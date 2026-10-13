טיסה לניו יורק ב-909 דולר: המבצע החדש של רמי לוי

מועדון האשראי SuperFly מקבוצת רמי לוי יוצא היום (ג') במבצע, במסגרתו יוכלו המחזיקים בכרטיס, ומצטרפים חדשים, ליהנות ממחיר של 909 דולר בטיסה לניו יורק, במגוון תאריכים עד סוף מרץ 2027. המחיר כולל מזוודה במשקל של עד 23 ק"ג וטרולי. המבצע שהתחיל היום יסתיים בגמר המלאי, שלטענת החברה עומד על מאות כרטיסים.

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"אנחנו ממשיכים להביא את מהפכת המחירים שלנו לכל תחום שבו הצרכן הישראלי יכול לחסוך", מסר רמי לוי. "כמו שהוכחנו שאפשר לשלם פחות על סל הקניות, אנחנו פועלים להוכיח שאפשר לשלם פחות גם על חופשות וטיסות לחו"ל. יחד עם ישראייר וישראכרט, אנחנו מנגישים ללקוחות שלנו את ניו יורק במחיר אטרקטיבי במיוחד. זו בדיוק המטרה שלנו לתת לצרכן הישראלי יותר, בפחות כסף".

את ההטבה ניתן לממש על-ידי רכישת השובר באתר מועדון רמי לוי, באמצעות כרטיס האשראי SuperFly. שם מקבלים קוד שובר אותו ניתן לממש באתר של ישראייר בבחירת טיסה לניו יורק. יש לציין כי בחודש אוקטובר, למשל, המחיר הממוצע לטיסות לניו יורק הלוך ושוב, על-פי lastminute.co.il , עומד על 1,254 דולר.

SuperFly, המועדון וכרטיס האשראי המשותף לרמי לוי, ישראייר וישראכרט, הושק לפני כחודשיים, ברקע הטלטלה שחווה השוק מאז חודש מרץ האחרון, אז עבר פליי קארד של אל על מכאל לישראכרט.

במקביל, גם בפליי קארד השיקו אתמול (ב') מבצע עד ל-16 לאוקטובר. במסגרתו יוכלו המחזיקים בכרטיס של מועדון הנוסע המתמיד של אל על להשתמש בנקודות ולזכות בהנחות במגוון יעדים של אל על וסאן דור - כל 75 נקודות שווה דולר. בין היעדים ניתן למצוא את מיאמי, לונדון, רומא ועוד.