חברת מוצרי האופטיקה הביטחוניים אר פי אופטיקל דיווחה טרם פתיחת המסחר בבורסה (יום ד') על מינויו של הרמטכ"ל לשעבר, אביב כוכבי, לדירקטור בחברה, כולל תגמול אופציות בשווי מאות אלפי שקלים.

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זמן קצר לאחר מכן פרסמה החברה דוחות כספיים מאכזבים, שהבילו לצניחה במניה, והרחיקו את האופציות של כוכבי מהכסף. הרווח הנקי של אר פי אופטיקל ברבעון צנח ב-60% לכ-900 אלף דולר בלבד, והחברה הורידה את תחזית המכירות השנתית. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב-38% ל-7.8 מיליון דולר.

הכנסות אר פי אופטיקל ברבעון צמחו ב-41% ל-16.4 מיליון דולר, ובתשעת החודשים הראשונים השנה זינקו ב-60% ל-47.1 מיליון דולר. העלייה במכירות בשתי התקופות נבעה מצמיחה במכירות בתחום אופטיקה ואלקטרו- אופטיקה לשוק הצבאי והביטחוני. עם זאת, הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה ב-5% בלבד ל-1.8 מיליון דולר, על רקע הוצאות על שירותים מקצועיים בבחינת רכישות, ובהן עסקה בארה"ב שלא יצאה לפועל.

בשיחת ועידה עם משקיעים אמר מנכ"ל החברה, דרור שרון, כי היא תסיים את השנה עם מכירות מתחת לתחזית ותדחה הכנסות של 5-10 מיליון דולר ל-2027. לדבריו, הסיבה העיקרית היא מחסור עולמי בכושר ייצור של גלאים ועדשות למערכות ראיית לילה תרמיות שמייצרת החברה. "אין פה איזה אירוע של ביטול הזמנות, זו רק בעיה של תזמון", אמר. צבר ההזמנות של החברה מגיע ל-170 מיליון דולר, כמחציתו ל-2027.

אופציות ב-330 אלף שקל

ובחזרה למינויו של כוכבי כדירקטור. הרמטכ"ל לשעבר, 62, צפוי לקבל כ-22 אלף אופציות במחיר מימוש של 34.8 שקל למניה - גבוה בכ-25% ממחיר השוק הנוכחי, ובשווי כולל של כ-330 אלף שקל. על סדר היום של אסיפה שתכונס לאישור התגמול לכוכבי, יעמוד גם שיפור התגמול למנכ"ל שרון: העלאת שכר ל-100 אלף שקל בחודש, ואופציות בשווי 5.5 מיליון שקל.

אר פי אופטיקל הונפקה בבורסה בת"א במאי 2025 ומאז הניבה מנייתה יותר מ־200%. אך ממרץ השנה צנחה ב־40% לשווי של 2.3 מיליארד שקל.