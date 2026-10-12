שנים של חוסר ודאות, ניסיונות רכישה חוזרים, חילופי בעלות ותחרות גוברת בשוק כרטיסי האשראי. יו"ר ישראכרט, תמר יסעור, התייחסה היום (ב') בשיחה עם הילה ויסברג בכנס משקיעות הדור הבא של גלובס, בשיתוף הפניקס, בנק לאומי ושטראוס, לתקופה הסוערת שעברה על החברה בשנים האחרונות, ולשינויים שחלו בה מאז רכישתה בידי קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה.

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"מ-2020 ועד היום נראה שהיינו באינסוף עולמות שהשתנו, לפעמים כל בוקר מחדש", אמרה יסעור. לדבריה, לצד משבר הקורונה והשלכות הפרידה מבנק הפועלים, נאלצה ישראכרט להתמודד עם שורה ארוכה של ניסיונות רכישה, שהחלו בתחילת 2023. הראשון שבהם היה של חברת הביטוח הראל, עסקה שנבלמה לבסוף בידי רשות התחרות. בהמשך הגיעו הצעות נוספות, בין היתר מצד מנורה מבטחים, בנק ירושלים ואחרים, עד להשלמת רכישת השליטה בידי קבוצת דלק.

"מאוד בעייתי לחברה ציבורית גדולה לעמוד באי ודאות כזו", הסבירה. "את כל הדבר הזה צריך לנהל ולשדר למשקיעים שלמרות זאת החברה חיה, צומחת ומתפתחת, יש לה פעילות עסקית ותוצאות עסקיות. זה מאוד מאתגר".

יסעור התייחסה גם להבדלים בין ניהול חברה ציבורית ללא גרעין שליטה לבין חברה שיש לה בעל שליטה ברור. לדבריה, בחברות ללא גרעין שליטה נדרש איזון עדין בין הנהלה חזקה לבין דירקטוריון שמפקח עליה, מבלי לפגוע ביכולתה לפעול ולקבל החלטות. "בחברות עם גרעין שליטה נכון ומעורב, שנמצא במקום של ידע, מקצועיות וחזון, אני חושבת שזו רוח גבית אדירה", אמרה. היא הוסיפה כי בחברות ללא גרעין שליטה עלול להיווצר תמריץ להימנע מסיכונים, משום שקל יותר לבקר החלטה עסקית שנכשלה מאשר החלטה שלא התקבלה כלל. "לא לקחת סיכון זה דבר רע מאוד בטווח הארוך בחברות, גם בהשקעות", אמרה, והדגישה את חשיבותה של נטילת סיכונים מחושבים.

אחד הנושאים המרכזיים בשיחה היה המאבק העסקי סביב שיתוף הפעולה עם אל על ומועדון הנוסע המתמיד, לאחר שנים שבהן פעלה חברת התעופה בשותפות עם כאל. יסעור תיארה את המהלך כאחת ההזדמנויות האסטרטגיות המשמעותיות שנפתחות בשוק אחת לשנים רבות. "פעם בהרבה מאוד שנים יש צמתים של שותפויות עסקיות", אמרה. "כשיש הזדמנות ונפתחת הזדמנות כזו בשוק, טבעי והכרחי, ומצופה מאיתנו, להילחם עליה עד הסוף". לדבריה, המשא ומתן היה מורכב במיוחד, בין היתר בשל מספרם המצומצם של השחקנים בענף וההיכרות האישית בין מנהליו. "בישראל בסוף יש אל על אחת ושלוש חברות כרטיסי אשראי, הכל נורא צפוף", אמרה. "חייבים להיות מחודדים, להבין מה רוצים להביא לשולחן ולא למצמץ".

"מי שלא מקדמת נשים חוטאת למגדרה"

כשנשאלה אם המהלך עורר כעס בקרב עמיתיה בענף, השיבה: "היה משא ומתן לא מאוד ידידותי בחלק מהזמן. בסוף צריך לשמור על כללי אתיקה, התנהגות והוגנות עסקית, אבל כשאתה בתפקיד, אתה בתפקיד. זה לאו דווקא סותר חברויות, והחברויות תישארנה גם אחרי".

יסעור הוסיפה בחיוך: "אם אף אחד לא כועס עליך לאורך הדרך, לא עשית מספיק. אני מקווה שהכעס הזה מבוקר ולא באמת אישי, אלא עסקי ומקצועי".

בחלקה האחרון של השיחה התייחסה יסעור לקריירה שלה ולחשיבות קידומן של נשים לתפקידי ניהול בכירים. היא ציינה את מנכ"לית בנק לאומי לשעבר, גליה מאור, כדמות משמעותית שסללה עבורה ועבור נשים רבות אחרות את הדרך. יסעור סיפרה כי כאשר ביקשה להתמודד על תפקיד מנכ"לית לאומי קארד בשנת 2010, היו מי שהזהירו אותה שמדובר בתפקיד "גברי" מדי. "גליה מאור סימנה דרך. אין תפקידים נשיים וגבריים", אמרה. לדבריה, האחריות לקידום נשים מוטלת גם על מי שכבר הגיעו לעמדות השפעה. "אני מאוד מאמינה בניהול נשי ובחובה של כל אישה בכל תפקיד ניהולי, מהכי זוטר ועד הכי בכיר, לקדם נשים. מי שלא עושה את זה פשוט חוטאת למגדרה".

עם זאת, יסעור הכירה גם במחירים האישיים של קריירה תובענית. "המשפחה, אין ויכוח, זה הדבר הכי חשוב. אני מרגישה לפעמים ששילמתי מחירים. קשה מאוד לא לשלם מחירים משפחתיים ואישיים בקריירה".

"ועדת שטרום הייתה אמורה לחזק את חברות האשראי, אך קרה ההפך"

בתשובה לשאלה מהקהל על הפער בין ההטבות שמציעות חברות כרטיסי האשראי בישראל לבין אלה הנהוגות בארה"ב, הסבירה יסעור כי הסיבה המרכזית היא גובה העמלה הצולבת, שמשלמים בתי עסק על עסקאות בכרטיסי אשראי. "העמלה הצולבת פה כל כך נמוכה, פחות משליש מבארה"ב. צריך בשר כדי לתת הטבות", אמרה.

יסעור מתחה ביקורת גם על תוצאות ועדת שטרום, שהובילה להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים במטרה להגביר את התחרות במערכת הפיננסית. "היא הייתה אמורה לחזק את החברות ולקחת מהכוח של הבנקים. בפועל קרה בדיוק ההפך", טענה.

למרות זאת, הדגישה כי לחברות כרטיסי האשראי יש תפקיד חשוב במתן אשראי לצרכנים, למשקי בית ולעסקים קטנים. "שלוש החברות מבינות את זה, ויש מקום לעשות עוד קפיצת מדרגה בתחרות מול הבנקים", סיכמה.