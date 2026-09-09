מיהם הרופאים שעזבו את ישראל מאז 2023?

השבוע התפרסם מחקר בנושא הגירת רופאים מישראל - שערכו פרופ' איתי אטר, פרופ' נתאי ברגמן ודורון זמיר מאוניברסיטת תל אביב. הד נרחב קיבל הממצא שלפיו מאז 2023 עזבו את ישראל 1,369 רופאים. הנתון הזה מצא את דרכו לשיח הפוליטי, כשהיו מי שבחרו לראות בו תוצאה של מדיניות הממשלה, ובראשה הרפורמה המשפטית.

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אלא שתגובות רבות התייחסו בספקנות לממצאי המחקר - וברשתות החברתיות נפוצה הטענה שחלק גדול מהרופאים שעזבו הם כאלה שמלכתחילה לא השתקעו (או לא התכוונו להשתקע) בארץ. האם הנתונים תומכים בכך?

מי מוגדר "עוזב"?

קודם כל, צריך להבין מתי רופא שיוצא מהארץ נקרא "מהגר עוזב". לפי המחקר, ההגדרה הזאת צריכה לעמוד בתנאים הבאים: שהייה רצופה (שהות בחו"ל של שלושה חודשים רצופים לפחות); שהייה שנתית (שהות בחו"ל של למעלה מ־270 יום במהלך השנה הראשונה לעזיבה); עולים חדשים - אם הרופא עלה בעבר לישראל, הוא צריך היה לשהות בישראל לפחות שלוש שנים לפני שעזב.

ואולם, חשוב להדגיש כי עצם העובדה שרופא שהה מחוץ לישראל במשך שנה אינה מעידה בהכרח על עזיבה לצמיתות: רופאים רבים יוצאים לתקופות ממושכות לצורכי התמחות, השתלמות או מחקר, וחלקם צפויים לחזור לישראל. עם זאת, לפי החוקרים, זינוק חריג במספר הרופאים השוהים מחוץ לישראל לתקופה ארוכה עלול להיות סימן מדאיג - שכן חלקם אכן עוזבים לצמיתות, ואצל אחרים יציאה שהחלה כהשתלמות זמנית עלולה להפוך להחלטה להישאר בחו"ל.

מה הפרופיל של הרופאים שעזבו?

על פי נתונים שקיבלנו מהחוקרים, ב־2024 (השנה האחרונה לגביה יש נתונים) רוב הרופאים שעוזבים - 67% - למדו את לימודי הרפואה שלהם בישראל. החלק העיקרי של העוזבים מגיע מנפת תל אביב (כולל הרצליה ורמת השרון), ואחריה נפת ירושלים, חיפה, פתח תקווה, רמת גן (כולל גבעתיים, בני ברק ובקעת אונו) ועכו.

כפי שכתבה בגלובס עמיתתנו גלי וינרב, גל ההגירה הנוכחי מאופיין בעזיבה של רופאים מנוסים ומבוגרים יותר מבעבר. בשנים 2023־2025, 20% מהעוזבים היו מעל גיל 45, לעומת 14% בעשור הקודם. לפי פרופ' אטר, "העזיבה של יותר רופאים מנוסים מפחיתה משמעותית את הסיכוי כי מדובר בעזיבה שהיא חלק מתהליך ההכשרה".

ולמרות זאת, עדיין רוב העוזבים הם מתחת לגיל 60, וממילא נוטה כוח האדם הרפואי בארץ להיות קרוב יותר לגיל פרישה.