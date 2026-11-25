נובמבר ודצמבר נחשבים לחודשי קניות חזקים במיוחד, אבל מתברר שגם אוקטובר מצליח לככב השנה, עם עלייה של כ-9% במספר ההזמנות באתרים המובילים בארץ ובחו"ל, לעומת החודש הקודם. סיבה אחת לכך היא יום הבחירות מרובה המבצעים, אך ישנן סיבות נוספות.

"אוקטובר הפך השנה לחודש מבצעים משמעותי בפני עצמו - בזירה הבינלאומית ראינו את אמזון מקיימת אירוע מכירות גדול, ואת Alo Yoga מקדימה את מבצעי הבלאק פריידיי", אומר נתי יעקובי מנכ"ל שופ אנליטיקס, המנטרת מדי חודש את הזמנות הישראלים באונליין.

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"גם בישראל התחרות על הצרכן התחילה מוקדם: טרמינל Xקיימה באמצע החודש את מבצע TX DAY עם הנחות של 30%, ובהמשך הצטרפו רשתות רבות ובהן,KSP קסטרו וגולף, שניצלו את יום הבחירות למבצעים מיוחדים באתרי האונליין".

המועדון של עלי אקספרס

מספר ההזמנות באתרים הבינלאומיים רשם עלייה של כ-10% ביחס לחודש הקודם. עלי אקספרס ממשיך לבסס את מעמדו כאתר הבינלאומי המוביל, עם עלייה חודשית של 8% בהזמנות, ותדירות של 2.3 רכישות בממוצע לאדם בחודש.

הנתונים האלה עקביים יחסית, והם גם אלה שהובילו את האתר להשקת מועדון הלקוחותElite . המועדון מציע הנחות קבועות של 8%-5%, תנאי החזרה נוחים ושירות מורחב - במטרה לחזק את הקשר עם הלקוחות הישראלים, ולשמור על המעמד המוביל.

במקום השני מתמקם אתר שיין, עם עלייה של כ-13% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם, ותדירות רכישה חודשית של 1.8 הזמנות לאדם. את השלישייה סוגר השחקן הסיני השלישי, אתר טמו, ששומר על נפח הזמנות יציב בדומה לחודש שעבר, ובולט בתדירות הרכישה דומה לזה של עלי אקספרס - 2.3 הזמנות בחודש לאדם.

האתר האמריקני אמזון מתייצב במקום החמישי, אחרי גידול של 35% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. בין המוצרים הבולטים שהישראלים קונים באתר נמנים מוצרי אלקטרוניקה, מחשבים ואביזרי גיימינג, לצד פריטי אופנה והנעלה.

אתר Next הבריטי ניצב במקום השישי בדירוג האתרים הבינלאומיים, ורושם זינוק של כ־50% במספר ההזמנות בהשוואה לספטמבר. העלייה משתלבת במגמת הצמיחה הבינלאומית של החברה: בדיווח שפרסמה בתחילת נובמבר הציגה Next גידול של 32.2% במכירות האונליין הבינלאומיות ברבעון שהסתיים באוקטובר. מנגד, המתחרה הבריטי ASOS נותר החודש מחוץ לעשירייה הבינלאומית המובילה.

הכניסה המפתיעה של החודש שייכת לפלטפורמת הסליקה FlyLink, שמתברגת במקום התשיעי. הפופולריות שלה קשורה לתופעת "המוצרים הנסתרים": פלטפורמות המסחר המרכזיות אוסרות על סחר בחיקויי מותגים, ולכן מוכרים מנצלים את קישורי התשלום החיצוניים של FlyLink - המופצים דרך רשתות חברתיות וקבוצות רכישה - כדי לסלול ערוץ עקיף לרכישת תיקים, בגדים ואביזרי יוקרה.

כניסה חדש נוספת שייכת לרשת Alo Yoga, שחביבה מאוד על הישראלים - והחודש סוגרת את העשירייה לאחר גידול ניכר בהזמנות לעומת החודש הקודם. הצמיחה נרשמת במקביל להקדמת חגיגות הקניות והשקת מבצעי בלאק פריידי מוקדמים לחברי מועדון הלקוחות, שכללו הנחה של 30% על מרבית הפריטים באתר.

סניף של אלו יוגה / צילום: Shutterstock

שופרסל חזקה, המרקטפלייס פחות

העלייה בביצועי האתרים הישראלים הייתה מעט צנועה יותר, ומספר טיפס בכ-8% בהשוואה לספטמבר. KSP, שמבסס את מקומו כאתר האיקומרס המוביל בישראל, רשם גידול של כ-29% במספר ההזמנות - ייתכן כי מבצעי הבחירות תרמו לכך - והסל הממוצע באתר עמד על 350 שקל (ממש כמו בספטמבר).

במקום השני מתמקם אתר שופרסל, המציג נפח הזמנות הגדול פי שניים מזה של המתחרה רמי לוי. למרות מעמדו הבולט והיקפי הפעילות האדירים שלו באונליין, זירת המסחר המקוונת של הרשת (המרקטפלייס) עדיין קטנה יחסית - ומרכזת כ-2% בלבד מכלל ההזמנות באתר.

במקום השלישי מתמקם אתר סופר-פארם, שבו המרקטפלייס מהווה מנוע צמיחה משמעותי, עם כ-29% מכלל ההזמנות באתר. בכל הנוגע לפעילות הליבה של האתר, הסל הממוצע עומד על 213 שקל, והוא כולל מגוון רחב של מוצרי צריכה יומיומיים.

אתר האופנה המוביל הוא טרמינל X מבית קבוצת פוקס, שרושם גידול של כ-22% במספר ההזמנות - שמוביל אותו למקום הרביעי בדירוג. הסיבה העיקרית לכך היא אירוע השופינג השנתי "TERMINAL X Day" שנוצר בהשראת אמזון פריים דיי. האירוע כלל 30% הנחה על מותגים נבחרים בקטגוריות אופנה, ספורט, טיפוח ועיצוב הבית, לצד משלוחים מהירים והחזרות עד הבית. וכך, גובה הסל הממוצע באתר עמד החודש על 423 שקל, כאשר למעלה מ-15% מההזמנות בוצעו ביום המבצע עצמו.

אגב, אתר האופנה הבא שמתברג, קסטרו, נמצא רק במקום ה-10. עם זאת, עבור האתר מדובר בחודש עם זינוק של פי שניים במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם. הצמיחה החדה הזו הגיעה על רקע קמפיין מבצעים נרחב ואטרקטיבי.

למרות הגידול במכירות של אתרים רבים, יוקר המחיה עדיין מורגש ומוביל לעלייה ניכרת במספר ההזמנות של אתרי "החישוק" (שעובד עם ההסתדרות הלאומית) ו"הסופר החברתי" (של ההסתדרות). שניהם פועלים במודל של מכירת מוצרי מזון ארוזים ומוצרי צריכה במחירים מוזלים ומסובסדים.

כניסה חדשה לעשירייה השנייה רושם אתר הום סנטר, שהתברג במקום ה-18 בזכות גידול ניכר במספר ההזמנות. סל הקניות של הגולשים באתר התאפיין בגיוון רחב, החל מרהיטים לבית ולגן ועד לכלי עבודה וחומרי בניין.