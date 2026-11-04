כך הפכה ההתנגדות הציבורית להקמת חוות שרתים לכוח פוליטי

הסחף הדמוקרטי בתוצאות בחירות האמצע בארה"ב חיזק את ההערכה כי עלולות לחול בעתיד מגבלות על הקמת חוות שרתים עתירות צריכת חשמל, שיעכבו את הצמיחה המטאורית של ענפי ה-AI והשבבים. התוצאות מציפות חשש בקרב שורת חברות הפעילות בתחומי ה-AI ומעלות סימני שאלה בנוגע להשקעות עתק.

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אילון מאסק הוא אחד הנפגעים המיידיים של הניצחון הדמוקרטי, ובפרט של ניצחונה בטקסס של המועמדת הדמוקרטית ג'ינה הינוחוסה על המושל הרפובליקני גרג אבוט, שעשוי להאט את ההתרחבות של ספייס אקס בטקסס, מדינה שאותה הפכה החברה למוקד מרכזי לפעילותה. לראייה, המניות של הקבוצה ספייס-איקס וטסלה איבדו גובה עם פרסום התוצאות.

בטקסס מייצרת ספייס אקס את חללית הענק סטארשיפ - מנוע הצמיחה המרכזי שלה ושל עסקי הלוויניות שלה - ומשם היא משוגרת לחלל. גם החברה האחות טסלה סובלת מתלות יתר בטקסס, עם מפעל הגיגה פקטורי שאמון על ייצור חלק מרכבי מודל Y ורכבי הסייברטראק. מאסק גם הימר על אוסטין כעיר שבה תושק מונית הרובוטקסי.

גם מניות ה-AI - שהבולטות שבהן הן חברות הניאו-קלאוד, שמתמחות בבניית חוות שרתים לעיבוד AI ובהשכרתן - איבדו גובה. ביניהן נמנות קורוויב (CoreWeave), ונביוס - חברה הולנדית בעלת מייסדים ישראלים ואורקל.

טקסס מאכלסת כיום כ-10% מכלל חוות השרתים בארה"ב, עם כ-4 ג'יגוואט צריכת חשמל, אך התנאים הנוחים בה להקמת מתקנים חדשים - אדמה זולה ותשתיות חשמל ומים טובות יחסית לארה"ב - הפכו אותה לכר צמיחה לבניית חוות. התחזיות הן לצמיחה ל-40 ג'יגוואט חשמל - נתח של כ-27% מכלל תוכניות הפיתוח של חוות שרתים בארה"ב.

אופטימיות בביג־טק

במהלך קמפיין הבחירות שלה, הבטיחה הינוחוסה להגביר את הפיקוח על בניית חוות שרתים חדשות, ולאשר את בנייתן של חוות רק לאחר הבטחה שבנייתן לא תפגע במחירי המים והחשמל לתושבי המקום. קורוויב, שכבר התחייבה לבניית מתקנים בחוזים ארוכי-טווח במחירים נמוכים, וגייסה חוב ממונף, נמצאת במצב המורכב ביותר, בשל החשש מיכולתה להחזיר את החוב שגייסה.

עם זאת, התמונה מורכבת יותר: דווקא מניות ענקיות הטכנולוגיה, כמו אלפאבית (גוגל) , אנבידיה , מיקרוסופט ומטא פלטפורמס (פייסבוק) , רשמו עליות של 1%-2% במסחר המאוחר, בעוד שאמזון.קום זינקה אפילו בקרוב ל-4%. סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט באופנהיימר, סבור שהגבלת קצב בניית חוות השרתים דווקא באה לטובתן של חברות הביג-טק. "המרוץ לבניית דאטה-סנטרים וקנייה של שבבים העביר רבות מהחברות האלה לשריפת מזומנים מהירה. אמזון כבר בחוב נטו, וגוגל עוברת לתזרים מזומנים שלילי. דווקא האטה של המרוץ הזה היא בשורה טובה עבור המשקיעים, שרוצים לראות הפחתה בהוצאות על ציוד הוני והגדלה של הרווחיות. ההאטה הזו גם מגדילה את כוחן של החברות שכבר בנו חוות שרתים - בעיקר חברות הביג-טק", אומר וסצ'ונוק. "אלה יוכלו לגבות מחירים גבוהים יותר על שירותי AI, בשל ההיצע הנמוך יותר של מתקנים חדשים".

גם כאן, ספייס אקס הופכת לנפגעת המרכזית מהבחירות, כמצטרפת מאוחרת יחסית לטרנד בניית חוות השרתים. "למאסק יש כיום 3 ג'יגוואט של שרתים, והבחירות תופסות אותו באמצע תכנון בנייה של 20 ג'יגוואט נוספים עד סוף 2027", אומר וסצ'ונוק.

שחר כהן, מייסד קרן הגידור לוסיד קפיטל, סבור שקיים קשר בין תוצאות הבחירות להודעה של מאסק כי יאיץ פיתוח של חוות שרתים בחלל: כשבטקסס עוצרים בנייה של חוות חדשות, בחלל אין רגולטורים. גם גוגל הודיעה באותו העיתוי כי תקים חוות שרתים גדולה במלזיה בהשקעה של 15 מיליארד דולר.

לדברי וסצ'ונוק, "לא הרבה מבינים שתוצאות הבחירות בטקסס נובעות ישירות מההשקעות הרבות שנעשו במדינה. עסקים רבים עברו לטקסס והעלו את מחירי הנדל"ן, החשמל והמים, כך שמי שלא בהכרח עובד בהייטק - לאו דווקא מרוצה מזה. כך שגם אם קצב ההשקעות בתחום יקטן קצת, המלאי הקיים יתייקר עד נקודת איזון, וקטן החשש מסימני בועה שהייתה יכולה להתפתח לו לא היו מעצורים".

"נוצרה תמונה פשטנית כאילו המפלגה הדמוקרטית בעד האטה של בניית תשתיות AI, אבל הסיפור מורכב יותר", אומר ד"ר אילן גילדין, לשעבר הכלכלן הראשי של רשות ניירות ערך וכיום שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי. "יש במפלגה ייצוג לא מבוטל של איגודי עובדים שרואים בחוות השרתים ענף שיביא ליצירת משרות רבות".

יתר על כן, בנייה של חוות שרתים עשויה להאיץ פריסה של תחנות כוח סולאריות - נושא שגם הוא מקודם במפלגה הדמוקרטית, על חשבון תחנות כוח פחמיות או ממונעות גז. כך, מניית סולאראדג' עלתה בכ-2%, ופירסט סולאר בכ-8%. בישראל עלו מניות של חברות המתקינות שדות כוח סולאריים, לצד חוות שרתים: דוראל עלתה ב-11% ואנלייט ב-8.6%.

באשר ליצרניות השבבים, כמו אנבידיה ו-AMD , גם אם יקנו מהן פחות שבבים, הן יוכלו להעלות את המחירים. מי שייפגע צפויות להיות חברות ציוד השבבים והבדיקה - בשל העובדה שהן ייאלצו לייצר ולבדוק פחות שבבים. למרות התחזית, דווקא מניות נובה וקמטק - שנסחרות גם בתל אביב - עולות במסחר המאוחר. נובה עלתה בכ-1% במהלך המסחר בתל אביב וקמטק בכמעט 5%.

מגמת ההאטה בבניית חוות שרתים לא הייתה צריכה להמתין לבחירות בארה"ב. וסצ'ונוק טוען כי היא תומחרה כבר בירידות האחרונות בבורסה - במדדי השבבים ובמניות של חברות כמו גוגל ואינטל . "כדי לבנות 50 ג'יגוואט של חוות שרתים נדרשים לפחות 2 טריליון דולר, ולמשקיעים ברור שהמספרים לא מתכנסים. סך ההשקעות בציוד AI צפוי לעמוד על טריליון דולר, כלומר כמחצית מכך, וחלקו בכלל הולך למעבדים ולשבבי הזיכרון, שמחירם עלה. במצב שכזה, השוק כבר מתמחר תיקון כלפי מטה".

לחץ צפוי בפארמה

אופטימיות נרשמת בגזרת סקטור הבריאות הציבורית והביטוח הרפואי - שצפויים להרוויח מסובסידיות חדשות, אמר גילדין, בעוד שחברות הפארמה עצמן יעמדו תחת לחץ ציבורי להוריד מחירים. עם זאת, לפיו, שתי תעשיות עשויות לשלם את מחיר ההפסד של טראמפ: "תעשיית הקריפטו - שטראמפ היה אחד מגדולי תומכיה בשנים האחרונות, ושעומדת בפני חוסר ודאות; והתעשיות הביטחוניות שעשויות לסבול מירידה בתקציבי הפנטגון, ומכך שהדמוקרטים ישאפו לסגור חזיתות בעולם". מנית אלביט הגיבה לתוצאות בירידה של 1.5% בתל אביב, מניית לוקהיד מרטין נפלה בניו יורק ב-3% וריית'און בשיעור דומה, בעוד שבואינג דווקא עלתה ב-1.5%.

"ממשל מפוצל הוא דבר טוב לשווקים, כי המשמעות היא שאי אפשר להעביר חקיקה ולזעזע את הכלכלה אגב כך", אומר גילדין. "אומנם, הממשל עשוי לאבד את היכולת להעביר תקציב או להעלות את תקרת החוב, אבל הדבר גם יקשה עליו לבצע צעדים התקפיים כמו הטלת מכסים, כך שהוא צפוי כנראה לעבור למצב מגננה".