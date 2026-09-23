כמה באמת עולה אי גיוס החרדים? המשרוקית מתקנת את עצמה

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: העלות החודשית של אי גיוס החרדים מגיעה ל־1,420 שקל לכל משפחה עובדת מה לא נכון:

החישוב מתבסס על נתון שכולל לא רק את אי גיוס החרדים, אלא גם את אי השתלבותם בשוק העבודה

במקום לבחון את העלות למשפחה עובדת, נבחנה העלות רק למשפחות מארבעת העשירונים העליונים של משקי הבית היהודים הלא־חרדים

הנתון הנכון קטן פי עשרה - ועומד על 144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת הציון: לא נכון

צריך לבדוק גם את הבודקים. לפני מספר חודשים פרסמנו כאן בדיקה על אמירה של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לפיה "כל משפחה עובדת בארץ משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות". עשינו חישוב, הערכנו שמדובר בכ־1,420 שקל בחודש - ונתנו לאמירה ציון "נכון" (בהתאם להגדרת הציונים של המשרוקית, לפיה אמירה שנכונה ברובה תקבל את הציון "נכון").

אלא שלאחרונה פנה אלינו ח"כ יצחק פינדרוס וביקש להצביע על בעייתיות בחישוב שערכנו. עברנו שוב על המספרים - וגילינו שאכן טעינו. אז מה עושים? אין שאלה - מתקנים.

● האם משפחה חרדית לוקחת מהקופה הציבורית יותר משהיא תורמת לה?

● לחרדים יש כוח כלכלי שיכול לזעזע את המשק? בדקנו את המספרים

נסביר את הטעות. אנחנו מצאנו במחקר שפורסם במכון הישראלי לדמוקרטיה את הנתון לפיו שווי סבסוד עלות הביטחון עבור החברה החרדית עומד על 14.9 מיליארד שקל. בעצת מומחה, חילקנו את הסכום הזה לארבעת העשירונים העליונים, שלפי מחקר של פורום קהלת הם אלה שמשלמים יותר מסים מאשר מקבלים בחזרה מהמדינה. כך קיבלנו את המספר 1,420 שקל בחודש.

איפה הבעיה? יש שתיים. הראשונה היא שעל־פי האמירה של לפיד, היינו אמורים לבדוק את העלות של אי גיוס החרדים. אלא שהמספר שלקחנו - 14.9 מיליארד שקל - לא כולל רק את אי הגיוס של החרדים, אלא גם עלויות הנגרמות מאי השתלבות של החרדים בשוק העבודה - משתנה שאינו רלוונטי לענייננו.

הבעיה השנייה היא שבעוד שלפיד דיבר על "כל משפחה עובדת", אנחנו לקחנו בחישוב קבוצה מצומצמת בהרבה - רק את ארבעת העשירונים העליונים בקרב יהודים לא־חרדים. המשמעות היא שהנתון שקיבלנו לא עונה על השאלה ממנה יצאנו: כמה עולה אי גיוס החרדים למשפחה עובדת?

עד כאן הטעויות - וכעת לתיקון. פנינו לחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה שפרסמו את המחקר עליו התבססנו, גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך, וביקשנו מהם להבין מה הנתון הנכון שעליו צריך להסתכל. הם הסבירו לנו, על סמך המחקר שלהם, שהמחיר הישיר של אי גיוס החרדים עומד על 3.8 מיליארד שקל בשנה, כאשר חלק (1.4 מיליארד שקל) הוא תוצאה של הפטור לנשים החרדיות, והשאר מתחלק בין עלות ההשתמטות של הגברים (1.9 מיליארד שקל) והיעדר שירות מילואים (500 מיליון שקל).

וכמה זה יוצא למשפחה עובדת? נחלק את אותם 3.8 מיליארד שקל במספר המשפחות העובדות, שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסתכמות בכ־2.2 מיליון שקל (לפי הגדרה של משקי בית עם לפחות מפרנס אחד). והתוצאה: עלות אי הגיוס של החרדים עולה 144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת. כלומר, הנתון האמיתי קטן פי עשרה מהמספר השגוי שפרסמנו במקור. 

השורה התחתונה: דברי המשרוקית לא נכונים. עלות אי הגיוס של חרדים מסתכמת ב־144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת - ולא ב־1,420 שקל. אנחנו מתנצלים בפני הקוראים על הטעות ומודים לח"כ יצחק פינדרוס על התיקון.