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החופש הגדול בעיצומו, וההוצאות בענף התיירות והנסיעות מזנקות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מראים נסיקה חדה בכל מה שקשור להוצאות על פעילויות משפחתיות

נבו שפיר 10:35
חופשה / אילוסטרציה: Shutterstock, Shutterstock
חופשה / אילוסטרציה: Shutterstock, Shutterstock

שיא החופש הגדול מורגש היטב בכרטיסי האשראי: בשבוע האחרון הישראלים הוציאו יותר על חופשות, מסעדות ובילויים, ופחות על קניות בחנויות. אחרי השבוע של ט"ו באב, שבו נרשמה עלייה ברכישות אופנה, תכשיטים ומתנות - התמונה התהפכה, ומרבית ענפי הקמעונאות רשמו ירידות מתונות; כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

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יום הקניות החזק ביותר השבוע היה יום שני. את העליות הוביל ענף התיירות והנסיעות, שבו מחזור הקניות גדל ב־14% לעומת השבוע הקודם. מספר העסקאות עלה ב־8%, ובמקביל גדלה הקנייה הממוצעת בכ־5% ל־2,443 שקל.

עלייה חדה אף יותר נרשמה בתיירות הפנים: מחזור הקניות בבתי המלון זינק ב־30% בתוך שבוע. מספר העסקאות עלה ב־10%, ואילו גובה העסקה הממוצעת טיפס ב־18% והגיע ל־1,153 שקל. גם בתי הקפה והמסעדות המשיכו ליהנות מחופשת הקיץ, עם עלייה של כ־2% במחזורי הקניות.

מנגד, בענפי הקמעונאות נרשמו, כאמור, ירידות לאחר העליות של השבוע שקדם לכך. ענף האופנה, ההלבשה וההנעלה ירד ב־4% לעומת השבוע הקודם, לאחר הזינוק שנרשם סביב ט"ו באב. גם ענפי החשמל והאלקטרוניקה ירדו בכ־4%, בעוד שבענף המחשבים נרשמה ירידה מתונה יותר של כ־1%.

יוצאי דופן היו הענפים הקשורים לבית; חומרי הבניין, הקרמיקה והכלים הסניטריים וכן ענף עיצוב הבית, שרשמו עליות דו־ספרתיות של יותר מ־10%. בפניקס גמא קושרים את הנתונים לתקופת הקיץ, שבה מתרכזים מעברי דירה ושיפוצים רבים.

"בשיאה של חופשת הקיץ אנחנו רואים שהציבור מחפש מקומות לחוויות ובילויים עם המשפחה והילדים", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "לאור הירידה במתיחות הביטחונית באזור, רואים מגמה מובהקת של עלייה בהזמנת טיסות וחופשות לחו"ל וגם בבתי המלון בישראל".