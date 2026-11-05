פליי דובאי עדכנה השבוע כי לא תחזור לישראל לפחות עד סוף נובמבר, ובהתחשב בכך שהחברות הישראליות טרם חזרו לאיחוד האמירויות - ספק אם בישראל יאשרו את חזרת החברה גם בדצמבר. בינתיים, מי שמפסידים מכך הם בעיקר הישראלים, שיכולים לטוס לאזור רק עם חברה אחת - איתיחאד. ההיצע המצומצם בא לידי ביטוי כמובן גם במחיר הממוצע, שעל פי בדיקת lastminute.co.il עומד בדצמבר על 1,185 דולר לכרטיס הלוך-ושוב. לשם השוואה, אם אכן הטיסות הישראליות יחזרו עד דצמבר, המחירים צפויים לנוע סביב 400-500 דולר.

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ובכל זאת, מי שנפגעים מהמצב הם לא רק אלו שמבקשים לנפוש באיחוד האמירויות, אלא גם אלו שרוצים להגיע למזרח הרחוק, ועד היום היו עושים זאת עם קונקשן בדובאי. עבור אלו יש כעת למעשה שתי אפשרויות - או טיסות ישירות, או קונקשנים אחרים. בגזרת הטיסות הישירות, על פי lastminute.co.i טיסה להאנוי עם ארקיע תעלה בדצמבר בממוצע 1,197 דולר, לבנגקוק תוכלו להגיע עם ארקיע ב-1,541 דולר ועם אל על ב-1,611 דולר, ולפוקט תוכלו להגיע עם אל על ב-2,250 דולר.

יש לציין כי מחירים אלו גבוהים יותר ביחס לשנה שעברה: המחיר הממוצע בהזמנות לפוקט בדצמבר 2025 עמד על 1,328 דולר, ולבנגקוק הייתם יכולים להגיע במחיר של 1,250 דולר. עם זאת, בהאנוי המחיר נמוך יותר ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז הוא עמד על 1,294 דולר בממוצע.

"השיבושים בדובאי משפיעים גם על מי שמתכנן לטוס לתאילנד", אומר אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב-lastminute.co.il. "הם מצמצמים אפשרות מרכזית לקונקשן, והסטת נוסעים לאבו דאבי עלולה להגביר את הביקוש וללחוץ על המחירים גם שם. במצב כזה, לא כדאי להניח שטיסה עם עצירת ביניים תהיה בהכרח החלופה הזולה".

"אפשר לבחור את החלופה הכי מתאימה"

כפי שאומר גרינברג, אפשר להגיע למזרח עם קונקשנים שונים, באדיס אבבה, בציריך, בוינה, במינכן ועוד. המחירים לרוב יותר נמוכים, אך לא תמיד. כך למשל, על פי בדיקת אתר התיירות גוליבר, באמצע נובמבר תוכלו לטוס לבנגקוק עם אתיופיאן איירלינס (קונקשן באבו דאבי), תמורת 1,092 דולר הלוך ושוב. בתאריכים מסוימים המחיר אף יורד מתחת ל-900 דולר. בנוסף, עם חברת סוויס השוויצרית ניתן למצוא כרטיסים לבנגקוק ב-923 דולר, עם עצירה בציריך בהלוך ובוינה בחזור; עם אוסטריאן אפשר לעשות קונקשן בוינה ולהגיע למזרח ב-1,272 דולר; ועם לופטהנזה, בדצמבר, תוכלו לשלם 1,020 דולר עם קונקשן במינכן.

"לישראלים יש כיום מגוון רחב של אפשרויות להגיע למזרח, גם ללא טיסות פליי דובאי", אומרת תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר. "ריבוי המסלולים מאפשר להשוות בין חלופות ולבחור את זו שמתאימה ביותר מבחינת המחיר, אורך המסלול ונוחות הקונקשן. בחודש האחרון אנחנו רואים יותר ישראלים שבוחרים לעבור דרך אדיס אבבה, וינה או ורשה. גמישות בתאריכים וביעדי הביניים יכולה להרחיב עוד יותר את המבחר ולסייע למצוא מסלול שמתאים לתכנון ולתקציב. כך, שגם כשהדרך משתנה, האפשרויות לטוס למזרח נשארות רבות".

"דובאי תישאר חזק על מפת התיירות"

אגב, מי שמחפש יעדים אקזוטיים ומוכן מעט "להתפשר" יוכל למצוא טיסות ישירות במחירים נמוכים יותר. על פי lastminute.co.il, תוכלו להגיע לסיישל, עם ארקיע, ב-715 דולר בממוצע הלוך ושוב; לזנזיבר המחירים עומדים בישראייר וארקיע סביב 800 דולר. "הבדיקה שלנו מראה שכדאי להרחיב גם את בחירת היעדים", מסכם גרינברג. "סיישל וזנזיבר מציעות טיסות ישירות בפחות מ-900 דולר בממוצע, והופכות לחלופות שכדאי לשקול מול מחירי הטיסות לתאילנד".

כך או כך, באשר לדובאי - למרות ההיצע הנמוך הישראלים עדיין בוחנים אפשרויות לחופשה באיחוד האמירויות. ב"אופיר טורס" מציינים שאין שינוי בהיקף החיפושים והחופשות בגוגל ליעד לפני ואחרי אירועי פליי דובאי, אך חלה ירידה של 65% בכמות ההזמנות. זאת, בעקבות צמצום האפשרויות להגיע למדינה.

"הנתונים מספרים סיפור ברור: הישראלים לא ויתרו על דובאי", אומר יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס. "מה שכן, נוצר מצב שבו הביקוש הקיים פשוט לא מוצא מספיק מושבים פנויים.

"עושה רושם שמדובר באירוע חולף, מאחר שדובאי היא יעד עוגן אהוב, קרוב ומנצח עבור התייר הישראלי. להערכתנו, היא תישאר חזק על מפת התיירות.

"אנו מעריכים כי ברגע שתחול התייצבות לוגיסטית, וחברות התעופה יחזרו לפעילות סדירה, נראה זינוק מהיר וחד שיסגור את הפער, והישראלים יחזרו למלא את המטוסים בדרך ליעד".