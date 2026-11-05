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תיירות ארקיע בעקבות חשיפת גלובס בנוגע למכירתה: "הפעילות נמשכת כסדרה"
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ארקיע

ארקיע בעקבות חשיפת גלובס על המגעים למכירה: "הפעילות נמשכת כסדרה"

ארקיע מנסה להרגיע את השוק בנוגע למגעים על רכישתה, ומדגישה כי פעילותה נמשכת כסדרה • ברקע, ישראייר ואל על בוחנות מהלכים לרכישת החברה המתמודדת עם הפסדים כבדים, אך מכשולים רגולטוריים עשויים להקשות על העסקה

אלון פרל 12:47
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע

בעקבות חשיפת גלובס, לפיה ישראייר מבצעת מהלכים כדי לרכוש את ארקיע, וגם אל על לוטשת עיניים, החברה מוציאה היום (ה') הודעה ומנסה להרגיע: "הנהלת ארקיע מבקשת להבהיר כי פעילות החברה נמשכת כסדרה, ללא שינוי בפעילותה השוטפת. הנהלת החברה ממשיכה לפעול באחריות, בשיקול דעת ומתוך ראייה ארוכת טווח, כאשר בראש סדר העדיפויות עומדים נוסעי ארקיע, לקוחותיה, עובדיה והמשך מתן שירות סדיר ורציף. ארקיע ממשיכה להפעיל את טיסותיה, לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה ולפעול לפיתוח פעילותה העסקית".

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כמו כן, ציינה החברה כי היא "פועלת עם הפנים קדימה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות למציאות המשתנה, שמירה על יציבות תפעולית והמשך פיתוח פעילותה".

כזכור, אתמול (ד') נחשף בגלובס כי ישראייר , שנמצאת בבעלותו של רמי לוי ובניהולו של אורי סירקיס, מבצעת מהלכים כדי לרכוש את המתחרה. מצד ארקיע הסיבה היא הבעיות הקשות מהן סובלת החברה. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע ע"פ הערכות כ-30 מיליון דולר ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 60-50 מיליון.

עם זאת, נראה שהמשוכה המשמעותית תהיה רשות החברות - רכישת ארקיע למעשה תיצור לחברה המשותפת בלעדיות בטיסות הפנימיות, ואף תוריד את התחרות לקווים בחו"ל, כמו ניו יורק. במקביל, גם אל על לוטשת עיניים לחברה, אך נראה שהסיכויים שלה נמוכים יותר מבחינה רגולטורית.