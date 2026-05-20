מה העלות הכספית של אי־גיוס החרדים?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: העלות הכספית למשקי הבית העובדים בשל אי גיוס חרדים עומדת על 1,700 שקל בחודש

מה נכון:

● לפי הערכות, סבסוד עלות הביטחון עבור החברה החרדית מסתכם בכ־15 מיליארד שקל בשנה

● היות שמחקרים מצאו שארבעת העשירונים העליונים הם אלה שמשתתפים בסבסוד, מתקבל ששווי הסבסוד המוטל על משק בית מעשירונים אלה מסתכם בלמעלה מ־1,400 שקל

הציון: נכון

"כל אזרח ישראלי צריך לדעת", הצהיר ראש האופוזיציה יאיר לפיד בריאיון לגל"צ: "כל משפחה עובדת בארץ משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות". נתון מעניין, אבל האם הוא גם נכון?

● נתניהו או בנט? מי באמת אחראי לכניסת הפועלים מעזה

● סילמן הזכירה שבנט רץ עם בן גביר. הבעיה? זה מעולם לא קרה

פנינו ללפיד בבקשה לדעת מניין המספר שבו נקב - אך היות שהוא לא השיב לפנייתנו, יצאנו לחפש את הנתון בעצמנו. יש מגוון מחקרים עם הערכות שונות על היבטים מסוימים של הסוגיה. כך, למשל, בנק ישראל מצא שגיוס של כ־7,500 חיילים חרדים בשנה יאפשר חיסכון של לפחות 9 מיליארד שקל בשנה; לפי מחקר של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, העלות הכלכלית לגיוס מילואים נאמדת ב־48 אלף שקל לחודש לאנשי מילואים יהודים לא חרדים וב־32 אלף לנשות מילואים יהודיות לא חרדיות.

אבל ממש לאחרונה התפרסם מחקר שדן בדיוק בשווי סבסוד עלות הביטחון עבור החברה החרדית. המחקר נערך על ידי גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

איך הם בחנו את גודל הסבסוד הזה? קודם כל, נבחנה העלות המצרפית של הביטחון. זו מורכב מעלות גלויה (שכוללת בעיקר את תקציב הביטחון) ומעלות סמויה (עלות שאינה מתבטאת בתקציב של תמורה לא כלכלית בתקופת שירות החובה, אובדן הכנסות בטווח הארוך ונזק לא מפוצה למעסיקי אנשי מילואים).

העלות הגלויה חזויה להגיע בעשור הקרוב לכ־117 מיליארד שקל בממוצע לשנה בעשור הקרוב, והעלות הסמויה מוערכת ביותר מ־30 מיליארד שקל. כלומר, לפי החוקרים, עלות הביטחון הצבאית הכוללת - גלויה וסמויה ביחד - מסתכמת בכ־148 מיליארד שקל בשנה, שהם שווי ערך ל־24% מתקציב המדינה.

כדי לחשב את חלקם של החרדים, כהן קובץ' ומלאך בחנו כמה מעלויות הביטחון "הולכות" לחברה החרדית, לעומת כמה היא משתתפת במימון. בנוגע לחלק הראשון, היות שהחברה החרדית מהווה כ־14% מהאוכלוסייה, באופן עקרוני היא נהנית מהגנה ששווה ל־14% מעלויות הביטחון - שהם כ־21 מיליארד שקל.

וכמה החברה החרדית משתתפת במימון עלויות הביטחון? לפי החישוב שלהם, העלויות הגלויות והסמויות, נקבל שאלה מגיעות לכ־6 מיליארד שקל. המסקנה היא שבעוד שהחברה החרדית נהנית מהגנה ביטחונית ששווה כ־21 מיליארד שקל, אך היא משתתפת במימון רק של 6 מיליארד. כלומר, הסבסוד עומד על כ־15 מיליארד שקל.

כמה זה יוצא למשק בית? גבריאל גורדון, גם הוא חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הציע לנו דרך חישוב: לפי מחקר של פורום קהלת, רק ארבעת עשירוני ההכנסה העליונים בקרב יהודים לא־חרדים נושאים בפועל בנטל הסבסוד. משום שמדובר בכ־880 אלף משקי בית, אם מחלקים את שווי הסבסוד - 15 מיליארד שקל - במספר משקי הבית המסבסדים, מתקבל הנתון הסופי: עלות שנתית של כ־17 אלף שקל למשק בית - או כ־1,420 שקל בחודש. 

השורה התחתונה: דברי לפיד נכונים. בהתבסס על שורת מחקרים שנערכו בנושא סבסוד עלות הביטחון עבור החברה החרדית, ניתן להגיע להערכה שזו מגיעה לעלות של יותר מ־1,400 שקל לחודש למשקי הבית שמשתתפים בסבסוד.