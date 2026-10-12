קרן כהן חזון: "אם לא תהיה תעשייה בישראל, לא תהיה ישראל"

"אם לא תהיה תעשייה בישראל, לא תהיה ישראל" - כך אמרה הבוקר קרן כהן חזון, מנכ"לית תורפז, בשיחה עם אלה לוי-וינריב בכנס משקיעות הדור הבא של גלובס, בשיתוף הפניקס, בנק לאומי ושטראוס. כהן חזון סיפרה על הדרך ל-28 מיזוגים ורכישות ברחבי העולם, על הסיפורים האישיים שמאחורי העסקאות ועל המתכון שלה להצלחה.

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תורפז, שעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם וריח לתעשיות המזון והקוסמטיקה ושל חומרי גלם לתעשיית הפארמה, הפכה מחברה קטנה בחולון לקבוצה גלובלית שנסחרת בבורסה בתל אביב ושווה כיום כ-5.8 מיליארד שקל. לדברי כהן-חזון, החברה פעילה בכ-100 מדינות ומפעילה כ-30 מפעלים ברחבי העולם.

כהן חזון סיפרה על תחילת דרכה בחברת מכתשים אגן, אז נשים שימשו בתפקידים ספציפיים בלבד, "מזכירות, מגישות תה או לבורנטיות", כך לפיה. אך כהן חזון קיבלה אז לידיה את השוק ההודי ובנתה בתוך חמש שנים פעילות של 300 מיליון דולר בדרום-מזרח אסיה. "היה לי מזל שאין לתאר אותו", אמרה על המנטור שלה, המנכ"ל המיתולוגי של החברה, אילן לויטה. "הוא לא רק פתח לי את הדלת, הוא גידל אותי ולימד אותי. בסוף צריך אחד או אחת שיאמינו, ומשם הכל מתחיל".

"עובדים כאילו אתמול לא היה"

את תורפז רכשה נורית בוקשפן, כשהייתה חברה לתמציות בושם בחולון עם מחזור של 2.5 מיליון דולר. "אמרתי לה ביום שקניתי: נורית, אני אהפוך אותה לחברה גלובלית לתמציות בושם וטעם, עם מפעלים בכל העולם", סיפרה.

כשנשאלה על הנוסחה שלה להצלחה, אמרה כהן חזון כך: "צריך חזון ברור ואסטרטגיה ברורה. Eyes on the ball. לא משנים אותה כל יום, מתאימים אותה לזמן ולמצב. בונים צוות מעולה של מנהלים, לא בינוני, לא בערך, צוות מנצח. והדבר השלישי: עובדים קשה, יום יום, כאילו אתמול לא היה. אין הנחות, אין סוף עונה".

לדברי כהן חזון, האסטרטגיה של תורפז מבוססת על רכישות ומיזוגים בשילוב צמיחה אורגנית, אבל הנכס המרכזי הוא האנשים. "אנחנו קונים חברה, לא מניות. אנחנו עושים עסק עם בן אדם", אמרה. "הנכס המרכזי בחברה זה מה שעולה ויורד במדרגות. זה לא המזקקות, לא האוטומציה ולא המכונות".

לדבריה, רבות מהעסקאות נולדות ממערכות יחסים של שנים. "שואלים אותי איפה אני גרה. אני גרה בשדה התעופה, למרות שיש לי בית ברמת השרון", אמרה בחיוך. "אני מכירה את האנשים שעמם אני עובדת על פני שנים, את הילדים שלהם, את הנשים שלהם, את המאהבות שלהם לפעמים, את כל הדינמיקה המשפחתית".

כדוגמה סיפרה על עסקה בברזיל, לפני שנים רבות, שבה לא הצליחה לאתר את כל המניות הנדרשות לחתימה, עד שלבסוף התברר שמי שמחזיקה באותן חסרות הייתה המאהבת. אמרתי למי שסיפר לי על כך: "אדאג שלא יידעו מכך. בסוף הכל מתחיל ונגמר באנשים. זה לא מכונה, זה לא דוח אקסל. אם אנהל חברה לפי הדוחות הכספיים, זה כמו לנהוג ברכב דרך המראה האחורית. אני צריכה להסתכל קדימה".

"אף אחד לא מחכה לישראלים"

על ההזדמנויות בשווקים בעולם אמרה כי תורפז מתמקדת כיום בבניית דריסת רגל משמעותית בצפון, מרכז ודרום אמריקה ובאסיה, ובוחנת גם את אפריקה. "אלה שווקים מתפתחים, וכשרמת החיים עולה, עולה גם הצריכה", אמרה. לעומת זאת, את המזרח התיכון היא אינה מתכננת לפצח בקרוב: "כרגע העולם עצבני, השווקים עצבניים, וכשיש חוסר שקט, אתה לא מכניס את הראש לגוב האריות".

לדבריה, הפעילות בישראל מהווה קצת פחות מ-7% מפעילות החברה. "נשמח ששטראוס יקחו אותנו כספק", אמרה. "אנחנו מספקים ליונילוור ולנסקפה בעולם, ומגלים שהתמצית, בסוף, מגיעה גם לישראל. זה מצחיק, אבל זה חלק מהתהליך".

על השוק המקומי ערב הבחירות אמרה: "אני מקווה שהמצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב, כי אין לנו מדינה אחרת. ובחו"ל לא רוצים אותנו, אל תתבלבלו. אף אחד לא מחכה לישראלים". לדבריה, "זה הבית שלנו. אם לא נדע לשמור על הבית שלנו, לא יהיה לנו בית".

כהן חזון הדגישה את היתרונות שישנם בישראל: "יש לנו תל"ג לנפש מטורף, יכולות טכנולוגיות יוצאות דופן ואזרחים נהדרים. תסתכלו איך אנשים נרתמו אחרי 7 באוקטובר. יש מחלוקות, שאותן אני לא אוהבת. אבל המחלוקות שלנו עם הזרים לא יהיו פשוטות יותר. ושם תמיד נהיה זרים. אנחנו גאים להיות חברה ישראלית".

כשנשאלה עד כמה זהותה של החברה כישראלית מקשה כיום על עשיית עסקים בעולם, השיבה כהן חזון: "יש את הרעש בתקשורת ובמדיה, ויש את אנשי העסקים. הם עושים את מה שנכון לעסק שלהם". לדבריה, תורפז רוכשת חברות מקומיות ומשאירה להן את זהותן: "We think global, we act local. לחברה פולנית שקונה חברה פולנית מקומית, לא מעניין אם הבעלים יהודי או לא, ישראלי או לא".

לסיום, נשאלה כהן חזון מהיכן היא שואבת את האומץ להתמודד עם סיכונים. "הביטחון אצלי מגיע מהבית. קיבלתי זוג הורים שאין כמותם בעולם, זכיתי בכרטיס המנצח. וזכיתי פעם שנייה כשבחרתי בבעל שמאפשר לי לעשות את כל מה שאני עושה. אם הייתי יכולה, הייתי מתחתנת איתו מחדש".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס