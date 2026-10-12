רות אליאס, הפניקס: "חברה מוצלחת מאפשרת שיח גם על הסיכונים"

בכנס משקיעות הדור הבא של גלובס, בשיתוף הפניקס, בנק לאומי ושטראוס, שנערך היום בבורסה לניירות ערך, שוחחה רות אליאס, משנה למנכ"ל וסגנית היועץ המשפטי של הפניקס פיננסים עם כתבת גלובס, מאיה לוין.

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מה היו התחנות שעיצבו אותך מקצועית בדרך שעשית?

אליאס: "בכל אחת מהתחנות בקריירה יש חלק מאוד משמעותי בתפקיד שאני עושה היום ובאופן שאני עושה אותו. התחלתי כמתמחה במשרד מסחרי, כולם אז עשו הכול מהכול, היה בזה יתרון משמעותי. אחרי תקופה קצרה הבנתי שאני נמשכת לעולם העסקי, הרגשתי שאני מבינה את הביזנס, ולכן עזבתי את עולם המשפט לטובת ייעוץ פיננסי וניהול מטה. העזיבה לא הייתה פשוטה. התחלתי בחברה שנתנה ייעוץ פיננסי בפרויקטי BOT מאוד מורכבים. נהניתי מאוד, פרויקטים מורכבים, עתירי משאבים.

אלא שאחרי מספר שנים מועט מדי בעיניי, השותפים פירקו את השותפות. היו לי הצעות משניהם, אבל החלטתי להמשיך לבד הלאה. פנה אליי לקוח ממשרד עו"ד שעבדתי בו והציע לי ללוות חברה משפחתית שניהל ולהפוך אותה לציבורית. זו הייתה חברה של 6 אחים,ו נדרשו שינויים משמעותיים. אני הייתי חודש אחרי חתונה, השלב של הקמת משפחה. החלטתי ללכת על זה בגלל האתגר הגדול. גרתי בת"א והחברה הייתה בירושלים. אבל הסיפוק המקצועי שיחק תפקיד רב ומאוד נהניתי מהעשייה. לצערי, אחרי פחות משנה התרחש משבר הסאב פריים בקיץ 2008. החברה נקלעה לקשיים ונאלצתי לחפש את דרכי מחדש.

מה שנראה כסיבוב פרסה התברר כאחת ההחלטות האמיצות בקריירה

הגעתי למסקנה שהמטרה שלי היא להשתלב בעולם הפיננסי בחברות גדולות מורכבות, בעסקאות בהיקפים גדולים, והחלטתי לחזור למשרדי עו"ד. מה שהיה נראה כסיבוב פרסה - הפך לאחת ההחלטות האמיצות שלי בקריירה. בחרתי להעמיק את הידע המקצועי והמסחרי, ועבדתי 8 שנים במיתר עד שהרגשתי שבשלו התנאים ויצאתי. הגעתי להפניקס, שהיא השילוב הכי מדויק שיש בין ביזנס, משפט מסחרי סופר מגוון, ורגולציה פיננסית סופר מורכבת.

בשנים האלה נדרשתי לכמה וכמה תחנות וזה פיתח אצלי שריר של לחשוב מה עובד לי טוב ומה פחות טוב, והבנתי שזה שריר שאני חייבת להביא לעולם ההשקעות, כל הזמן להיות בתנועה וחשיבה".

מה למדת מהתקופות האלה, מתי זיהית שצריך להישאר ומתי לעשות שינוי כיוון?

"בעיניי כל דבר שאנו עושות, עסקה חדשה, אסטרטגיה, החלטה על תחום חדש - לכל דבר אני ניגשת כחישוב מסלול מחדש. ערב לפני שהתחלתי את עבודתי בהפניקס יצאנו כמשפחה ובעלי אמר לילדים 'אמא הולכת להשקיע במה שהיא אוהבת', הוא ממש צדק. ההתחלה בהפניקס לא הייתה דומה לשום התחלה, הייתה מורכבת מאוד, קבוצה גדולה עם הרבה אנשים, עולם השקעות הכי מגוון - פרייבט אקוויטי, נדל"ן, חוב, עולמות סחירים, רגולציה פיננסית, הכל מהכול - סחרחורת.

מהר מאוד הבנתי: קודם כל, שאני זו שמחליטה איך התפקיד הולך להיראות. אני הולכת להיות מעורבת בתהליכים. הדבר השני, ובשבילו עבדתי לילות כימים, היה לבנות מערכות יחסים עם המנהלים ומנהלי ההשקעות. מהר מאוד הצלחתי לקצור פירות ולבנות מערכות יחסים שמבוססות על כך שהם מבינים שאני מבינה את הצד העסקי-פיננסי של העסקה, ושאני רוצה שהתהליך יקרה בדיוק כמו שהם רוצים. זה בסיס חזק להתפתח.

בהפניקס ובשוק ההון בכלל באותן שנים היו הרבה מאוד התפתחויות. ניהלנו אז 60 מיליארד שקל, והיום - עשר שנים אחרי - מעל 650 מיליארד שקל. קפיצה אדירה בהיקף הנכסים המנוהל חייבה אותנו לחשוב איך מנהלים אותו בצורה יעילה ומניבים תשואה. זה חייב חישוב מסלול מחדש. בעבר פתחנו עיתון גלובס וראינו שהפניקס או גוף כלשהו רכש נכס במנהטן או קנה קניון - היום לא תראו. היום יש מיזמים משותפים עם שותפים לטווח ארוך עם גמישות השקעתית והגנות מקסימליות. עולם אחר. עסקה בודדת לעולם כבר לא תזיז את המחט.

שינוי נוסף היה באופן שבו מנהלים כסף בחו"ל. היינו צריכים להתגבר על הפער, למדנו איך גופי השקעות מנהלים כספים אדירים בעולם. חקרנו ובדקנו קבוצות עם חובות רגולטוריות וחובת אמונים כלפי הלקוחות. הבנו שצריך לחשוב מחוץ לקופסה כדי לשרת לאורך זמן את ההיקפים האלה, עם זכויות הגנה לעמיתים וללקוחות.

הצלחנו להביא מנהלי השקעות בינלאומיים הגדולים בעולם להשקיע פה, והציבור הישראלי נהנה מההשקעות.

הייעוץ המשפטי הוא שותף אסטרטגי

בנוסף, נכנסנו לתחומי השקעה אלטרנטיביים, הקמנו קרנות השקעה לצד מוסדיים, עצמאיות, והתרחבנו מעבר לתחומי העיסוק המסורתיים.

הפניקס היא גוף שה-DNA שלו הוא תמיד לחשוב מה הדבר הבא, אילו הנחות בסיס מניחים היום כדי ליישם את השינויים שבוודאי צפויים. השווקים כל הזמן משתנים ועסקה אחת לא דומה לאחרת".

כמה עולה להערכתך לא לקחת סיכון?

"אם היינו שתינו בחדר הייתי אומרת 'וואחד סיכון', אבל אגיד בנימוס שהסיכון מאוד מאוד גדול. כשמסתכלים על עסקה או תהליך חייבים להסתכל על התמונה הרחבה, מהי מפת האינטרסים, איך היא צפויה להשתנות אחרי העסקה, איזה זכויות הגנה יש לנו ליום שאחרי? צריכים להסתכל על הסיכונים ולדעת למפות אותם. תמיד יש קווים אדומים, אנחנו גוף מפוקח. יש גם סיכונים שקשורים לעסקה, למערכת היחסים. יש גם סיכונים שהם חלק אינטגרלי מהעסקה וצריכים לדעת לשאת אותם, וכאלה שאפשר להפחית עם הגנות כאלה ואחרות.

הייעוץ המשפטי הוא שותף אסטרטגי, אבל הרבה פעמים כשומרת סף אני צריכה להצביע על הנחות שלא הובאו בחשבון כמו שצריך: סיכון גדול, היעדר הסכמה. מערכת היחסית שקורית בהפניקס עם מנהלים היא זו שמאפשרת לשיח הזה לקרות. חברה מוצלחת היא חברה שמאפשרת את השיח גם על הסיכונים".

היום את עוד רואה הבדלים בין נשים וגברים באופן שלוקחים סיכונים?

"גברים ונשים חושבים באופן אחר. כעניין של מגדר הם מביאים לניהול משהו אחר, פרספקטיבה אחרת. בארגון מוצלח שיש בו שיח פורה ושולחן שיש בו ייצוג הולם של נשים וגברים - הרווח הוא לגמרי של הארגון. זה מגוון את אופן החשיבה, וארגון כזה הוא מצליח.

בעלי תפקידים שנמצאים במקום שמבינים מה מצופה מהם ולאן הסביבה הולכת - הם מבינים שצריך לקחת סיכונים.

אי אפשר לוותר על עבודה קשה, תמיד צריך להיות הכי טוב שאתה יכול, לא להסתכל על הדברים מפרספקטיבה צרה - להסתכל בגדול, להעז לחשוב מחוץ לקופסה. העולם משתנה כל הזמן, הכל זז - ריביות שווקים גלובליזציה - לכן גם אם נעשה בדיוק את אותה עסקה הרי ברור שהיא לא כזאת בגלל השינויים שבחוץ".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס