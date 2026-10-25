בעתירה שהגיש תושב נחלת בנימין בתל אביב באמצעות עו"ד יובל גלאון ממשרד עמית פולק מטלון, נקבע כי עיריית תל אביב אינה יכולה לאשר הצבת שולחנות וכיסאות על הכביש ועל המדרכה ללא הליך תכנוני מסודר ושיתוף הציבור.

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את התמונה המוכרת של בילויים ברחובות תל אביב כולנו מזהים עם חסימת הרחוב התוסס בנחלת בנימין (בין הרחובות קלישר למונטיפיורי) והעמדת כיסאות ושולחנות עד השעות הקטנות של הלילה. אך פסק הדין שניתן בבית המשפט לעניינים מינהליים בעיר צפוי לשנות את מהלך הדברים.

השופטת לימור ביבי קיבלה את טיעוניו של עו"ד יובל גלאון, ראש מחלקת משפט מינהלי ותכנון ובנייה במשרד עמית פולק מטלון, שייצג את התושב ובעל הנכס, וקבעה כי מדיניות עיריית תל אביב לאפשר הצבת שולחנות וכיסאות על כל רוחב המדרכה ועל גבי הכביש נגועה בחריגה מסמכות, ודינה להתבטל.

"שינוי ייעוד דה-פקטו"

בית המשפט קבע כי העירייה ביצעה "שינוי ייעוד דה-פקטו" מדרך המיועדת למעבר לשטח בילוי ושהייה, מבלי לעבור את מסלול התכנון הסטטוטורי המחייב שקיפות ושיתוף ציבור.

השופטת ביבי אומנם דחתה את הטענה כי עיריית תל אביב אינה יכולה לסגור את הרחוב לכלי רכב על-ידי רשות התמרור, אך קיבלה את הטענה בנוגע להצבת שולחנות וכיסאות על הכביש ועל שטח המדרכה המיועד למעבר.

לדברי השופטת, פריסת השולחנות והכיסאות על הכבישים ועל שטחי המדרכות המיועדים למעבר משנה את אופי הרחוב לבלי היכר והופכת אותו למעשה למתחם שהייה והתקהלות מתמשך. מהלך כזה, פסקה השופטת, אינו יכול להתבצע "בדלת האחורית" של היתרים נקודתיים, אלא מחייב שינוי ייעוד מלא בתוכנית בניין עיר שבה תינתן לתושבים זכות טיעון.

בפסק הדין צוין כי לעסקים אין "זכות קנויה" או אינטרס הסתמכות מוגן להצבת שולחנות בשטח ציבורי, וכי האינטרס שלהם מוגבל וזמני בלבד.

פסק הדין מחייב את עיריית תל אביב להפסיק באופן מיידי להנפיק היתרים חדשים להצבת שולחנות וכיסאות על הכביש ועל השטח שמיועד למעבר במדרכה, וכן אוסר על העירייה לחדש היתרים קיימים שיפוגו. לגבי ההיתרים שכבר חולקו - תוקפם יפוג לכל המאוחר בתוך שישה חודשים.

העירייה חויבה לשלם לעותר הוצאות משפט בסך 10,000 שקל.

גל עתירות בדרך?

עו"ד יובל גלאון, ראש מחלקת משפט מינהלי ותכנון ובנייה במשרד עמית פולק מטלון, מסר בתגובה: "אני צופה שהפסיקה הזאת תייצר גל עתירות של תושבים שסובלים מאותה בעיה, שיוכלו להסתמך ישירות על הלכה זו כדי לדרוש את ביטול הצבת השולחנות על הכבישים ברחוב מגוריהם.

עו''ד יובל גלאון / צילום: אייל טואג

"פסק הדין מציב גבול ברור לסמכותן של הרשויות המקומיות לשנות את אופיו של המרחב הציבורי באמצעות החלטות מינהליות. הרצון ליצור רחובות תוססים ומתחמי בילוי הוא לגיטימי, אך אינו מצדיק עקיפה של דיני התכנון והבנייה תוך התעלמות מהשלכות המהלך על התושבים.

"חשיבות הפסיקה היא בהבהרה כי גם לרשות מקומית יש גבולות סמכות, וכי קידום אינטרסים מסחריים אינו יכול לבוא על חשבון זכויות התושבים, השקיפות והליכי התכנון שנועדו להבטיח איזון ראוי בין כלל המשתמשים במרחב הציבורי".