטור דן סאליבן, כ־150 המשתתפים אכלו ממזנון שכלל שרימפס מטוגנים ושיפודי עוף, ולגמו משקאות בעודם ממתינים לתוצאות. סאליבן עלה לבמה והודיע כי ייתכן שמצפה להם לילה ארוך.

"המצב שם בחוץ קצת מדכא", אמר, "אבל אנחנו לא חושבים שהגל הכחול הזה יגיע גם לאלסקה".

אלא שבוב האר ישב שפוף בכיסאו מתחת לנברשת ענקית, ולגם באיטיות מהבירה שלו. הוא חשש שהנזק כבר נעשה, לנוכח השתלטותם הצפויה של הדמוקרטים על הקונגרס. "אני מודאג מאוד מהרגולציה על פיתוח משאבי טבע כאן בארצות הברית. אני מודאג גם מצינורות ההולכה", אמר האר, בן 69, המפעיל מכרה למינרלים נדירים באלסקה.

סברינה סידיקי, דטרויט

מעטים המרוצים שמשכו תשומת לב ארצית רבה כמו ההתמודדות בין הדמוקרט עבדול א סייד לרפובליקאי מייק רוג'רס על מושב מישיגן בסנאט. בימים האחרונים של מערכת הבחירות התחוללה תפנית מפתיעה, כאשר חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס, שהתמודדה בעבר מול א סייד בפריימריז הדמוקרטיים, שינתה את עמדתה והודיעה על תמיכתה ברוג'רס.

במסיבת הצפייה בתוצאות הבחירות שארגנו הדמוקרטים של מישיגן במרכז דטרויט, מאות תומכים שהתאספו בחלל אירועים ששימש בעבר חנות כלבו הריעו לגל הניצחונות הדמוקרטי. אולם בעודם ממתינים לתוצאות המרוץ לסנאט, האופטימיות הייתה מהולה במתח. כמה מהם אמרו שהם מרגישים כאילו הם עלולים להקיא בכל רגע.

לדברי התומכים, האפשרות שא־סייד יהפוך למוסלמי הראשון שיכהן בסנאט האמריקאי העניקה לתוצאות הבחירות משמעות גדולה עוד יותר.

ד"ר חאזם טבאע, רופא בן 42 מפרברי דטרויט, אמר כי המתקפות הרפובליקאיות על דתו ומוצאו של א סייד חיזקו אצלו ואצל מוסלמים אחרים את הנחישות לבטא את זהותם בגלוי.

"במובן מסוים, זה גרם לנו להיות מוסלמים בלי להתבייש בכך", אמר טבאע. "זו המדינה שלנו, ואנחנו מרגישים שזכותנו להיות כאן וליהנות מכל הזכויות שכל אמריקאי זכאי להן".

אוון טאקר סמית, דטרויט

תומכיו של רוג'רס גדשו אולם אירועים בבית מלון ואכלו בתיאבון עוף וופל בלגי. אבל ככל שהלילה התארך, חלק מהמשתתפים החלו לכסוס ציפורניים ולבהות בחלל. אחרים אחזו בכוסות היין שלהם וישבו על הרצפה, שעונים ברפיון על הקיר. כמה מהתומכים קוננו על כך שהמחירים הגבוהים והמלחמה באיראן פוגעים ברפובליקאים. איש מהם לא הפסיק לדבר על היילי סטיבנס.

"אני מופתע מהיקף התמיכה שהסוציאליסטים מקבלים", אמר קווין שירלינגר, רופא שיניים לשעבר בן 71. "הלוואי שהמלחמה הזאת כבר תסתיים".

עד השעה 23:00, כשעוד ועוד ניצחונות דמוקרטיים הופיעו על המסך, החל אולם האירועים להתרוקן בהדרגה.

"אני עייף", אמר הארי מוריס, גמלאי בן 86. "אני חושש שאנשים במדינה הזאת קצרי רואי מאוד".

תומכים של ד''ר אנני אנדרוז, המועמדת הדמוקרטית לסנאט מטעם מדינת קרוליינה הדרומית, מריעים במהלך אירוע הצפייה שלה בתוצאות הבחירות בצ'רלסטון / צילום: ap

ג'ארד מיטוביץ' ושיבון יוז, מיין

הסנאטורית סוזן קולינס עקבה אחר התוצאות שהגיעו באיטיות במלון הילטון גרדן אין בעיר בנגור. תומכים רבים, בייחוד מאזורי צפון המדינה, שסיפרו כי הם מכירים אישית את קולינס או את בני משפחתה, המשיכו לטעון עד שעה מאוחרת בלילה, גם אחרי שטרטר הלובסטר אזל, כי כמעט אין סיכוי שהפוליטיקאית הוותיקה תפסיד לדמוקרט טרוי ג'קסון, חוטב עצים ונשיא הסנאט של מיין לשעבר.

אולם האווירה האופטימית התפוגגה ככל שג'קסון החל לצבור יתרון, בייחוד באזורי החוף. הטלוויזיה באולם האירועים הועברה מערוץ CNN לפוקס ניוז, והשיחות סביב הבר בתשלום הלכו ודעכו.

"אובורן?!" קראה איימי ספיר, מתנדבת בת 69 מדרום פורטלנד, כששמעה שג'קסון ככל הנראה הצליח להפוך את תוצאות הבחירות בעיר החמישית בגודלה במדינה, שבה ניצחה קולינס בפער של שמונה נקודות אחוז בשנת 2020. ספיר תהתה אם התוצאה קשורה לאוכלוסייה הסומלית הגדולה באזור, שהייתה יעד למתקפות מצד רפובליקאים.

אחרי חצות הודתה קולינס בהפסדה לג'קסון, ובכך הסתיימה כהונתה בסנאט לאחר חמש קדנציות.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.