איזנקוט איבד את היתרון. זה מי שיכול להחזיר לו אותו

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? לאחר שבשבוע שעבר הליכוד עמדה לבדה בראש, הפעם ישר בראשות איזנקוט חולקת איתה את המקום הראשון, ושתיהן מקבלות 23 מנדטים כל אחת. ביחד בראשות בנט ממשיכה לקבל 12 מנדטים, והדמוקרטים יורדים ל-9 מנדטים.

מתחתיהן, ישראל ביתנו עומדת על 8 מנדטים, וכך גם עוצמה יהודית, יהדות התורה וש"ס. הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית 6 ורע"ם 5. מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז חהסימה ברוב הסקרים ומקבלת 4 מנדטים. המפלגה בראשות הנדל וזליכה לא עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים.

מה המסקנה? גוש הקואליציה ממשיך להוביל על האופוזיציה ללא המפלגות הערביות: 56 מנדטים לקואליציה מול 52 לאופוזיציה. המפלגות הערביות מקבלות יחד 12 מנדטים, כך שהאופוזיציה כולה מגיעה ל-64 מנדטים.

מאחורי המספרים: הפעם, הממוצע מסתיר תמונה מפוצלת מאוד. בשלושה סקרים גוש הקואליציה מקבל 52-53 מנדטים בלבד (ערוצים 11, 12 ו-13), בסקר מעריב הוא נופל ל-50, אבל בשני סקרים אחרים הוא מזנק ל-60 (i24news) ואף ל-64 מנדטים (ערוץ 14). במילים אחרות, היתרון הממוצע של הקואליציה נשען לא רק על שינוי כללי במגמה, אלא גם על פערים גדולים בין מכוני הסקרים וכלי התקשורת.

הפער הזה בולט במיוחד כשמסתכלים על גודל הליכוד ועל מעמד מפלגתו של וינטר. חדשות 14 מעניקות לליכוד 31 מנדטים ולקואליציה 64, גם בלי שווינטר עובר שם את אחוז החסימה. לעומת זאת, במעריב הליכוד מקבל 19 מנדטים בלבד, הקואליציה מסתפקת ב-50, וגם וינטר אמנם עובר - אבל זה לא מספיק כדי להפוך את התמונה.

הנתון הנוסף: בשני סקרים בלבד גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות זוכה להובלה: בסקרים של ערוץ 12 ומעריב. מה מיוחד בהם? בשניהם הליכוד והציונות הדתית מאבדות ביחד בין 3 ל-5 מנדטים (ביחס לממוצע), כשמקביל הגוש השני מתחזק.

מי בדיוק מתחזק בגוש הזה? החשוד המיידי הוא כמובן איזנקוט שעומד בראש המפלגה הגדולה בגוש. וישר אכן מתחזקת, אך רק בשני מנדטים. כלומר, ההתחזקות מגיעה גם ממקום אחר. מאיזה מקום? כפי שגורס הביטוי הפופולרי: "מהמקום של הביחד". זאת משום שבסקרים שבהם גוש איזנקוט מוביל, מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת בין 2 ל-3 מנדטים מעל הממוצע.

מי שעוד יכול לחזק את גוש איזנקוט הוא אביגדור ליברמן, שלפי הסקרים, מפלגתו עשויה לקבל מנדט אחד על חשבון גוש נתניהו. העובדה ששאלת ההובלה הגושית תלויה במעבר מנדטים מהליכוד והציונות הדתית למפלגותיהם של איזנקוט, בנט וליברמן עשויה לאשש השערה שמלווה אותנו זה מכבר: לאותם מצביעים שמכונים "הימין הרך" יכולה להיות השפעה מכרעת על זהות ראש הממשלה הבא.