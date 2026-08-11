התחרות על כרטיס האשראי הראשון שהצרכן הישראלי ישלוף מהארנק, בעיקר לפני טיסות וחופשות, שוב מתחממת: מחר (ד') יושק רשמית SuperFly - המועדון וכרטיס האשראי המשותף לרמי לוי , ישראייר וישראכרט , שהוכרז לפני קצת יותר מחודשיים. לוי מחזיק ב-72% מהמועדון, ישראכרט ב-18%, וישראייר ב-10%.

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כדי לייצר תנופה ראשונית בשוק, המועדון נכנס לשוק עם מבצע הצטרפות אגרסיבי. כך, 10,000 הלקוחות החדשים הראשונים יהיו זכאים לכרטיס טיסה בחינם לאחד מעשרות היעדים של ישראייר באירופה, למעט לונדון, כולל מיסי נמל ומזוודה קטנה אישית. לאחר סיום המבצע יקבלו מצטרפים חדשים לכרטיס הרגיל 100 נקודות, המוצגות כשוות-ערך ל-100 דולר, ומצטרפים לכרטיס הפרמיום יקבלו 120 נקודות בשווי 120 דולר.

הטבת הטיסה הפכה לנפוצה בנוף הנוכחי: בחודש האחרון יצא פליי קארד של אל על במבצע של כרטיסי טיסה מתנה למצטרפים חדשים בכפוף להיקף רכישות, בעוד SKYMAX הציע כרטיס טיסה הלוך ושוב למצטרפים שעמדו ביעדי שימוש חודשיים. ב-FlyAll של כאל הציעו מבצעים ליעדים רחוקים במחירים מוזלים.

צבירת כסף לטיסות והטבות בסופר

ומה הצעת הערך המרכזית של הכרטיס עצמו? הקניות השוטפות מאפשרות לצבור כסף למימוש בטיסות ובחבילות נופש של ישראייר. בכרטיס הבסיס ייצבר דולר אחד על כל 500 שקל של רכישות, ואילו בכרטיסי הפרימיום היחס יעמוד על דולר אחד לכל 333 שקל. רכישות בישראייר יאפשרו צבירה מואצת של 30%, ובחלק מהכרטיסים תינתן גם צבירה מואצת של עד 25% ברכישות במטבע חוץ, בהתאם לסוג הכרטיס.

בניגוד למתחרים הישירים, ב-SuperFly המשוואה כוללת רכיב נוסף: רשת קמעונאות גדולה. לצד הצבירה בעולם התיירות, חברי המועדון יקבלו הטבות ברשת הסופרמרקטים של רמי לוי, ברמי לוי תקשורת ובאתרי המכירות של הקבוצה.

כיום מחזיקים בכרטיס האשראי של רמי לוי כ-183 אלף לקוחות, והמטרה היא כמובן להגדיל את המספר הזה.

טלטלה בשוק

ברקע ההשקה העכשווית ניצבת הטלטלה שחווה השוק מאז חודש מרץ האחרון, אז עבר פליי קארד של אל על מכאל לישראכרט. נכון לחודש יוני החזיק המועדון בכ-550 אלף כרטיסים, והמעבר הוביל את כאל להשיק במהירות את FlyAll בשיתוף איסתא. פחות משבועיים לאחר ההשקה דיווחה כאל על 50 אלף מצטרפים, ובאמצע יולי כבר דובר על כ-100 אלף לקוחות.

המחיר שמשלמות חברות האשראי כדי לצבור מעמד בתחום אינו קטן. ישראכרט, למשל, העריכה כי ההסכם לעשר שנים עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על צפוי להקטין את רווחיה ב-2026 ב-110-150 מיליון שקל לפני מס, בין היתר בשל העלויות הכרוכות בגיוס והעברת הלקוחות, כאשר בחברה בונים על כך שהפעילות תהפוך למנוע רווח משמעותי בהמשך.

כאן נמצא גם אחד ההיבטים המעניינים בהשקת SuperFly: ישראכרט פועלת למעשה במקביל עם שתי חברות תעופה ישראליות, אל על וישראייר. בנוסף היא גם השיקה פלטפורמה עצמאית בשם TimeOff, המרכזת שירותי תיירות ובהם טיסות, מלונות, ביטוח, אטרקציות ו-eSIM.