אחרי שבעה חודשי המתנה: סופרגז נכנסת לשוק הקמעונאי

חברת סופרגז פאוור , מקבוצת אלקו , נכנסת לשוק הקמעונאות של מותגי מוצרי הצריכה הבינלאומיים. לאחר יותר משבעה חודשים של המתנה לאישור העסקה, השלימה החברה את רכישת השליטה בניין (Nine) מוצרי צריכה, יבואנית המותגים וובר (Weber), קולמן (Coleman) ואוני (Ooni), בעסקה בהיקף של כ-30 מיליון שקל.

המהלך צפוי להכניס את ספקית האנרגיה לפעילות רחבה יותר בשוק מטבחי החוץ, הגרילים, הטאבונים וציוד הקמפינג, ולהפוך אותה לשחקנית משמעותית גם בתחום מוצרי הצריכה המבוססים על גז.

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במסגרת העסקה רכשה סופרגז 50% ממניות ניין, כאשר ההסכם כולל גם אופציות שיאפשרו לה להגיע בהמשך לבעלות מלאה. על-פי הדיווחים הכספיים של החברה, התמורה מורכבת מתשלום בסיס של 17.5 מיליון שקל, תמורה מותנית של עד 10 מיליון שקל בכפוף לעמידה ביעדים ותשלום נוסף שייגזר מצמיחה ב-EBITDA לאורך ארבע שנים.

עבור סופרגז, שמזוהה בעיקר עם אספקת גז לבתים ולעסקים, מדובר בהרחבת הפעילות לתחום בעל אופי קמעונאי מובהק. עד היום שיווקו ספקיות הגז בישראל גם מוצרים משלימים, בהם מחממי מים, בלוני גז וגרילים, אבל בדרך-כלל לא באמצעות פורטפוליו משמעותי של מותגים בינלאומיים שהצרכנים מחפשים בשמם. באמצעות ניין מקבלת סופרגז גישה למותגים מבוססים ולמערך הפצה שכבר פועל במאות נקודות מכירה, בין היתר ברשתות הום סנטר, אייס, KSP וריקושט.

לסופרגז עצמה יש כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדיים. השילוב עם ניין עשוי לאפשר לה להציע ללקוחותיה חבילות משולבות של מוצרי גז ואספקת גז, לצד הרחבת המכירות באמצעות רשתות הקמעונאות הקיימות. למשל, לקוח שרוכש גריל גז או מטבח חוץ, יוכל לרכוש במקביל גם פתרון לאספקת הגז הנדרש להפעלתו.

שוק של יותר מחצי מיליארד שקל

העסקה מתבצעת על רקע התרחבות שוק מטבחי החוץ בישראל, שבמרכזו נמצאת קטגוריית הגרילים. על-פי הערכות בענף שהגיעו לגלובס, בישראל נמכרים מדי שנה כ-100 אלף גרילים, בשוק שמגלגל כ-530 מיליון שקל בשנה.

אחד התחומים הצומחים בענף הוא שוק הטאבונים הביתיים, שעדיין נמצא בשלבי חדירה. על-פי הערכות, בשנת 2025 נמכרו בישראל כ-15 אלף טאבונים, כשבשנים האחרונות גובר הביקוש למוצרים המאפשרים הכנת פיצות ומאפים בחצר או במרפסת הבית. בין השחקנים הבולטים בקטגוריה נמצאים נינג'ה (המשווקת בישראל על-ידי שריג), שמציעה טאבונים חשמליים, ואוני, שמתמחה בטאבונים שפועלים על גז.

ניין, שנוסדה בידי שי חביב, פועלת ביבוא ובשיווק מוצרים לבית, לגינה ולקמפינג. לצד מותגי הגרילים והטאבונים, היא מחזיקה בזיכיון היבוא של מוצרי הקמפינג של קולמן.

בעקבות החיבור לסופרגז, החברה מתכננת החברה להרחיב את פעילותה גם לתחום מחממי המים בגז, שבו כבר פועלת סופרגז. בניין מבקשים להגדיל את מגוון המוצרים בקטגוריה ולפתח פתרונות חדשים המשלבים בין מכירת המכשיר לבין אספקת הגז לצרכן.

"השאיפה שלנו לא מסתכמת בהרחבת סל המוצרים, אלא ביצירת חוויית צריכה חדשה בשוק המוצרים מבוססי הגז בישראל", אומר שי חביב, יו"ר ומייסד ניין. "בכוונתנו לפתח קטגוריות חדשות והצעות ערך המשלבות בין אספקת גז למוצרים צורכי גז".

שבעה חודשים לאישור העסקה

סופרגז הודיעה לראשונה על רכישת ניין בסוף מרץ, אולם רק כעת התקבל אישור רשות התחרות שאיפשר את השלמת העסקה. בכך מצטרפת הרכישה לשורה של עסקאות שבהן חלפו חודשים ארוכים בין ההכרזה על ההתקשרות לבין קבלת האישור הרגולטורי, אם כי משך הזמן המדויק של הבדיקה ברשות תלוי במועד הגשת בקשת המיזוג.

באוגוסט האחרון חשף גלובס כי בחינת מיזוגים מורכבים ברשות התחרות עשויה להימשך חודשים ארוכים, ולעתים אף כשנה. לפי נתוני הרשות שהובאו בבדיקת גלובס, בשנת 2025 הוגשו 205 בקשות למיזוגים, כשזמן הטיפול הממוצע עמד על 48 ימים בלבד. ברשות הסבירו אז כי במרבית העסקאות, שאינן מעלות חששות תחרותיים, הטיפול קצר יחסית, בעוד שמיזוגים מורכבים מחייבים בדיקות מעמיקות כדי למנוע פגיעה בתחרות.

מתרחבת במוצרי הצריכה ובחשמל

רכישת ניין היא חלק ממהלך רחב יותר שמוביל מנכ"ל סופרגז פאוור, דניאל ספיר, למיקוד פעילות החברה בשני תחומים מרכזיים: גז בישול (גפ"מ) ואספקת חשמל. בחודשים האחרונים השלימה החברה את מכירת פעילות הגז הטבעי והקוגנרציה שלה לקרן אלומה, בעסקה בהיקף של כ-406 מיליון שקל, לצד צעדים לצמצום החוב והרחבת פעילות הפצת הגז בישראל.

דניאל ספיר, מנכ''ל סופרגז פאוור / צילום: ענבל מרמרי

במקביל, בשבוע שעבר הודיעה סופר פאוור, המוחזקת בידי סופרגז פאוור (65%) ואנלייט (35%), על רכישת פעילות אספקת החשמל של פזגז. התמורה בעסקה עשויה להגיע ל-25 מיליון שקל, והיא צפויה להוסיף לחברה עשרות אלפי לקוחות והכנסות שנתיות של כ-130 מיליון שקל, בכפוף להשלמתה.

"אישור העסקה מהווה נדבך חשוב במיקוד הפעילות של סופרגז פאוור בתחומי הליבה - גפ"מ וחשמל", מסר ספיר. "רכישת השליטה בניין היא חלק מהמהלך להרחבת הפעילות בתחום הגפ"מ, באמצעות העמקת שרשרת הערך ללקוח, הרחבת ערוצי ההפצה והרחבת שוק המוצרים מבוססי גפ"מ שזמינים לקהל הישראלי".