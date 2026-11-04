הבחירות בארה"ב צפויות להביא לקונגרס שורה של פנים חדשות, ובהן כמה מהדמויות הבולטות באגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. חלקן הצליחו להדיח בפריימריז פוליטיקאים ותיקים ומבוססים, ואחרות רשמו ניצחונות מפתיעים במדינות שבהן הרפובליקנים נהנו במשך שנים מיתרון משמעותי. המשותף להם הוא הרצון לשנות את יחסי הכוחות בין הממשל לתאגידים הגדולים, להרחיב את מעורבות המדינה בכלכלה ולשנות את מדיניות ההגירה והחוץ האמריקאית. לניצחונות צפויה להיות השפעה רבה על חברות הביטוח, ענף הנדל"ן, תעשיית הבינה המלאכותית וכמובן גם ארגונים פרו ישראליים.

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מישיגן

המוסלמי הראשון בסנאט

עבדול אל סייד, בן 42, רשם הישג היסטורי כשניצח במרוץ לסנאט במישיגן, והפך למוסלמי הראשון שנבחר לסנאט האמריקאי. אל סייד, רופא בהכשרתו ובן למשפחה מצרית, כיהן בעבר כמנהל מערך בריאות הציבור של העיר דטרויט. ב־2018 ניסה להתמודד על תפקיד מושל מישיגן, אבל הפסיד בפריימריז הדמוקרטים. הפעם הוא הצליח.

מבחינת ישראל, מדובר בדמות בעייתית מאוד. אל סייד הוא מבקר חריף של המלחמה בעזה, מתנגד לא רק לסיוע הצבאי האמריקאי אלא גם למכירת נשק, כולל נשק הגנתי כמו כיפת ברזל לישראל, והאשים אותה בביצוע רצח עם. ארגון איפא"ק השקיע משאבים רבים בניסיון למנוע את מועמדותו. בחירתו מעניקה לאגף הביקורתי כלפי ישראל במפלגה הדמוקרטית נציג בולט נוסף בסנאט.

מי יושפע מהניצחון: אל סייד מזוהה עם האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, ואחת ההצעות המרכזיות שלו היא Medicare for All, תוכנית להקמת מערכת ביטוח בריאות ציבורית אוניברסלית. מדובר בשינוי שעשוי לצמצם באופן דרמטי את תפקידן של חברות ביטוח הבריאות הפרטיות בארה"ב. הוא תומך גם בהורדת מחירי תרופות על ידי פיקוח ממשלתי, בהעלאת מסים על עשירית ועוד.

קולורדו

נגד חברות הטכנולוגיה

מלאט קירוס, בת 29, שנולדה באדיס אבבה אתיופיה והגיעה בילדותה לארה"ב עם הוריה, הפכה לאחת ההפתעות הגדולות של הבחירות כשהדיחה בפריימריז הדמוקרטיים את דיאנה דגט, שכיהנה בבית הנבחרים כמעט שלושה עשורים. כעת היא נבחרה לקונגרס.

המשפחה השתקעה בדנוור קולורדו, וקירוס למדה משפטים. לאחר לימודיה החלה לעבוד במשרד עורכי דין בניו יורק, אך לדבריה פוטרה לאחר שסירבה להסיר מאמר שכתבה להגנת סטודנטים שהשתתפו במחאות נגד ישראל. בהמשך חזרה לקולורדו, החלה בלימודי דוקטורט במדיניות ציבורית ועבדה כבריסטה כדי להתפרנס.

קירוס מגדירה את עצמה כסוציאליסטית דמוקרטית. היא תומכת בביטוח בריאות ציבורי אוניברסלי, בביטול רשות אכיפת ההגירה ICE, בצמצום המעורבות הצבאית האמריקאית בעולם וכמובן בעצירת כל הסיוע ומכירת הנשק לישראל.

מי יושפע מהניצחון: אחת העמדות המעניינות שלה מבחינה כלכלית היא תמיכתה בהקפאה פדרלית של הקמת מרכזי נתונים חדשים לבינה מלאכותית, עד לקביעת כללים סביבתיים ותעסוקתיים מחמירים.

הצעה כזו, אם תקודם ותאושר, עשויה להקשות על חברות הטכנולוגיה להרחיב את תשתיות המחשוב שלהן דווקא בתקופה שבה הן משקיעות סכומי עתק בתחום. גם חברות ביטוח הבריאות צפויים למצוא בקירוס יריבה פוליטית.

טקסס

ההפתעה במדינה האדומה

גם הניצחון של ג'יימס טלריקו, בן 37, הפתיע את הציבור האמריקאי. המורה לשעבר, שלמד בסמינר לכמורה, ניצח את התובע הכללי הרפובליקני קן פקסטון במרוץ לסנאט בטקסס, מדינה שלא בחרה בנציג המפלגה הדמוקרטית לסנאט מאז 1988.

המרוץ של טלריקו לסנאט היה היקר ביותר בארצות הברית: יותר מחצי מיליארד דולר הוצאו במדינה, כולל בבחירות המקדימות.

טלריקו הפגין יכולת מרשימה בגיוס תרומות, וגייס יותר מ־146 מיליון דולר - שיא במדינה. אך הרפובליקנים, שנהנו מגיבוי של הנשיא דונלד טראמפ ואילון מאסק, הוציאו סכומים גדולים בהרבה מהדמוקרטים.

טלריקו, שמשפחתו מתגוררת בטקסס זה שמונה דורות, התפרסם בזכות סרטונים שבהם הוא מתעמת עם פוליטיקאים שמרנים ומשתמש בפסוקים מהברית החדשה כדי לערער על עמדותיהם.

הוא מציג את עצמו כנוצרי פרוגרסיבי, וטוען שהשמרנים הדתיים משתמשים באמונה הנוצרית כדי להצדיק מדיניות המשרתת בעלי הון. הוא התנגד לחקיקה המחייבת הצגת עשרת הדיברות בבתי הספר הציבוריים, אך במהלך הקמפיין העדיף להתמקד ביוקר המחיה ובשחיתות על פני עימותים בנושאי דת וזהות.

מי יושפע מהניצחון: התוכנית הכלכלית של הסאנטור החדש מטקסס כוללת העלאת מס החברות, הגדלת המיסוי על רווחי הון והכנסות של מיליארדרים, העלאת המס על רכישות חוזרות של מניות והגבלת הריבית בכרטיסי אשראי. הוא גם מבקש לחייב מפעילי מרכזי נתונים לשאת בעלויות הרחבת תשתיות החשמל הנדרשות להפעלתם.

מימוש הצעותיו עשוי להשפיע על תאגידים גדולים, קרנות השקעה, חברות אשראי וחברות טכנולוגיה. עם זאת, טלריקו נזהר מלהציג את עצמו כאויב תעשיית הנפט והגז, ענף מרכזי בכלכלת טקסס, והדגיש במהלך הקמפיין את חשיבות השמירה על מקומות העבודה בו.

טקסס

אימת חוות השרתים

ג'ינה הינוחוסה, בת 52, רשמה את אחד המהפכים הפוליטיים הגדולים בבחירות כשניצחה את המושל הרפובליקני גרג אבוט בטקסס. היא צפויה להיות האישה הלטינית הראשונה בתפקיד, והדמוקרטית הראשונה שתכהן כמושלת המדינה מאז 1995. הינוחוסה, עורכת דין שגדלה במקאלן שבדרום טקסס, החלה את דרכה הציבורית בפעילות למען בתי הספר הציבוריים ובהמשך נבחרה לבית המחוקקים של המדינה.

במהלך הקמפיין התמקדה הינוחוסה ביוקר המחיה, בהשקעה בחינוך הציבורי ובהתנגדות לתוכנית השוברים של אבוט, המאפשרת שימוש בכספי ציבור למימון לימודים במוסדות פרטיים. היא גם הציעה מענק חד־פעמי של 1,500 דולר לתושבים, שימומן מקרן החירום של המדינה.

מי יושפע מהניצחון: אלא שבמגזר העסקי, אחת העמדות שעוררו עניין מיוחד היא דרישתה להקפיא אישורים להקמת מרכזי נתונים חדשים עד לקביעת כללים מחמירים. הינוחוסה מבקשת לחייב את החברות לשאת בעלויות תשתיות החשמל שלהן, להגן על מקורות המים, לבטל סובסידיות ולהעניק לקהילות המקומיות השפעה רבה יותר על אישור פרויקטים חדשים.

טקסס הפכה בשנים האחרונות לאחד ממרכזי ההשקעה החשובים בתשתיות מחשוב ובינה מלאכותית בארה"ב. המדיניות שמציעה הינוחוסה עשויה להעלות את עלויות ההקמה של מרכזי נתונים ולעכב פרויקטים גדולים. מנגד, היא עשויה להיטיב עם משקי בית החוששים מהתייקרות החשמל ועם קהילות המתנגדות להקמת מתקנים בסביבתן.