חובות של כ-14 מיליון שקל: קבוצת המסעדות שמבקשת הקפאת הליכים

קבוצת המסעדות וחיי הלילה אבידן, שבבעלות האחים עידן, רז ומור אבידן, הגישה אתמול (א') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה לעיכוב הליכים זמני למשך 45 ימים, במטרה לגבש הסדר חוב עם נושיה.

הקבוצה, שמפעילה שבעה ברים ומסעדות בתל אביב ובערי המרכז ומעסיקה כ-250 עובדים, צברה חובות בהיקף של כ-13.9 מיליון שקל. במקביל מבקשת הקבוצה להגן על שלושת האחים מפני הליכי גבייה אישיים הנובעים מערבויות שנתנו לחובות החברות.

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בין המקומות שמפעילה הקבוצה נמנים הקונסיירז' בכיכר דיזנגוף בתל אביב, סימפוני ו-YONO בקריית אונו, הריספשן וסיגנצ'ר בגבעתיים, הרמוני בנס ציונה ומלודי בקניון דרורים.

הקבוצה הוקמה על-ידי שלושת האחים אבידן, שנכנסו לעולם חיי הלילה עוד ב-2007 עם פתיחת מועדון המולדת ברחוב ארלוזורוב בתל אביב. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-39.4 מיליון שקל, ובשנת 2025 הן הגיעו לכ-40 מיליון שקל.

על-פי הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין בת-חן טולדנו ואוהד הראל, החובות כוללים כ-11.3 מיליון שקל לנושים המחזיקים בערבויות אישיות של האחים, כ-1.42 מיליון שקל בחובות בדין קדימה לעובדים ולרשויות וכמיליון שקל בחובות המובטחים בשיעבודים. הסכומים אינם כוללים את שכר העובדים לחודש אוקטובר, בסך כ-750 אלף שקל, שטרם שולם, וכן חובות אפשריים נוספים שיתבררו בהמשך.

המסעדה שגררה את הקבוצה להפסדים

בבקשה מתארים האחים אבידן שורה של משברים שהקשו על פעילות הקבוצה בשנים האחרונות - החל ממשבר הקורונה, דרך מלחמת "חרבות ברזל" והפגיעה בתיירות ועד סבבי הלחימה מול איראן. לטענתם, פעילותם של ברים ומסעדות המתבססים על בילוי בשעות הערב והלילה נפגעה במיוחד, שכן בניגוד לעסקי מזון אחרים, לא ניתן היה להסב אותה למשלוחים.

אולם לפי המסמכים, אחת הסיבות המרכזיות למשבר הייתה דווקא התרחבות עסקית שלא הצליחה. באוגוסט 2025 פתחה הקבוצה מסעדת שף ברחוב רוטשילד בתל אביב, בשיתוף השף תומר אגאי, בהשקעה של כמיליון שקל. המסעדה התקשתה להתאושש מהסגירה במהלך המלחמה בפברואר 2026, ובהמשך השף עזב את המקום. לבסוף נסגרה המסעדה, לאחר שהסבה לקבוצה הפסדים מצטברים המוערכים בכ-2.5 מיליון שקל. הפסדים אלה מומנו, לטענת הקבוצה, מכספי הפעילות של יתר המסעדות.

לכך הצטרפה עסקת השקעה שנחתמה באפריל 2025 עם חברת בלוז בראדרס, שהשקיעה 4.5 מיליון שקל בתמורה ל-15% ממניות החברות שנכללו בהסכם. במסגרת העסקה נקבעה התחייבות לפעול לחלוקת רווחים למשקיעה בהיקף של 90 אלף שקל בחודש. לפי הבקשה, תשלומים אלה הכבידו על תזרים המזומנים, ובהמשך הופחתו בהסכמה לכ-30 אלף שקל בחודש.

האירוע שהוביל להגשת הבקשה התרחש בסוף השבוע האחרון, כאשר חברת מקס איט פיננסים, המשמשת גם כגורם מימון וגם כסולקת אשראי של חלק מעסקי הקבוצה, הודיעה כי תמשיך לעכב כספים המגיעים לחברות. לפי הבקשה, מדובר בסכום של יותר מ-600 אלף שקל. בקבוצה טוענים כי עיכוב הכספים מונע מהן לשלם שכר, שכירות ותשלומים לספקים, ומסכן את המשך פעילות המסעדות.

הנושים עלולים לספוג מחיקה של 80% מהחוב

במסגרת הסדר החוב המוצע, מבקשת הקבוצה להמשיך להפעיל את שבע המסעדות הפעילות ולהחזיר לנושים כ-4 מיליון שקל לאורך מספר שנים, מתוך הרווחים העתידיים.

לפי המתווה, הנושים בדין קדימה, ובהם העובדים והרשויות, יקבלו את מלוא החוב בתוך שלוש שנים. לעומתם, נושים המחזיקים בערבויות אישיות של האחים יקבלו 20% מחובם, עד לתקרה כוללת של 2.5 מיליון שקל, ואילו נושים רגילים שאינם מובטחים יקבלו 10% בלבד. לנושים המובטחים מוצע פירעון בהתאם לשווי הבטוחות ולהוראות החוק.

בקבוצה מדגישים כי למרות מצבה הפיננסי, פעילותן של חלק מהמסעדות עדיין רווחית. כך למשל, סימפוני בקריית אונו רשמה בשנת 2025 רווח של כ-1.27 מיליון שקל, ולפי הנתונים שהוגשו לבית המשפט, שבע החברות הפעילות יחד רשמו רווח מצרפי של כ-682 אלף שקל באותה שנה.

"החברות אינן מצויות בקריסה עסקית", נכתב בבקשה. לטענת האחים, הקושי המרכזי הוא תזרימי ונובע ממבנה החוב ומהפסדי העבר. לדבריהם, הסדר החוב יאפשר לשמר את פעילות המסעדות ואת מקומות העבודה של כ-250 העובדים, בעוד שפירוק החברות יפגע הן בנושים והן בעובדים.

בשלב זה מדובר בבקשה שהוגשה לבית המשפט, ולא בהסדר שאושר. הקבוצה מבקשת למנות מנהל הסדר שיפקח על הפעילות ויגבש את המתווה מול הנושים, בתקווה להימנע מסגירת העסקים.