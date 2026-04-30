תמורת 395 מיליון ש': אלומה רוכשת את פעילות הגז הטבעי של סופרגז

חברת סופרגז , שבשליטת אלקו (61%) , מוכרת את פעילות הגז הטבעי שלה לקרן ההשקעות בתשתיות אלומה תמורת כ-395 מיליון שקל. בעקבות המהלך צפויה סופרגז, המנוהלת בידי דניאל ספיר, להכיר ברווח של כ-20 מיליון שקל.

הפעילות הנמכרת כוללת אספקת גז טבעי למפעלי תעשייה בארץ, באמצעות קווי חלוקת גז וגז טבעי דחוס, אספקת גז טבעי דחוס ליותר מ-1,000 אוטובוסים ומשאיות בישראל, וכן ניהול והפעלת תחנות קוגנרציה (לייצור כוח וחום) בהיקף פעיל של כ-33 מגה וואט לצד צבר פרויקטים נספים בהיקף של כ-30 מגה וואט.

במסגרת ההסכם, במועד ההשלמה תשלם אלומה לסופרגז 281 מיליון שקל, לצד תוספת של כ-11 מיליון שקל המהווה את היתרה השלילית של החוב הפיננסי נטו של החברה הנמכרת. יתרת הסכום, 114 מיליון שקל, תשולם על ידי אלומה בתום שנתיים ממועד השלמת העסקה ויובטחו בבטחונות.

במידה והעסקה תושלם סופרגז צפויה לרשום תזרים חיובי של כ-290 מיליון שקל, לצד רווח בסך של כ-20 מיליון שקל. התמורה צפויה לשמש את סופרגז לחיזוק ההון ולצמצום החוב שלה, באמצעות פירעון אשראי שנטלה.

ראשי קרן אלומה, מימין: אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש / צילום: נוי נפתלי

"העסקה מייצרת רווח ותזרים משמעותי"

העסקה של סופרגז מגיעה בצל הניסיונות של החברה, בהובלת המנכ"ל דניאל ספיר, להתמקד בתחומי הליבה, גפ"מ ואספקת חשמל. במסגרתה, חתמה החברה בחודש שעבר על מזכר הבנות לרכישת 50% ממניות חברת ניין (Nine), המייבאת ומשווקת מוצרים מבוססי גז, תמורת כ-30 מיליון שקל במהלך שמרחיב את פעילות סופרגז פאוור בתחום יבוא ושיווק.

ברקע, הביצועים המאכזבים של מניית החברה, אשר נרכשה ב־2019 בידי אלקו של האחים זלקינד מידי קבוצת עזריאלי תמורת 770 מיליון שקל. מניית החברה נסחרת כיום לפי שווי של כ-438 מיליון שקל, לאחר שאיבדה כמחצית משוויה מאז הנפקתה לפני כשש שנים.

לדברי דניאל ספיר, מנכ"ל סופרגז פאוור "העסקה תואמת את אסטרטגיית החברה למיקוד בפעילויות הליבה, שהינן פעילויות מוכוונות לקוח קצה, ושבהן אנו ממוצבים כבר כיום כשחקנים מובילים. העסקה מייצרת עבור סופרגז רווח ותזרים משמעותי, ובכך תביא לחיזוק מבנה ההון, צמצום החוב של החברה ותתמוך בהאצת הצמיחה בפעילויות הליבה".

רכישה משמעותית ראשונה אחרי שני האקזיטים

עבור אלומה, העסקה מגיעה לאחר שבתקפה האחרונה היא הובילה שני מהלכים משמעותיים. לקראת סוף השנה דיווחה הקרן על חתימת הסכם למכירת חברת הפורטפוליו המרכזית שלה, אקסלרה (בה היא מחזיקה 81.6%), תמורת חצי מיליארד שקל, לידי קרן ההשקעות אסנס פרטנרס שמובילות משפחות וייל, יסלזון וליברמן. זאת, לאחר ששבוע קודם לכן, היא דיווחה על הסכם למכירת 38% ממניות חברת אסקו אלומה תמורת 61 מיליון שקל, לידי שותפיה דיסקונט קפיטל ומייסד החברה דני בר משיח.

הקרן בניהולם של אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש, משקיעה בתשתיות בתחומים מגוונים בענפי התקשורת, אנרגיה ואיכות הסביבה (פסולת). נכון להיום, היא מחזיקה בארבע חברות פורטפוליו: אקסלרה (שנמכרת לקרן אסנס), תיבר מתחום מגדלי התקשורת, אסקו מתחום ההתייעלות האנרגטית וחן המקום המטפלת בפסולת. מניות הקרן נסחרות לפי שווי של כ-307 מיליון שקל, נתון נמוך באופן משמעותי משווי הנכסים הנקי של הקרן (NAV) העומד על 468 מיליון שקל.

"עסקה זו מהווה אבן דרך משמעותית עבור קרן אלומה, עם חיזוק משמעותי לזרוע האנרגיה של הקרן באחד מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו", אמר יאיר הירש מנכ"ל קרן אלומה. "אנו רואים בפעילות הנרכשת בסיס איכותי להמשך פיתוח והתרחבות עם תזרים מבוסס ופוטנציאל צמיחה משמעותי, ובכוונתנו להמשיך ולפעול לפיתוח זרוע האנרגיה בקרן, בין היתר באמצעות מהלכים סינרגטיים ומיצוב החברה כשחקן מוביל בשוק האנרגיה בישראל".