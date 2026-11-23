לפעמים טוב שיש הפסקת זמן במסחר לנשום אוויר לפני שלוחצים על הכפתור האדום של המכירה בבורסה. מי שהסתכל במסכים בוול סטריט בסוף השבוע האחרון וראה את הנפילות הגדולות ביום שישי, ודאי שיער לעצמו כי הנפילות החדות הללו יגיעו גם לבורסה המקומית היום, עם פתיחת שבוע המסחר.

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כזכור, ביום שישי מדד ה-S&P 500 האמריקאי איבד 3.7% מערכו, ומדד הנאסד"ק צלל ביותר מ-5%, באחד הימים הגרועים של השנים האחרונות. מניות השבבים היו אלה שהובילו את הנפילות, כשמניית אנבידיה לבדה מחקה 14% מערכה.

אלא שכאשר מסתכלים כעת על המסכים בבורסה בתל אביב, קשה למצוא את הדרמה הזו. למעשה, הדרמה מוול סטריט לא הגיעה לתל אביב. בשעה זו, טרום החלטת הריבית של בנק ישראל, מדד ת"א 35 יורד אך רק ב-0.6%, מדד ת"א 125 יורד מעט פחות, ואילו מדד ת"א 90 בכלל עולה קלות.

החששות בשוק לפיהן הקריסה בתחום ה-AI כבר כאן, לפחות בינתיים, יצטרכו להידחות בעוד מספר ימים.

גם המדדים הענפיים לא יורדים. מדד הבנקים עולה ב-0.1%, ואפילו מדד הטכנולוגיה משיל רק 0.9% מערכו. כשמסתכלים על המניות הדואליות, גם שם לא מצליחים למצוא את הדרמה מסוף השבוע. מניות השבבים הגדולות הישראליות יורדות רק בשיעור של 0.5%-1% בלבד.

החוזים העתידיים מזנקים וגם הדולר מסייע

את הסיבה להתנהגות הבורסה המקומית אפשר לחפש היום מעבר לים. הסיבה העיקרית ליציבות היחסית בתל אביב היא החוזים העתידיים בוול סטריט, כשגם התחזקות הדולר מול השקל ממתנת את הירידות.

משפט ידוע בשוק ההון אומר שלא כדאי לתזמן את השווקים, כי אחרי הימים הגרועים מגיעים גם הימים החזקים. מה שקורה כעת בוול סטריט הוא דוגמה לכך. החוזים העתידיים - כלומר הפעולות שמבצעים המשקיעים במסחר המוקדם בוול סטריט, שמנבא בצורה טובה כיצד ייפתח המסחר בוול סטריט - מצביעים על יום חזק במיוחד במדדים האמריקאים עם פתיחת שבוע המסחר.

החוזים העתידיים על מדד ה-S&P 500, מדד המניות הרחב, מזנקים ב-2.4%, ואילו המדדים על הנאסד"ק מזנקים ביותר מ-3%. מניית אנבידיה לבדה משדרת חלק מהאופטימיות כשהיא מזנקת במסחר המוקדם ביותר מ-7%. גם מניית השבבים AMD מטפסת ב-4% אחרי שאיבדה 13%. ברודקום קופצת ב-5% אחרי שאיבדה 12%, מיקרון ואורקל מבצעות מהלך דומה, גוגל קופצת ב-5% אחרי שירדה ב-3%, וענקית ייצור השבבים TSMC מנתרת ב-6% אחרי שאיבדה גם היא 9.5%.

במילים אחרות, כשמשקללים את נתוני הפתיחה הצפויים בוול סטריט, ומייבאים את האווירה הנוכחית מוול סטריט לבורסה בתל אביב, מגלים שצריכה להירשם בתל אביב ירידה של כ-1%-2% בסך-הכול. כשמורידים מכך גם את התחזקות הדולר מול השקל, שמתחזק כעת ב-0.7%, המשמעות היא שהירידה עומדת על קצת יותר מאחוז אחד בלבד.