שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

מכירים את המלך קארל והנסיכים וילהלם והיינריך? אם הם נשמעים לכם כמו שריד ממאות קודמות אתם לא לגמרי טועים, ואלו פשוט השמות בתרגום חופשי לגרמנית של שליטיה הריבוניים של בריטניה: המלך צ'ארלס השלישי ובניו, ויליאם והארי. המיתוס לפיו מקור בית המלוכה הבריטי בשושלת אנגלו-סקסית שנטועה עמוק באדמת האי מאז ימי הביניים, הוא אחד מסיפורי השיווק המוצלחים אי-פעם. אלא שהשם "בית וינדזור" נולד רק לפני כמאה שנה כמהלך יח"צ מבריק ודחוף. זאת, כדי להסתיר בשעת מלחמה עובדה שעבור הבריטים הפכה למעיקה למדי: מלכיהם הם בכלל ממוצא גרמני.

כדי להבין איך הגענו לווינדזור, יש לחזור לאילן היוחסין של המלוכה האירופית, שעד תחילת המאה ה-20 פחות סימל אומות נפרדות ומגובשות, ויותר דמה לעסק משפחתי סבוך. כתוצאה מהפיכות ויחסי נישואין, מ-1714 שלטה בבריטניה שושלת "בית הנובר", על שם העיר בגרמניה. כשהמלכה הידועה ויקטוריה הלכה לעולמה ב-1901, בנה, אדוארד השביעי, הומלך תחת שם המשפחה של אביו, הנסיך אלברט לבית "סקסה-קובורג-גותה".

קריקטורה של ג'ורג' החמישי מטאטא את תאריו הגרמניים, 1917 / איור: לאונרד רייבן־היל

ערב מלחמת העולם הראשונה, השליטים המרכזיים של המעצמות היריבות היו בני דודים מקרבה ראשונה, נכדיה של ויקטוריה: המלך הבריטי ג'ורג', קיסר גרמניה וילהלם והצאר הרוסי ניקולאי. אך יחסי הדם לא מנעו את המלחמה, וב-1914 הקרבה המשפחתית הפכה מקוריוז לנטל אסטרטגי.

אחרי שנים של מלחמת חפירות איומה שגבתה מיליוני קורבנות, ב-1917 הסנטימנט האנטי-גרמני באימפריה הבריטית הגיע לנקודת רתיחה כשמטוסים פרימיטיביים של גרמניה החלו להפציץ בלונדון וסביבתה. שם החברה המייצרת של המפציצים היה "גותה", והציבור הבריטי לא יכול היה להתעלם מהזהות המטרידה בינו לשם המשפחה של המלך. בנוסף, באותה שנה בן דודו הרוסי של המלך, הצאר ניקולאי השני, אולץ לוותר על כסאו ובהמשך נרצח עם משפחתו, מה שעורר אצל ג'ורג' החמישי חרדה קיומית לגורל מוסד המלוכה באופן כללי.

במטרה לשמור על הכתר, ביולי 1917 יצאה הכרזה מלכותית בה המלך ויתר על כל תאריו הגרמניים והודיע כי מעתה ועד עולם, משפחתו תיקרא "בית וינדזור". השם נבחר בזכות טירת וינדזור ההיסטורית, מהטירות הגדולות והעתיקות בעולם כולו, שמשמשת את מלכי אנגליה מזה כאלף שנה ונבנתה עוד במאה ה-11 עבור "ויליאם הכובש" בעצמו. ומעל הכל, זה שם עם ניחוח אנגלו-סקסי "טהור" שלא ניתן לחשוד אפילו שמקור האוחזים בו מגיע מארץ אחרת.

שינוי השם היה כה פתאומי וחסר תקדים, עד שכששמע עליו הקייזר וילהלם השני, הוא עקץ שהוא מצפה בקוצר רוח ללכת ולראות את המחזה המפורסם של שייקספיר: "הנשים העליזות מסקסה-קובורג-גותה", בפראפרזה לעגנית על המחזה "הנשים העליזות מווינדזור".

אך במבט לאחור, בתי המלוכה בגרמניה לא שרדו בכלל, ואילו זה הבריטי שרד את כל טלטלות המאה ה-20 בזכות היכולת להמציא עצמו מחדש, ולגרום לכולנו להאמין שהם תמיד היו שם, הכי בריטים שיש.