כמה באמת עולה אי גיוס החרדים? המשרוקית מתקנת את עצמה

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: העלות החודשית של אי גיוס החרדים מגיעה ל־1,420 שקל לכל משפחה עובדת
מה לא נכון:
החישוב מתבסס על נתון שכולל לא רק את אי גיוס החרדים, אלא גם את אי השתלבותם בשוק העבודה
במקום לבחון את העלות למשפחה עובדת, נבחנה העלות רק למשפחות מארבעת העשירונים העליונים של משקי הבית היהודים הלא־חרדים
הנתון הנכון קטן פי עשרה - ועומד על 144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת
הציון: לא נכון
צריך לבדוק גם את הבודקים. לפני מספר חודשים פרסמנו כאן בדיקה על אמירה של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לפיה "כל משפחה עובדת בארץ משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות". עשינו חישוב, הערכנו שמדובר בכ־1,420 שקל בחודש - ונתנו לאמירה ציון "נכון" (בהתאם להגדרת הציונים של המשרוקית, לפיה אמירה שנכונה ברובה תקבל את הציון "נכון").
אלא שלאחרונה פנה אלינו ח"כ יצחק פינדרוס וביקש להצביע על בעייתיות בחישוב שערכנו. עברנו שוב על המספרים - וגילינו שאכן טעינו. אז מה עושים? אין שאלה - מתקנים.
● האם משפחה חרדית לוקחת מהקופה הציבורית יותר משהיא תורמת לה?
● לחרדים יש כוח כלכלי שיכול לזעזע את המשק? בדקנו את המספרים
נסביר את הטעות. אנחנו מצאנו במחקר שפורסם במכון הישראלי לדמוקרטיה את הנתון לפיו שווי סבסוד עלות הביטחון עבור החברה החרדית עומד על 14.9 מיליארד שקל. בעצת מומחה, חילקנו את הסכום הזה לארבעת העשירונים העליונים, שלפי מחקר של פורום קהלת הם אלה שמשלמים יותר מסים מאשר מקבלים בחזרה מהמדינה. כך קיבלנו את המספר 1,420 שקל בחודש.
איפה הבעיה? יש שתיים. הראשונה היא שעל־פי האמירה של לפיד, היינו אמורים לבדוק את העלות של אי גיוס החרדים. אלא שהמספר שלקחנו - 14.9 מיליארד שקל - לא כולל רק את אי הגיוס של החרדים, אלא גם עלויות הנגרמות מאי השתלבות של החרדים בשוק העבודה - משתנה שאינו רלוונטי לענייננו.
הבעיה השנייה היא שבעוד שלפיד דיבר על "כל משפחה עובדת", אנחנו לקחנו בחישוב קבוצה מצומצמת בהרבה - רק את ארבעת העשירונים העליונים בקרב יהודים לא־חרדים. המשמעות היא שהנתון שקיבלנו לא עונה על השאלה ממנה יצאנו: כמה עולה אי גיוס החרדים למשפחה עובדת?
עד כאן הטעויות - וכעת לתיקון. פנינו לחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה שפרסמו את המחקר עליו התבססנו, גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך, וביקשנו מהם להבין מה הנתון הנכון שעליו צריך להסתכל. הם הסבירו לנו, על סמך המחקר שלהם, שהמחיר הישיר של אי גיוס החרדים עומד על 3.8 מיליארד שקל בשנה, כאשר חלק (1.4 מיליארד שקל) הוא תוצאה של הפטור לנשים החרדיות, והשאר מתחלק בין עלות ההשתמטות של הגברים (1.9 מיליארד שקל) והיעדר שירות מילואים (500 מיליון שקל).
וכמה זה יוצא למשפחה עובדת? נחלק את אותם 3.8 מיליארד שקל במספר המשפחות העובדות, שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסתכמות בכ־2.2 מיליון שקל (לפי הגדרה של משקי בית עם לפחות מפרנס אחד). והתוצאה: עלות אי הגיוס של החרדים עולה 144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת. כלומר, הנתון האמיתי קטן פי עשרה מהמספר השגוי שפרסמנו במקור.
השורה התחתונה: דברי המשרוקית לא נכונים. עלות אי הגיוס של חרדים מסתכמת ב־144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת - ולא ב־1,420 שקל. אנחנו מתנצלים בפני הקוראים על הטעות ומודים לח"כ יצחק פינדרוס על התיקון.
לבדיקה המלאה לחצו כאן
ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען בראיון לגל"צ: "צריך לזכור, כל אזרח ישראלי צריך לדעת - כל משפחה עובדת בארץ משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות. זה מה שעולה ההשתמטות לכל משפחה ישראלית עובדת, 1,700 שקל". האם זה אכן המצב?
כשפנינו ליאיר לפיד במקור לא קיבלנו ממנו אסמכתאות לנתון בו נקב. במכון הישראלי לדמוקרטיה פורסם מחקר מאת גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך, שעסק בעלות סבסוד החרדים בזמן מלחמה. המחקר מציע, מעבר לעלויות הגלויות - כלומר, העלות התקציבית הישירה - גם את העלויות הסמויות, המתוארות כך: "עלויות אלה כוללות את 'המס הסמוי' המוטל על המשרתים והמשרתות בחובה ובמילואים, כגון תשלום חסר בתקופת שירות".
במחקר נכתב: "הסבסוד הבין־מגזרי הכולל של הקבוצה היהודית הלא חרדית את הקבוצה החרדית בעלות הביטחון הצבאי עומד על סך של כ־14.9 מיליארד ש"ח, הכולל שני מרכיבים: (1) הסבסוד בתקציב הביטחון הצבאי הגלוי: 11.2 מיליארד ש"ח. (2) הסבסוד בעלות הביטחון הצבאי הסמויה: 3.8 מיליארד ש"ח".
מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה נמסרה לנו הרחבה: "מן המחקר 'חרדים לביטחון' של החוקרים גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך עולה שסבסוד עלות הביטחון לחרדים עומד על 14.9 מיליארד שקל לשנה. אך סבסוד זו מחולק במחקר לעלות גלויה (תקציב הביטחון) ולעלות סמויה ('מחיר השירות' למשרתים בסדיר ובמילואים). העלות הגלויה מהווה שלושה רבעים מעלות הביטחון והסבסוד של חרדים בה הינו תוצאה של היעדר תעסוקה ורמת הכנסה נמוכה שמביאים למיסוי נמוך שלהם ולא ההשתמטות משירות צבאי. העלות הסמויה שמהווה 'רק' רבע מהסבסוד נובע מהעלות הסמויה של השירות למשרתים ועלות זו היא המחיר הישיר של ההשתמטות. משקלה עומד על 3.8 מיליארד שקל לשנה כאשר חלק (1.4 מיליארד) הינו תוצאה של הפטור לנשים החרדיות והשאר מתחלק בין עלות ההשתמטות של הגברים (1.9 מיליארד) וההשתמטות ממילואים (500 מיליון)" (ההדגשה במקור).
כלומר, לפי המחקר ולפי ההבהרה מטעם המכון, העלות אותה עלינו לבדוק היא זו של 3.8 מיליארד שקל בשנה. אותה יש לחלק במספר משקי הבית הרלוונטיים, ולאחר מכן לחלק ב-12 כדי לקבל את העלות החודשית עליה דיבר לפיד.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ב-2024 היו בישראל 2.198 מיליון משקי בית עם לפחות מועסק אחד. אם נחלק ביניהם שווה בשווה את אותם 3.8 מיליארדים לשנה, נקבל 144 שקל ו-7 אגורות לחודש. יודגש שחלק ממשקי הבית בהם יש לפחות מועסק אחד הם חרדים, ושחלק ממשקי הבית שאין בהם אף מפרנס הם לא חרדיים, וכמו כן גם משקי בית ערביים, שגם להם יש עלות סמויה שכן גם הם לא מתגייסים. בכל מקרה, לפיד לא התייחס ספציפית למשקי בית לא-חרדיים אלא למשקי בית עובדים, שזה בדיוק מה שהחישוב מספק. אם נרצה להסתכל על משקי בית יהודים לא-חרדים, נוכל לקחת משנתון החברה החרדית ל-2025 (מבית המכון הישראלי לדמוקרטיה) את גודל משק הבית היהודי הלא-חרדי ל-2022 (הנתון העדכני ביותר), שעומד על 2.8 נפשות, ומהשנתון ל-2022 את גודל האוכלוסייה היהודית לא-חרדית באותה שנה (6.33 מיליון נפש), ונקבל כ-2.26 מיליון משקי בית. אם נחלק ביניהם את אותם 3.8 מיליארד, נקבל כ-144 שקל ו-7 אגורות, אפילו פחות מחישוב של משקי הבית העובדים.
לסיכום, העלות הישירה של אי התגייסות החרדים עומדת על 3.8 מיליארד שקל לשנה, שהם כ-144 שקל לחודש לכל משק בית עובד (כולל משקי בית חרדים). לכן דברי לפיד לא נכונים.
גילוי מלא: במקור ניתן ליאיר לפיד הציון "נכון". הסיבה לכך הייתה חישוב של כל 14.9 המיליארדים, שכאמור כוללים גם עלויות הנגרמות מאי השתלבות של החרדים בשוק העבודה, ובעצת מומחה חלוקתם רק לארבעת העשירונים העליונים, שלפי מחקר של פורום קהלת הם אלה שמשלמים יותר מסים מאשר מקבלים בחזרה מהמדינה. במקרה כזה, העלות החודשית היא כ-1,400 שקל. לאחר שהוסבה תשומת-לבנו הטעות תוקנה והציון שונה בהתאם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.