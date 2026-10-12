מו"ל גלובס, אלונה בר און, פתחה הבוקר (ב') את כנס "משקיעות הדור הבא" של גלובס, בשיתוף הפניקס, בנק לאומי ושטראוס שמתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והציגה נתונים מעודדים מדוח של חברת המחקר מקינזי על חלקן של נשים בשליטה בהון הפיננסי.

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"הופתעתי לטובה", ציינה. "כאשר בחנו את שיעור הנשים שיש להן לפחות 100 אלף דולר כנכסים להשקעה, ב-2018 הוא עמד על 32% בעולם, ב-2023 על 34%, וההערכה היא שבשנת 2030 השיעור יעמוד על 39%". המקרה המעניין ביותר הוא של אירופה: "משליש מהנשים בשנת 2018 אנחנו צפויים להגיע ל-47% בשנת 2030, וזו קפיצה משוגעת".

הדוח בחן גם את הביטחון של נשים באירופה בקבלת החלטות פיננסיות - כאן עמד הנתון על 45% ב-2018, ועלה ל-67% בשנת 2023, "כלומר האמון של נשים בהחלטות שלהן רשם זינוק של 22% בחמש שנים. זו אחת הסיבות שהגענו לאפשרות לקיים כנס כזה, קיווינו לזה שנים".

"רואים שינוי"

בר און התייחסה בדבריה לקהל, וסיפרה כי "יש כאן נשים שאל חלקן נשאתי עיניי במהלך הקריירה שלי, והן היו הדוגמאות שעמדו לעיניי כשהייתי צריכה לקבל מספיק ביטחון כדי לפעול. חלק מהנשים פה הן יחידות בתעשייה שלהן. הן נלחמות בתוך תעשיות גבריות, וצריכות לקבל המון ביטחון בקבלת החלטות".

עוד היא ציינה כי "יש כאן היום בקהל כמות מרשימה של נשים שבאות לדבר, וזה לא תמיד היה ככה. כשבניתי את הקריירה שלי במשרד מיזוגים ורכישות לא היו נשים לידי במשרד, הייתי צריכה ללכת למשחקי כדורגל שלא עניינו אותי כי רציתי חיים חברתיים.

"במהלך הדרך עברתי לעבוד מול בנק לאומי וגליה מאור, ופתאום ראיתי עולם אחר ודיברו איתי על דברים אחרים. זה היה מדהים. אנחנו לא מספיק בהרבה מקומות, אבל כן רואים שינוי. יחד עם הנתונים שהצגתי, אלה דברים שמראים שאנחנו בתוך המגמה".

איחולי תשואה דו ספרתית

בדבריה הזכירה בר און את סקר ההשקעות שערך גלובס לקראת הכנס, ובחן מה חושבות נשים על נושאים בולטים בתחום, ואז הציגה את שיעורי הנשים בגלובס - אם ב-2017 נשים היוו רק שליש מהבעלות, מאז 2018 מדובר ב-100%. שיעור הנשים בהנהלה הבכירה עומד כיום על כ-70%, והן מהוות 60% מהעשירייה הראשונה בגובה השכר. גם בפלטפורמות גלובס גדל מאוד שיעור הנשים - בוועידות ובכנסים, בטורי הדעה ובפרויקט 40 עד 40.

"אלה השנים שגלובס עבר לרווחיות, אחרי מהפך תוכני ופיננסי משמעותי, והוא מוביל במספר הצפיות באתר לעומת שני המתחרים", ציינה בר און. "אנחנו מאמינים ביותר עובדות ופחות דעות, יותר סימני שאלה ופחות סימני קריאה. זו אנרגיה קצת אחרת, ויש לה ביקוש - לא רק בקרב נשים. עדיין רוב הקהל שלנו מורכב מגברים, אך נשמח שזה ישתנה".

הגישה של גלובס, הדגישה בר און, היא ש"דעתנו לא עדיפה על דעתם של אחרים, אנחנו עושים את התיווך, אנחנו לא שוט ולא להקת מעודדים".

בכל כנס של גלובס מציגה בר און את הגיוון המגדרי של הדוברים, הפעם, מתוך 14 מדובר ב-100% נשים - "לא בגלל אפליה מתקנת, אלא כי הן מביאות את המידע והידע הכי טוב שאפשר להשיג".

לסיכום דיברה בר און על חשיבות הידע הפיננסי, שנרכש בין היתר על ידי עיתונות כלכלית - ולכן כל המשתתפות קיבלו חודש חינם של מנוי דיגיטלי לגלובס - ואיחלה "תשואה דו ספרתית לכולן".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס