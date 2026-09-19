השחקנית הקטנה והמפתיעה עולה למגרש, וטורפת את כל הקלפים

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? גם השבוע הליכוד וישר חולקות בצוותא את המקום הראשון, אך שתיהן נחלשו במנדט - ומגיעות ל-22 מנדטים כל אחת. ביחד בראשות בנט נחלשת אף היא במנדט ל-11, והדמוקרטים נשארים עם 9 מנדטים.

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ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, ש"ס ויהדות התורה נשארות עם 8 מנדטים כל אחת. גם הבאות בתור השיגו מספר מנדטים זהה לזה של שבוע שעבר: הרשימה המשותפת עם 7 מנדטים, הציונות הדתית 6 ורע"ם 5. מפלגתו של וינטר שוב עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים ומקבלת 4 מנדטים. המפלגה בראשות הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה בחצי מהסקרים, ומקבלת 4 מנדטים.

מה המסקנה? גוש הקואליציה אומנם נחלש במנדט, אך שומר על ההובלה עם 55 מנדטים. האופוזיציה ללא המפלגות הערביות נחלשת אף היא במנדט ל-51 והמפלגות הערביות מקבלות יחד 12 מנדטים. השארית הולכת למפלגתם של הנדל וזליכה, כתלות בשאלה אם הם עוברים את אחוז החסימה.

מאחורי המספרים: המרוץ על ההובלה הגושית נפתח, ולפחות לפי סקרי השבוע, הוא תלוי בנתון אחד ויחיד: היכולת של הנדל וזליכה לצלוח את אחוז החסימה. הסקרים חצויים בשאלה זו: בערוצים 11 ו-12 ובמעריב המפלגה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים; בערוצים 13, 14 ו-i24news - היא לא עוברת.

והפעם המסקנה היא חד משמעית: כשהנדל וזליכה עוברים, גוש הקואליציה מוביל; כשהם לא עוברים, הקואליציה מאבדת את היתרון (האופוזיציה ללא המפלגות הערביות מובילה בסקרים של ערוץ 12 ומעריב, ובסקר של ערוץ 11 נרשם תיקו בין הגושים).

אבל שאלת ההובלה כאן היא לא רק בינארית, אלא חושפת פערים מספריים משמעותיים: כשהנדל וזליכה לא עוברים את אחוז החסימה, הקואליציה מקבלת 59 מנדטים והאופוזיציה (ללא המפלגות הערביות) 48; כשהם כן עוברים - הקואליציה צונחת ל-51, והאופוזיציה עולה ל-53. וכשלוקחים בחשבון שהנדל וזליכה מסרבים להכניס את עצמם לחלוקה הגושית (שכן הם רואים בעצמם "הגוש השלישי") - ייתכן שהכניסה שלהם לזירה הפוליטית אכן טורפת את הקלפים מחדש.

תחושת ביטחון מדומה

הנתון הנוסף: אם כן, נדמה שגורל הבחירות הללו יונח בעיקר על כתפיהן של שתי מילים: אחוז החסימה. אז דיברנו באריכות על הנדל וזליכה, אבל האם חוץ מהן למפלגות האחרות יש ממה להתרגש? לכאורה, וינטר צולח אותו ברוב הסקרים כבר תקופה; רע"ם יציבה עם 5 מנדטים - והציונות הדתית תופסת ממנו מרחק בטוח עם 6 מנדטים.

אבל תחושת הביטחון הזאת מדומה. מי שחוו על בשרם את מחיר האכזבה הם שניים שמתמודדים גם היום על המגרש הפוליטי: נפתלי בנט ומשה פייגלין. את התזכורת הצורבת הם בוודאי מקבלים מראשיתו של המשבר הפוליטי בישראל, בחירות אפריל 2019, אז התמודדו שתי מפלגות ימין: הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט וזהות בראשות משה פייגלין.

כחודש לפני הבחירות - נקודת ציון דומה לזו שאנו נמצאים בה עכשיו - בסקרים בכלל לא היה ספק: בכולם הימין החדש וזהות עברו את אחוז החסימה. לא היה סקר אחד שבו הן נשארו מתחתיו. הימין החדש קיבלה בממוצע 6 מנדטים וזהות 5. איך זה נגמר בסוף - כולם יודעים: שתי המפלגות לא עברו את אחוז החסימה.

ובעצם, לא צריך ללכת כל כך רחוק. בבחירות האחרונות (נובמבר 2022), הסקרים שוב היו תמימי דעים לחלוטין בשאלה אם מרצ תעבור את אחוז החסימה - ומרגע שהוגשו הרשימות לכנסת, לא היה סקר אחד שבו מרצ נשארה מתחתיו. אגב, גם במדגמים שפורסמו עם סגירת הקלפיות, מרצ עברה את אחוז החסימה בכולם וזכתה ל-4-5 מנדטים. לבסוף, כמובן, את הכנסת ה-25 היא ראתה רק מרחוק. הלקח לימינו? הכל פתוח.