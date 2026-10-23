מיזוג ראשון בשוק אספקת החשמל: סופר פאוור רוכשת את פז גז אנרג’י

ספקית החשמל הביתי סופר פאוור רוכשת את המתחרה פז גז אנרג'י, ובכך מצטמצם מספר המתחרות בתחום משבע לשש בלבד. סופר פאוור, הנשלטת בידי סופרגז פאוור (שנשלטת בתורה בידי אלקטרה) ויצרנית האנרגיה הסולארית אנלייט, תשלם תמורת הרכישה עד 25 מיליון שקל. מדובר בסכום נמוך יחסית להכנסה הנוספת שהרכישה צפויה להניב לחברה, המוערכת ב־130 מיליון שקל בשנה. הסיבה לכך היא שהתחום עדיין הפסדי עבור השחקניות בשוק, או לחלופין מתאפיין ברווחיות נמוכה מאוד. זו קונסולידציה ראשונה בשוק רווי יחסית, ואולי לא האחרונה.

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ספקי החשמל הביתיים הם למעשה מתווכים בין יצרני חשמל זול, בעיקר ממקורות אנרגיה מתחדשת, לבין משקי הבית בישראל. ספקי החשמל מקבלים לקוחות מובטחים, ומשקי הבית נהנים מהנחה שטוחה שנעה לרוב בין 5% ל־7%, או מהנחה גבוהה יותר בשעות השפל של צריכת החשמל. כיום, כ־450 אלף משקי בית כבר עברו לספקי חשמל פרטיים, במהלך שמשרד האנרגיה מעודד באופן פעיל. מהצד השני, ספקי החשמל מתקשים להשיג כמות מספקת של חשמל זול למכירה ללקוחותיהם, דבר שמקשה עליהם להיות רווחיים בשלב זה.

"שוק שמחייב יתרון לגודל"

סופר פאוור הודיעה לבורסה ביום חמישי בערב על רכישת פז גז אנרג'י. העסקה כוללת תשלום של 15 מיליון שקל בשלב הראשון, וסכום נוסף של 8-10 מיליון שקל, בהתאם למנגנון התחשבנות שנקבע בין החברות בנוגע להעברת הלקוחות. בסך הכול, התמורה תעמוד על 23-25 מיליון שקל. על פי אותה הודעה, סופר פאוור תגדיל את הכנסותיה מכך ב-130 מיליון שקל בשנה. זאת בנוסף ל-228 מיליון שקל שהיא הכניסה מאספקת חשמל במחצית הראשונה של 2026, כלומר כמעט 500 מיליון שקל בשנה.

מחיר הרכישה, הנמוך מחמישית מההכנסות השנתיות הנוספות הצפויות, משקף ככל הנראה את העובדה שפז גז אנרג'י הפסדית ברמה השנתית, בדומה לכלל השוק. סופרגז פאוור, החברה הרוכשת, דיווחה על EBITDA שלילית (רווח לפני ריבית, מיסים ופחת), בהיקף של מיליון שקל במחצית הראשונה של 2026. עם זאת, מדובר בצמצום ההפסד לעומת 1.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2025.

זה נובע מקושי להכניס חשמל זול שאמור להיות הבסיס להנחה שמשוקפת ללקוחות. כרגע, כלל ספקיות החשמל הפרטיות מתמקדות בהתרחבות וצבירת לקוחות, כאשר ההנחה היא שבהמשך יהיה ניתן להפוך את התחום לרווחי בעזרת רכישת חשמל זול.

כיום, רשות החשמל מאפשרת רק ליצרניות אנרגיה מתחדשת (בעיקר סולארי) למכור את החשמל שלהן לספקי החשמל הפרטיים. במהלך האחרון של רשות החשמל לצמצם את הסבסוד לגגות הסולאריים, גם אלו צפויים להיכנס למאגר הזמין לספקיות החשמל הפרטיות לרכישה. רק בהמשך, ככל הנראה, יתאפשר ליצרני חשמל קונבנציונליים (תחנות כוח מונעות בגז) למכור את החשמל שלהן לספקי חשמל פרטיים במקום לרשת החשמל הכללית.

המהלך יוצר שוק מפולג שנחלק לשלוש שחקניות גדולות ושלוש קטנות. בקבוצת הגדולות נמצאות בזק אנרג'י, של בזק ופאוורג'ן; סלקום אנרג’י, של סלקום ומשק אנרגיה; וסופר פאוור, של אלקטרה ואנלייט. בקבוצת הקטנות נמצאות אמישראגז אנרג'י, הוט אנרג'י ופרטנר פאוור.

שלוש הספקיות הקטנות עשויות להפוך ליעד לרכישה בהמשך, במיוחד נוכח הקושי להרוויח בתחום. למשקי הבית, בכל מקרה, זה משתלם - סופר פאוור הרוכשת מציעה היום את ההנחה השטוחה הכי גבוהה המוצעת לכלל הלקוחות - 6.5% הנחה על מחיר החשמל.

ליאור וידר מ"מכפיל רווח" כתב על העסקה שהיא מהווה "ביסוס ברור של סופר-פאוור כאחת השחקניות האגרסיביות והמובילות בשוק. שוק שמבוסס על מרווחים קטנים מחייב יתרון לגודל, ומה שאנחנו רואים כעת הוא תהליך טבעי של ניקוי הענף משחקנים שלא הצליחו לייצר מסה קריטית של פעילות.

"הרכישה הממוקדת מהווה מהלך אסטרטגי חכם, ומספקת רוח גבית משמעותית ליכולת של החברה למנף את התשתית ואת הסכמי הרכש הקיימים שלה כדי להגדיל הכנסות. אני מעריך שמגמת המיזוגים לא תעצור כאן, והחברות בעלות הכיסים העמוקים שישכילו לרכוש את תיקי הלקוחות של הפורשים, הן אלו שישלטו בשוק החשמל הפרטי בשנים הקרובות".