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תיירות ב-17 מיליון דולר: הצעד החדש של ישראייר
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ישראייר

ב-17 מיליון דולר: הצעד החדש של ישראייר

ישראייר חתמה על מזכר הבנות לרכישת מטוס A320-200 • המטוס פועל כיום בשירות ישראייר בחכירה יבשה ארוכת טווח, ולפי הערכת החברה רכישתו תאפשר לחסוך כ-3 מיליון דולר בשנה בתזרים המזומנים

אלון פרל 13:36
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר

ברקע המגעים של ישראייר לרכישת ארקיע שנחשפו בגלובס, והרצון להתרחב, חברת התעופה של רמי לוי מודיעה היום (ה') שחתמה על מזכר הבנות לרכישת מטוס A320-200 נוסף. מחיר הרכישה עומד על כ-17 מיליון דולר והעסקה צפויה להיסגר החודש.

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המטוס פועל כיום בשירות ישראייר בחכירה יבשה ארוכת טווח והנהלת החברה מעריכה כי רכישת המטוס תאפשר לחסוך כ-3 מיליון דולר בשנה בתזרים המזומנים, ולהגדיל את שיעור הרווחיות בשנים הבאות בטווח של עד מיליון דולר בשנה. בנוסף, ישראייר צפויה לשלם עוד כ-10 מיליון דולר על שיפוץ מלא של מנועי המטוס במחצית השניה של 2027.

ישראייר מחזיקה כיום 7 מטוסים בבעלותה, ועוד 4 בחכירה יבשה, ובכוונת החברה להפעיל בשנת 2030 צי של 10 מטוסים צרי גוף, 5 מטוסים רחבי גוף ולפחות 2 מטוסים פרטיים. יעד ההטסה של החברה עומד על כ-3.5 מיליון נוסעים בשנה (לשם השוואה, מתחילת השנה עד ספטמבר הטיסה החברה כ-1.5 מיליון).

ברקע, כפי שנחשף בגלובס, ישראייר, שנמצאת בבעלותו של איש העסקים רמי לוי ובניהולו של אורי סירקיס, בוחנת את רכישת המתחרה ארקיע. לפני כחודש אמר סירקיס בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס כי "אם מסתכלים על מנועי הצמיחה שישראייר פיתחה, הסיכוי שלה להכפיל את עצמה גדול יותר מהסיכוי של אל על להכפיל את עצמה". כעת, נראה שהחברה עושה כל שביכולתה כדי לממש את זה.