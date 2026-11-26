סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים נאות, אחרי שהריבאונד המרשים אתמול בוול סטריט הקפיץ את המניות הדואליות.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעיקר בעליות שערים בעקבות ההתאוששות בארה"ב. בורסת טוקיו עולה בכ-0.5%, בורסת הונג קונג קופצת בכ-1.5%, בורסת סיאול מתקדמת בכ-0.3% והבורסה בשנגחאי יורדת בכ-0.6%. בעוד שהיום לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חג ההודיה, החוזים העתידיים נסחרים כעת בירוק עם עליות של עד 0.5%, ומבשרים טובות לגבי המסחר ביום שישי, שיתקיים במתכונת מקוצרת ויסתיים ב-20:00 שעון ישראל.

כאמור, המניות הדואליות יחזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' גדול של כ-1.5%. יבלטו במיוחד מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , עם עליות של כ-7%. פאלו אלטו ואורמת צפויות לטפס ביותר מ-4%, ואנלייט תתקדם בקרוב ל-4%.

המסחר בת"א ננעל אתמול בירידות, על רקע גל של פרסומים במסגרת עונת הדוחות והירידות שנרשמו בוול סטריט לקראת הנעילה, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים. לאחר יום תנודתי, מדד ת"א 35 ירד בכ-1.5%, ומדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5%. את הירידות במדד ת"א 35 הובילו מניות טאואר ונובה .

מרבית המדדים הענפיים חתמו את היום באדום, כאשר את הירידות הוביל מדד ת"א־מניב חו"ל שצנח בקרוב ל-6% בעקבות הנפילה החופשית של מניית נורסטאר . המניה קרסה לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לצאת לגיוס הון של כ-80 מיליון שקל, בדיסקאונט ענק של כ-60% על מחיר השוק, שמעיד על מצבה הנואש.

גם מדד הטכנולוגיה בלט לשלילה עם ירידה של כ-2.5%, כאמור, בגלל הסנטימנט השלילי במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט, שהפיל את מניות השבבים הדואליות. בצד החיובי, בלטו מדד הצריכה עם עלייה של כ-0.8%, ומדדי הנפט והביטוח שהתחזקו שניהם בכ-0.5%.

מניית החברה הביטחונית אר. פי. אופטיקל איבדה גובה אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות. הרווח שלה נחתך בחצי והיא הורידה את תחזיותיה לתוצאות שנת 2026. מנגד צבר ההזמנות שלה עלה לשיא.

חברת התרופות טבע הודיעה כי תצמצם את פעילותה באתר בכפר סבא ותפטר 150 עובדים מתחום הפיתוח הגנרי שלה. בטבע ציינו כי ההחלטה התקבלה בעקבות בחינה מקיפה של פעילות המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, שנועדה להבטיח התאמה בין משאבי החברה לצרכי צבר התרופות העתידי שלה, המתמקד בתרופות אינובטיביות וביופארמה, וכך לתמוך באסטרטגיה של טבע.

בין הדוחות הבולטים שיפורסמו היום: נופר אנרג'י , איי. די. איי ביטוח , סמארט שוטר , ישראל קנדה , דמרי , שופרסל ודוראל .

בניו יורק, וול סטריט חתמה אמש יום מסחר תנודתי במיוחד במגמה מעורבת, אחרי שהוא נפתח בצניחה חדה של המדדים המרכזיים, כשברקע חששות בתחום ה-AI, נתוני אינפלציה חמים מן המצופה ומכסים חדשים עליהם הכריזה ארה"ב.

הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ננעל בירידה של כ-0.6% בלבד (אחרי שבשפל שלו איבד כ-4.5%), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%. במרקטוואץ' דווח כי הדאו ג'ונס ביצע בכך את הקאמבק הגדול ביותר שלו בקרוב לחמש שנים. במקביל, נרשמה נהירה לעבר האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

מניית אנבידיה המשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הראלי הענק שלה ביום שני, במהלכו טסה ביותר מ-30%. מניית אנתרופיק ירדה במהלך רוב היום, אך לבסוף ננעלה בירוק, אם כי במחיר שעדיין נמוך מעט ממחיר ההנפקה שלה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, צמצמה את מרבית הירידות שרשמה במהלך היום וננעלה בירידה של כ-0.5% בלבד, כאשר בלטו לשלילה גם מיקרון ו-AMD .

ב-CNBC דווח כי סוחרים ייחסו את ההתאוששות המרשימה למחזורי המסחר הדלילים לקראת חג ההודיה, כמו גם לפוסט שפרסם המשקיע הנודע מייקל ברי בבלוג שלו. ברי, שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, כתב כי הוא מכר את אופציות הפוּט (put options) האחרונות שלו על הנאסד"ק-100. אופציות פוט מאפשרות למכור נכס במחיר קבוע מראש עד למועד פקיעה מסוים, ומשקיעים משתמשים בהן כדי לגדר מפני ירידות או להמר נגד מחיר של מדדים או מניות.

"במישור הגלובלי, הפורטפוליו שלי יותר לונג ופחות שורט ממה שהוא היה כבר זמן מה", כתב ברי. עם זאת, הוא ציין כי מדובר במצב שככל הנראה יהיה זמני, וכי הוא ממשיך לבחון הזדמנויות לשורטים. ברי ידוע בסקפטיות שלו לגבי תחום ה-AI, והיה עד לאחרונה בשורט על לא מעט שחקניות מרכזיות בתחום, ביניהן פלנטיר ואנבידיה .

במהלך הלילה, סוכנות הדירוג S&P הזהירה כי דירוג האשראי של אנבידיה עלול להיחתך בדרגה אחת במהלך 90 הימים הקרובים, אם החברה תמשיך להפגין "ליקויים" במסגרת הניהול והממשל התאגידי שלה. בסקירה שפורסמה ביום רביעי, ציינה S&P את "תקופת הכהונה הארוכה" של חברי דירקטוריון מסוימים כגורם שעלול לפגוע בעצמאותם.

כריסטיאן מוּלר-גליסמן, אסטרטג בכיר בבנק ההשקעות גולדמן זאקס, הזהיר אתמול בשיחה עם בלומברג שמוקדם מדי לקנות מניות. הוא ציין כי השווקים הם "בתקופה שברירית למדי", וכי משקיעים צריכים לראות רווחים אמיתיים ממיליארדי הדולרים שמוציאות חברות הטכנולוגיה על בניית תשתיות ה-AI. לדבריו, קשה כרגע להכריז על תחתית אליה הגיע השוק, והגורם הברור ביותר שיכול לייצב את השווקים הוא הטייה של בנקים מרכזיים בעולם לעבר עמדה יונית יותר.

מולר-גליסמן הזהיר כי תיקון ממושך בשווקים גורר סיכון כלכלי, והצביע על כך שהחשיפה של משקי הבית לשוק המניות האמריקאי גבוהה יותר מכפי שהייתה במהלך התקופה של בועת הדוט-קום. הוא הוסיף כי מרווחי האשראי מתרחבים בהתמדה, וכי החשש הגדול ביותר שלו הוא חזרה על תרחיש סוף 2018, אז ההידוק המוניטרי של הפד גרם לפגיעה כה קשה בציפיות הצמיחה וליבה את הטלטלה בשווקים, עד שהבנק המרכזי נאלץ לבצע הקלה מוניטרית. "אם נישאר היכן שאנחנו נמצאים ולא נתייצב ונראה התאוששות במניות, ייגרם נזק משמעותי לצמיחה", הוא אמר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, משקיעים תחילה נהרו אתמול לאג"ח הממשלתיות על רקע התנודתיות הרבה שהציגו מדדי המניות המרכזיים ואינפלציית ה-PCE שהפתיעה מעט לרעה - אך בהמשך עם ההתאוששות במדדי המניות המגמה התהפכה. התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.87%, התשואה לשנתיים טיפסה בכ-1.5 נקודות בסיס לרמה של 4.65%.

בשוק החוב המקומי, מדדי האג"ח בבורסת ת"א התנהלו במגמה מעורבת, כאשר מדדי האג"ח של ממשלת ישראל עלו בשיעור חד יחסית של מעל לעשירית האחוז. מדד תל־גוב שקלי השלים עליות של מעל ל־0.5% מתחילת השבוע והתשואה לפדיון הגלומה בו ירדה ל־3.67%. מנגד, מדדי האג"ח הקונצרניות נסחרו בירידות של 0.2%, כאשר מדד תל בונד 20, ירד כבר ב־1.3% מתחילת החודש. התשואה לפדיון הגלומה בו עלתה ל־2.8%.

ככלל, המשקיעים נותנים עדיפות לאפיקים השקליים על פני צמודי המדד, וזאת למרות הזינוק בדולר שעלול להחזיר את האינפלציה. הסיבה היא שבנק ישראל עשוי לחזור בעתיד ולהפחית את הריבית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר נסחר אתמול בתנודתיות מול השקל, על רקע הירידות החדות בוול סטריט וההתאוששות המשמעותית שהגיעה לאחר מכן. בשיא כוחו, הדולר התחזק מול השקל לשער של 3.38 שקלים לדולר, אך בהמשך, בעקבות ההתאוששות של המדדים בוול סטריט, הוא נחלש ושערו נעמד בסוף היום על 3.35 שקלים לדולר. הבוקר הדולר מתחזק קלות מול השקל.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של עד 3.5%, לאחר שהחות'ים בתימן טענו כי תקפו את מזקקת הנפט ראס טאנוּרה (Ras Tanura), בית זיקוק הנפט הגדול ביותר בסעודיה. ברויטרס דווח כי האתר משמש גם כמסוף יצוא מרכזי של נפט גולמי סעודי. הבוקר המחירים , כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 84 דולר לחבית.

הזהב תחילה צנח יחד עם שוק המניות, אך בהמשך התאושש, ומחירו הבוקר נע סביב 3,600 דולר לאונקיה. הדבר נכון גם לגבי הביטקוין, שמטפס הבוקר ונסחר סביב מחיר של 61 אלף דולר למטבע.

4. מאקרו

מדד ה-PCE לחודש אוקטובר - מדד האינפלציה המועדף על הפד - לא הניח אתמול את דעתם של המשקיעים. המדד הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.8%, הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים ונחשב לחשוב יותר בעיניי הפד, הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.3% - מעט מעל לצפי שעמד על 3.2%.

המספרים הופכים העלאת ריבית בדצמבר לכמעט ודאית באופן מוחלט, בהתחשב בשורה הארוכה מאוד של בכירים ובכירות בפד שסיפקו לאחרונה התבטאויות ניציות ודיברו על הצורך בהידוק מוניטרי נוסף. השוק מתמחר העלאת ריבית בהסתברות של כ-99%, והסתברות של יותר מ-60% להעלאת ריבית נוספת בהחלטה העוקבת בינואר.

גם האומדן השני של הצמיחה ברבעון השלישי שפורסם אתמול עלה על הציפיות ותמך בהעלאת הריבית. הנתון תוקן כלפי מעלה מ-3.4% ל-4.3% - הקצב המהיר ביותר זה שלוש שנים. רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לנתוני המאקרו האחרונים וציין כי "מכלול הנתונים משקף איתנות יחסית של פעילות המשק האמריקאי ויכול רק לחזק את ההערכות הרווחות גם כך בשוק - שהריבית תעלה ברבע אחוז בחודש הבא - ולתמוך גם בהתבטאויות הדי ניציות שהגיעו, לאחרונה, מכיוון הפד".

סזאר פרז־רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה, סבור כי על הבנק להותיר את הריבית על כנה. "אם הפד ימשיך להעלות את הריבית, הוא מסתכן בטעות במדיניות המוניטרית שעלולה להוביל להאטה בכלכלה האמריקאית", טוען פרז־רואיז. לדבריו, "הפער בין האיתותים שמתקבלים מהשווקים לבין הפעילות הכלכלית בפועל הופך לקשה יותר להתעלמות, ואנו רואים באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך אפיק שעשוי לספק הגנה למשקיעים".

המשקיעים גם לא היו מעודדים לשמוע שארה"ב מטילה מכסים חדשים על 14 שותפות סחר שלה, ביניהן סין, האיחוד האירופי, יפן והודו. העמדה הרווחת בקרב המומחים היא שמכסים פוגעים בכלכלה וברווחי החברות כאחד - הם מייצרים אי־ודאות בשרשראות האספקה ומגבירים את הלחץ האינפלציוני, שכן העלויות הנוספות שהחברות נדרשות לספוג מתגלגלות, לפחות בחלקן, לצרכנים, וגם עלולות להקשות על הבנק המרכזי להוריד ריבית.

5. תחזית

מניית מטא נסחרת בשווי אטרקטיבי, כך מעריכים בבנק ההשקעות ג'פריס, וממשיכים בהמלצת "קנייה" על מניית ענקית הטכנולוגיה. מחיר היעד למניה, 875 דולר, פרמיה של 48.4%, אחרי שמניית מטא איבדה 24.1% מאז השיא של ספטמבר.

בג'פריס סבורים שנמשך המומנטום ב־Muse, סוכן ה־AI של מטא, עם הוספת אזורים ופיצ'רים חדשים, ויש בו פוטנציאל צמיחה בשוק הקמעונאי - למשל, וולמארט מאפשרת קניות ב"בלאק פריידי" באמצעותו. עוד מעריכים שם שקונצנזוס האנליסטים להכנסות מטא שמרני ויש פוטנציאל לאפסייד. מטא נסחרת במכפיל 8.5 על ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) ל־2027, לעומת ממוצע של 13.3 של המתחרות, בג'פריס מאמינים שהיא מוערכת בחסר.

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