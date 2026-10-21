היועמ"שית נגד הממשלה: לא ממצה את האכיפה נגד 110 אלף משתמטים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה הערב לבג"ץ כי ההשתמטות מצה"ל התרחבה ועלתה להיקף של 110 אלף חבי גיוס שמפרים את החוק, מתוכם כ-60% נמנים עם בני הציבור החרדי שגיוסם נדחה או הוקפא בעבר, וכ-21% נוספים הם בני הציבור החרדי על פי הערכות סטטיסטיות.

לטענתה, "המדינה אינה ממצה את כלי האכיפה וכדי להיאבק בתופעת ההשתמטות הוצע כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים". זאת בהמשך לקביעת בג"ץ בנושא.

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בהודעה פורט כי בשנים 2024-2025, מתוך 79,835 זימונים שנשלחו לבני שני שנתוני הגיוס, רק 11,283 התייצבו ו־4,026 חוילו. לעומת זאת, 48,278 הוכרזו כמשתמטים, ו־18,952 מצויים תחת מעמד "צו 12" Pשלב ביניים שבו המלש"ב כבר קיבל צו גיוס סופי, אך טרם הוכרז רשמית כמשתמט).

מגמת עלייה חלקית נרשמה בשנת הגיוס 2025: התגייסו 4,298 בני הציבור החרדי (עלייה של 65% לעומת אשתקד), אך המדינה מבהירה כי נתון זה עדיין רחוק מלהלום את צרכי הצבא ואת ערך השוויון.

"פגיעה ממשית באכיפה האפקטיבית"

בהודעה מפורטים הצעדים שננקטו עד כה לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים, לצד המהלכים שטרם קודמו. ההטבות בתשלום לארנונה טרם נשללו מאחר והממשלה לא מקדמת זאת.

בהיעדר שר פנים מכהן, נכתב, נדרשת החלטת ממשלה להעברת הסמכויות לראש הממשלה או לשר אחר. מזכיר הממשלה לא קידם את הצעת המחליטים שהוכנה, ולכן הנושא עוד תקוע. באשר להנחות בסבסוד מעונות יום החל משנת הלימודים תשפ"ז (אוגוסט 2026) נקבע תנאי סף. הגשת הבקשה נחסמת מראש במערכת למי שאחד מההורים מוגדר כמשתמט. נכון לאוקטובר 2026, נחסמו 730 בקשות. בנוסף, השרים טרם פעלו לתיקון צווים לשלילת ההנחות בתחבורה הציבורית. נכתב כי ועדת המחירים המליצה לשלול את ההנחות ממשתמטים.

היועמ"שית מבהירה כי מאמצי האכיפה הנוכחיים רחוקים ממיצוי ומבקשת מבית המשפט מתן הוראות אופרטיביות נוספות מצד בג"ץ כדי לחייב את שרי הממשלה לקדם את שלילת ההטבות הכלכליות. "המצב הנוכחי אינו עולה בקנה אחד עם המצופה מהמדינה בהיבטי האכיפה ומהווה פגיעה ממשית באכיפה האפקטיבית, כתוצאה מאכיפה לא שוויונית ואכיפת יתר כלפי המגזרים האחרים", נכתב בבקשה.