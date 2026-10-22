פעיל ימין ישלם 103 אלף שקל לאבי בניהו בשל פרסום לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב חייב את פעיל הימין רן כרמי בוזגלו לשלם לדובר צה"ל לשעבר אבי בניהו 80 אלף שקל בשל פרסום לשון הרע, בתוספת 23,600 שקל שכר-טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

● הוסגר מפורטוגל לישראל: אייל רוזן, החשוד בגניבת מיליונים

● היועמ"שית נגד הממשלה: לא ממצה את האכיפה נגד 110 אלף משתמטים

בוזגלו פרסם שלושה פרסומים נגד בניהו בינואר 2025, בעיצומה של המלחמה, כינה אותו "טינופת" ותהה האם הוא "הלשין (גם) על הלוחם שנעצר בברזיל". הפרסומים היו בתגובה לפרסום של בניהו יום קודם לכן, בו התלונן על התרופפות המשמעות בצה"ל - זאת בעקבות תקיפתו של תת-אלוף (במיל) שלמה כהן באצטדיון כדורגל על-ידי שני לובשי מדים שעל זרועם השמאלית ריבוע בד עליו כתר של מלך והמילה "משיח". הסמל מיוחס במקור לארגון חב"ד. כהן העיר לחיילים והותקף. במקביל לפרסום, בית משפט בברזיל הורה לחקור חייל צה"ל ששהה במדינה בחשד לביצוע פשעי מלחמה ברצועת עזה.

בניהו פרסם את תמונת זרועות לובשי המדים והעביר ביקורת על צה"ל: "לצד ההצלחות הצבאיות החשובות, משהו לא טוב קורה בצה"ל, והפיקוד הבכיר, שבחלקו איבד אוטוריטה ב-7 לדצמבר (כך במקור), לא מצליח להתמודד. וצבא ללא פקודות ומשמעת לא ישרוד", כתב. בתגובה, בוזגלו הפיץ את הפוסט המכפיש בפייסבוק וברשת X.

בוזגלו טען כי הוא לוחם וקצין לשעבר בגולני שנפצע באורח אנוש וחילץ פצועים. עוד הוא טען כי מדובר בתביעת השתקה קנטרנית שנועדה להליך אימים.

בית המשפט: תביעת השתקה? להפך

השופט אביים ברקאי מבית משפט השלום בתל אביב פסק אתמול (ד') כי לא מדובר בתביעת השתקה, אלא להפך. "דווקא סדרת הפרסומים של הנתבע, בשלושה פרסומים ובשתי רשתות חברתיות, עלולה להשתיק ולהרחיק שיח חופשי בארצנו", קבע.

השופט הוסיף כי "בהחלט אפשר שאדם סביר - אשר נחשף להשתלחות הנתבע בתובע בשלושה פרסומים ובשתי רשתות חברתיות - יסכור את פיו וינצור את לשונו, פן יהפוך למרמס על-ידי הנתבע".

בית המשפט קבע כי השאלה האם בניהו "הלשין על הלוחם שנעצר בברזיל" היא הוצאת לשון הרע. לדבריו, "הקורא הסביר מבין שאין ספק שהתובע יפעל להלשנה ולפגיעה בלובשי המדים שצולמו. המסר ברור וחד-משמעי - התובע כבר הלשין על לובשי המדים, אפשר שהוא גם גרם לנזק ללוחם צה"ל שנעצר בברזיל".

השופט ברקאי התייחס לתקופה שהדברים פורסמו. נקבע כי בתקופת המלחמה המתמשכת, הצגתו של בניהו כמי שמסגיר חיילים היא טענה לפגיעה בביטחון המדינה.

בית המשפט גם קבע כי בוזגלו לא פעל בתום-לב בפרסומים, וכי לא עומדות לו ההגנות בחוק.

במקביל נקבע כי הכינוי "טינופת" הוא כינוי מכוער, אך אינו בגדר הוצאת לשון הרע. "הכינוי המכוער 'טינופת' - בו בחר הנתבע להשתמש כשהוא מפיץ ברבים את תמונת לובשי המדים, תוך שהוא מלין על התובע שעשה כן - אינו, בנסיבות העניין, משום הוצאת לשון הרע", ציין השופט.

את בניהו יצגו עורכי הדין איל רוזובסקי ותומר פוקס. את בוזגלו ייצג עו"ד איתמר ברקאי.