פיטורים של מעל עשרת אלפים עובדים הוכרזו רק השבוע

תוך שלושה ימים בלבד הודיעו ארבע חברות גדולות ברחבי העולם על תוכניות דרמטיות לקיצוץ משרות.

מדובר בענקית המסחר המקוון eBay, הבנק הבריטי ברקליס, חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס ויצרנית הרכב השוודית וולוו שיקצצות יחד כ־12 אלף משרות.

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ההודעות מגיעות מענפים שונים ובנסיבות שונות, אבל הן מציפות מחדש את השאלה מה קורה לשוק העבודה העולמי: האם חברות פשוט מתמודדות עם לחץ עסקי, או שהן משנות את מבנה כוח האדם שלהן באופן עמוק יותר, בין היתר בעקבות התקדמות האוטומציה והבינה המלאכותית?

הקיצוץ הגדול ביותר שעליו הוכרז השבוע מגיע מברקליס. הבנק הבריטי הודיע ביום חמישי על תוכנית לצמצום כ־5,000 משרות, כ־5% מכוח העבודה שלו, עד סוף השנה. לפי רויטרס, כ־60% מהקיצוצים צפויים לפגוע בתפקידי תמיכה, ובהם מפתחי תוכנה. הבנק ציין כי הוא משתמש בטכנולוגיה, לרבות AI, כדי להפחית עלויות ולשפר את התשואה על פעילותו. ההודעה נמסרה לצד פרסום תוצאות הרבעון השלישי, שבו הרווח לפני מס הסתכם ב־2.3 מיליארד ליש״ט, עלייה לעומת השנה הקודמת, אך מתחת לתחזיות האנליסטים.

נסיבות משתנות

ביום שישי הצטרפה אמריקן אקספרס למגמה והודיעה על קיצוץ של כ־3,500 משרות, כ־5% מכוח העבודה העולמי שלה. ההודעה בולטת במיוחד משום שהגיעה לצד תוצאות רבעוניות חזקות: הרווח הנקי של החברה עלה ב־28% והגיע ל־3.71 מיליארד דולר. החברה הסבירה כי מטרת המהלך היא לשפר את היעילות הארגונית ולהפוך אותה לגמישה יותר, ולא הגיבה להיחלשות בפעילות העסקית. הכנסותיה ברבעון עלו ב־9% ל־20.1 מיליארד דולר.

גם eBay הודיעה השבוע על קיצוץ של כ־1,000 משרות, כ־9% מכוח העבודה שלה. לפי מזכר פנימי של המנכ״ל ג'יימי יאנונה, המהלך נועד לפשט את מבנה החברה ולהפנות משאבים לעסקיה הצומחים ביותר. ההחלטה מגיעה לאחר שהחברה כבר צמצמה כ־800 משרות בפברואר, ובזמן שמנייתה עלתה בכמעט 40% מתחילת השנה.

אצל וולוו התמונה שונה. יצרנית הרכב הודיעה ביום שישי על קיצוץ נוסף של כ־2,500 משרות, בעיקר בשוודיה לאחר שדיווחה על מעבר להפסד תפעולי החברה מתמודדת עם ביקוש לא אחיד למכוניות חשמליות, לחצי מכסים ותנאי שוק מאתגרים בסין.

ארבע ההודעות ממחישות כי אין הסבר יחיד לגל הקיצוצים: בחלק מהחברות מדובר בשינוי מבני ובהיערכות לטכנולוגיות חדשות, ובאחרות מדובר בתגובה ללחצים עסקיים ממשיים. עם זאת, הצטברות ההודעות מרמזת על שינוי עמוק באופן שבו חברות גדולות מגדירות את כוח האדם הדרוש להן בעידן של אוטומציה ובינה מלאכותית.